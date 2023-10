Rezultate Loto duminică, 8 octombrie 2023. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc

O nouă duminică, o nouă șansă oferită de Loteria Română. Duminică, 8 octombrie 2023 este organizată o nouă extragere loto, pentru toate categoriile de joc. Ca de fiecare dată, tragerea va fi difuzată în direct de la ora 18:30. Totul se întâmplă în emisiunea Românii au noroc, de pe postul România TV

Rezultate loto duminică, 8 octombrie 2023

Așadar, pe 8 octombrie 2023, românii care au depus bilet să fie ochi și urechi. FANATIK va comunica în timp real rezultatele. Vă readucem aminte că Loteria Română organizează trageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

. Da, citiți cât se poate de corect. Sute de mii de lei au plecat către jucătorii loto.

Cu toate acestea, compania promite și pentru duminică, 8 octombrie, bani mulți, bani frumoși. Cine dorește să câștige trebuie mai întâi de toate să pună un bilet.

La 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,61 milioane de lei (peste 526.800 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,71 milioane de lei (peste 1,55 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 14 milioane de lei (peste 2,83 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 112.700 de lei (peste 22.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 422.600 de lei (peste 85.000 de euro).

La Loto 5/40 este în joc la categoria I un report în valoare de peste 656.400 de lei (peste 132.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 22.800 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 50.600 de lei.

Nu uitați, începând cu data de 2 mai 2010 la Loto 6/49 se poate câștiga și cu 3 numere. Cele patru categorii de 6/49 sunt urmatoarele:

Categoria 1 – toate cele 6 numere extrase

Categoria 2 – 5 numere din cele 6 extrase

Categoria 3 – 4 numere din cele 6 extrase

Categoria 4 – 3 numere din cele 6 extrase

Așadar, stați alături de FANATIK, stați alături de Loteria Română. Extragerea de duminică 8 octombrie este una care promite. Este una care ar putea să schimbe viața unor români. Cu o singură condiție – să joace.