News

Rezultate Loto joi, 14 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc

Află care sunt rezultatele Loto de joi, 14 august 2025, la Loto 6/49, Joker și Noroc, dar și la celelalte categorii. Ce premii sunt în joc
Andreea Stanaringa
14.08.2025 | 13:25
Rezultate Loto joi 14 august 2025 Numerele extrase la Loto 649 Joker si Noroc
Rezultate Loto joi, 14 august 2025. Sursa foto: Hepta

Joi, 14 august 2025, au loc noi trageri ale Loteriei Române, la categoriile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar rezultatele vor fi publicate începând cu  ora 18:30. FANATIK va anunța care sunt numerele norocoase extrase astăzi.

ADVERTISEMENT

Rezultate Loto joi, 14 august 2025

Tragerile Loto de joi, 14 august, vor fi difuzate în cadrul emisiunii Românii au noroc, de la România TV. Sunt premii mari puse în joc astăzi, mai ales la categoria Joker.

În urma extragerilor care au avut loc duminică, 10 august, Loteria Română a acordat 30.482 de câștiguri. Valoarea totală a acestora a fost de peste 2,17 milioane de lei.

ADVERTISEMENT

La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 20,74 milioane de lei, adică peste 4,09 milioane de euro. La Noroc, reportul este în valoare de peste 2,48 milioane de lei (peste 489.300 de euro).

De asemenea, la Joker, la categoria I, reportul pus în joc este în valoare de peste 28,22 milioane de lei, adică peste 5,56 milioane de euro. La categoria a II-a, este vorba despre un report în valoare de peste 151.400 de lei (peste 29.800 de euro).

ADVERTISEMENT
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar...
Digi24.ro
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi

Totodată, tot la tragerea de astăzi, 14 august, reportul la Noroc Plus, la categoria I, este de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.100 de euro), potrivit comunicatului Loteriei Române.

ADVERTISEMENT
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată...
Digisport.ro
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice

În plus, la Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 712.200 de lei (peste 140.400 de euro). Reportul de la categoria a II-a este de peste 44.900 de lei. În final, la Super Noroc, se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 151.100 de lei , adică peste 29.800 de euro.

ADVERTISEMENT

Loteria Română a mai transmis că vineri, 15 august 2025, toate agențiile Loto vor fi închise, fiind o sărbătoare legală.

Numerele extrase joi, 14 august 2025

  • Loto 6/49:
  • Noroc: 
  • Joker: 
  • Noroc Plus: 
  • Loto 5/40: 
  • Super Noroc: 

Când s-a câștigat ultima dată marele premiu la Loto 6/49

Pe 11 mai 2025, o persoană a reușit să câștige premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 10.046.415,60 lei. Acesta a fost al doilea câștig din acest an. Primul câștig a fost pe 30 martie 2025, iar premiul câștigat atunci a fost în valoare de 31.567.186,80 lei.

La Loto 5/40, pe 10 iulie 2025, o altă persoană a câștigat premiul în valoare de 183.441,00 lei. Cel mai mare câștig la această categorie a fost, însă, pe 15 iunie 2025, în valoare de 1.242.804,60 lei.

Tânăr de 23 de ani, găsit spânzurat de bariera unui dig. Ce au...
Fanatik
Tânăr de 23 de ani, găsit spânzurat de bariera unui dig. Ce au descoperit polițiștii lângă el
Scandal pe Facebook între doi lideri PNL – PSD. Subiectul care a provocat...
Fanatik
Scandal pe Facebook între doi lideri PNL – PSD. Subiectul care a provocat cearta: „Ori rupi Coaliția, ori taci”
Cod galben de caniculă în ziua de Sfânta Maria, în peste jumătate din...
Fanatik
Cod galben de caniculă în ziua de Sfânta Maria, în peste jumătate din ţară. Nici Bucureştiul nu scapă de valul de căldură
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
Parteneri
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum...
iamsport.ro
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum să achite'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!