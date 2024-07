Rezultate Loto duminică, 7 iulie 2024. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc

Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc vor fi anunțate în foarte scurt timp. Toți cei care au cumpărat un bilet sau urmează să îl achiziționeze astăzi vor avea șansa la câștig.

Rezultate Loto duminică, 7 iulie 2024

Duminică, 7 iulie, au loc . Iar zeci de mii de câștiguri sunt puse în joc, a căror valoare este de peste 1.000.000 de lei.

Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc le vom afla începând cu ora 18.30. Extragerea este difuzată în direct, la România Tv, în cadrul emisiunii ”Românii au noroc”. Iar oricine are șansa să ia premiul cel mare.

Menționăm faptul că, potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 12,87 milioane de lei. Iar asta înseamnă peste 2,58 milioane de euro.

De cealaltă parte, la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 9,71 milioane de lei. Asta înseamnă peste 1,95 milioane de euro. La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 7,16 milioane de lei, adică peste 1,43 milioane de euro.

În ceea ce privește categoria a II-a, aici este in joc un report de aproximativ 177.000 de lei, deci peste 35.500 de euro. La Noroc Plus pe de altă parte se înregistrează la categoria I un report in valoare de aproximativ 252.000 de lei, peste 50.500 de euro.

Cine joacă la Loto 5/40 poate câștiga de asemenea o sumă destul de generoasă. La categoria I, este in joc un report in valoare de peste 428.000 de lei, adică aproximativ 86.000 de euro. De cealaltă parte, la Super Noroc la categoria I este in joc un report in valoare de peste 90.000 de lei, deci peste 18.000 de euro.

Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc

Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc vor fi publicate de FANATIK în timp real începând cu ora 18.30. Astfel, oricine are șansa să aibă biletul norocos și să se îmbogățească peste noapte:

Loto 6/49:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Amintim că recent, la tragerea Noroc, la categoria a III-a, în valoare de 63.380,88 lei. Și se pare că biletul norocos a fost jucat prin aplicația amparcat.ro.