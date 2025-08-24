Rezultate Loto duminică, 24 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc

Duminică, 24 august, Loteria Română organizează noi trageri la categoriile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Ca de obicei, FANATIK va anunța în timp real toate numerele norocoase.

Rezultate Loto duminică, 24 august 2025

, 24 august 2025, vor fi difuzate în direct la România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”. Începând cu ora 18:30, românii care au pariat pe numele norocoase vor afla dacă au intrat sau nu în posesia vreunui premiu.

În urma tragerilor care au avut loc joi, 21 august 2025, Loteria Română a acordat peste 20.500 de câștiguri a căror valoare a depășit 2.15 milioane de lei. Premiile puse în joc de data asta nu sunt deloc de neglijat, așa că citește în continuare pentru a afla despre ce sume vorbim!

La Loto 6/49, categoria I, un report în valoare de peste 23.47 milioane de lei, adică peste 4.64 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat atinge 2.22 milioane de lei, adică echivalentul a peste 439.300 de euro.

La Joker, categoria I, reportul pus în joc este de 29.27 milioane de lei, echivalentul a peste 5.78 milioane de euro. În ceea ce privește categoria a II-a, aici este pus în joc un report de peste 70.400 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, reportul are o valoare de peste 25.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, reportul înregistrat este de 967.100 de lei, echivalentul a peste 191.200 de euro. La categoria a II-a, este pus în joc un report de peste 39.600 de lei. La Super Noroc, categoria I, reportul pus în joc de Loteria Română este de peste 167.500 de lei.

Numere extrase duminică, 24 august 2025

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Ce premii au câștigat recent românii

La tragerile de joi, 21 august 2025, un român norocos a câștigat premiul de categoria I la Noroc. Acesta a intrat în posesia a 577/959 de lei. Biletul pe care a trecut numerele norocoase a fost jucat online, pe joaca.loto.ro.

La tragerile de duminică, 17 august 2025, tot la Noroc, a fost câștigat premiul de categoria a III-a, în valoare de 83.938 de lei. Tot atunci, un român a intrat în posesia premiului de categoria a II-a de la Joker, intrând în posesia a 307.621 de lei.

Pe 17 august, cel mai mare premiu câștigat a fost cel de la categoria I, de la Noroc Plus. Norocosul a jucat biletul pe AmParcat.ro și a câștigat 1.439.819 de lei.