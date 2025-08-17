News

Rezultate loto duminică, 17 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc. Peste 10 milioane de euro în joc

Descoperă rezultatele Loto de duminică, 17 august 2025. Vezi numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc, cu premii de peste 10 milioane de euro puse în joc.
Oana Bocskor
17.08.2025 | 08:29
Rezultate loto duminica 17 august 2025 Numerele extrase la Loto 649 Joker si Noroc Peste 10 milioane de euro in joc
Rezultate loto duminică, 17 august 2025. Sursa foto: Colaj FANATIK

Rezultatele LOTO de duminică, 17 august 2025, sunt așteptate cu mare interes de jucători. Loteria Română pune la bătaie premii uriașe la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 14 august, s-au acordat peste 1,52 milioane de lei.

Rezultate loto duminică, 17 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc.

Conform datelor transmise de Loteria Română, duminică, 17 august 2025, se anunță premii consistente la toate categoriile de joc. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report impresionant de peste 21,55 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 4,25 milioane de euro. Și la Noroc miza este una uriașă, reportul cumulat ridicându-se la peste 2,61 milioane de lei, adică aproape 516.000 de euro.

La Joker, premiile ating cote record: la categoria I este în joc un report de peste 28,54 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro). La categoria a II-a jucătorii au șansa de a câștiga sume de peste 222.100 lei, echivalentul a aproape 43.800 de euro. Nici la Noroc Plus emoțiile nu lipsesc, reportul la categoria I fiind de peste 1,4 milioane de lei, adică mai mult de 277.900 de euro.

Și Loto 5/40 vine cu premii atractive: la categoria I se înregistrează un report de peste 792.200 de lei de lei (peste 156.400 de euro). La categoria a II-a este pus la bătaie un report de peste 84.900 de lei. În ceea ce privește Super Noroc, reportul la categoria I se ridică la peste 156.300 de leii, sumă echivalentă cu aproximativ 30.800 de euro.

Numere extrase duminică, 17 august 2025

  • Loto 6/49:
  • Joker:
  • Loto 5/40:
  • Noroc:
  • Noroc Plus:
  • Super Noroc:

Premii importante acordate la tragerile loto din 14 august 2025

La tragerile loto de joi, 14 august 2025, jucătorii au avut parte de noi motive de bucurie, după ce Loteria Română a pus la dispoziție premii consistente. În total, au fost acordate peste 19.700 de câștiguri, în valoare cumulată de peste 1,52 milioane de lei.

Printre acestea s-a remarcat și un premiu important la Joker, unde s-a câștigat categoria a III-a. Norocosul jucător s-a ales cu un câștig de 70.749,95 lei, biletul său fiind jucat la o agenție din Eforie Sud.

Loteria Română reamintește că emoțiile nu se opresc aici, întrucât următoarele trageri loto vor avea loc joi, 21 august 2025. Reporturile acumulate promit premii impresionante pentru cei care își încearcă norocul.

