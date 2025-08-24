News

Rezultate Loto duminică, 24 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc

Care sunt rezultatele Loto pentru duminică, 24 august 2025. Află care sunt numerele extrase la Loto 6/49, Joker, Noroc, dar și la celelalte categorii.
Claudia Şoiogea
24.08.2025 | 16:19
Rezultate Loto duminica 24 august 2025 Numerele extrase la Loto 649 Joker si Noroc
Rezultatele Loto de duminică, 24 august 2025. Sursa foto: Hepta

Duminică, 24 august, Loteria Română organizează noi trageri la categoriile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Ca de obicei, FANATIK va anunța în timp real toate numerele norocoase.

ADVERTISEMENT

Rezultate Loto duminică, 24 august 2025

Tragerile Loto de duminică, 24 august 2025, vor fi difuzate în direct la România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”. Începând cu ora 18:30, românii care au pariat pe numele norocoase vor afla dacă au intrat sau nu în posesia vreunui premiu.

În urma tragerilor care au avut loc joi, 21 august 2025, Loteria Română a acordat peste 20.500 de câștiguri a căror valoare a depășit 2.15 milioane de lei. Premiile puse în joc de data asta nu sunt deloc de neglijat, așa că citește în continuare pentru a afla despre ce sume vorbim!

ADVERTISEMENT

La Loto 6/49, categoria I, Loteria Română a pus în joc un report în valoare de peste 23.47 milioane de lei, adică peste 4.64 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat atinge 2.22 milioane de lei, adică echivalentul a peste 439.300 de euro.

La Joker, categoria I, reportul pus în joc este de 29.27 milioane de lei, echivalentul a peste 5.78 milioane de euro. În ceea ce privește categoria a II-a, aici este pus în joc un report de peste 70.400 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, reportul are o valoare de peste 25.800 de lei.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

La Loto 5/40, la categoria I, reportul înregistrat este de 967.100 de lei, echivalentul a peste 191.200 de euro. La categoria a II-a, este pus în joc un report de peste 39.600 de lei. La Super Noroc, categoria I, reportul pus în joc de Loteria Română este de peste 167.500 de lei.

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Digisport.ro
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac

Numere extrase duminică, 24 august 2025

  • Loto 6/49:
  • Noroc:
  • Joker:
  • Noroc Plus:
  • Loto 5/40:
  • Super Noroc:

Ce premii au câștigat recent românii

La tragerile de joi, 21 august 2025, un român norocos a câștigat premiul de categoria I la Noroc. Acesta a intrat în posesia a 577/959 de lei. Biletul pe care a trecut numerele norocoase a fost jucat online, pe joaca.loto.ro.

La tragerile de duminică, 17 august 2025, tot la Noroc, a fost câștigat premiul de categoria a III-a, în valoare de 83.938 de lei. Tot atunci, un român a intrat în posesia premiului de categoria a II-a de la Joker, intrând în posesia a 307.621 de lei.

ADVERTISEMENT

Pe 17 august, cel mai mare premiu câștigat a fost cel de la categoria I, de la Noroc Plus. Norocosul a jucat biletul pe AmParcat.ro și a câștigat 1.439.819 de lei.

Turiștii români care merg în vacanță în Grecia riscă amenzi de 1.000 de...
Fanatik
Turiștii români care merg în vacanță în Grecia riscă amenzi de 1.000 de euro pentru o activitate pe plajă aparent nevinovată. Ce trebuie să știi
Sondaj CURS pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluţă conduce în sondaje, urmat de Cătălin...
Fanatik
Sondaj CURS pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluţă conduce în sondaje, urmat de Cătălin Drulă
Gestul bizar făcut de o mamă la nunta fiicei sale. Cum și-a dorit...
Fanatik
Gestul bizar făcut de o mamă la nunta fiicei sale. Cum și-a dorit femeia să apară la marele eveniment
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă...
iamsport.ro
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă ar fi așa, ce să-mi asum?`
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Motivul pentru care Gigi Becali nu îl botează pe Giorgios, copilul lui Ianis...
adevarul.ro
Motivul pentru care Gigi Becali nu îl botează pe Giorgios, copilul lui Ianis Hagi
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care...
Observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre...
as.ro
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei...
stiripesurse.ro
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil...
Libertatea.ro
Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil Olschanetsky, emigrantul rus care stăpânea lumea interlopă
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
informat.ro
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian...
RTV.NET
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!