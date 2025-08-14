Rezultate Loto joi, 14 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc

Joi, 14 august 2025, au loc noi trageri ale Loteriei Române, la categoriile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar rezultatele vor fi publicate începând cu ora 18:30. FANATIK va anunța care sunt numerele norocoase extrase astăzi.

Rezultate Loto joi, 14 august 2025

Tragerile Loto de joi, 14 august, vor fi difuzate în cadrul emisiunii Românii au noroc, de la România TV. Sunt premii mari puse în joc astăzi, mai ales la categoria Joker.

În urma extragerilor care au avut loc , Loteria Română a acordat 30.482 de câștiguri. Valoarea totală a acestora a fost de peste 2,17 milioane de lei.

, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 20,74 milioane de lei, adică peste 4,09 milioane de euro. La Noroc, reportul este în valoare de peste 2,48 milioane de lei (peste 489.300 de euro).

De asemenea, la Joker, la categoria I, reportul pus în joc este în valoare de peste 28,22 milioane de lei, adică peste 5,56 milioane de euro. La categoria a II-a, este vorba despre un report în valoare de peste 151.400 de lei (peste 29.800 de euro).

Totodată, tot la tragerea de astăzi, 14 august, reportul la Noroc Plus, la categoria I, este de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.100 de euro), potrivit comunicatului .

În plus, la Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 712.200 de lei (peste 140.400 de euro). Reportul de la categoria a II-a este de peste 44.900 de lei. În final, la Super Noroc, se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 151.100 de lei , adică peste 29.800 de euro.

Loteria Română a mai transmis că vineri, 15 august 2025, toate agențiile Loto vor fi închise, fiind o sărbătoare legală.

Numerele extrase joi, 14 august 2025

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Când s-a câștigat ultima dată marele premiu la Loto 6/49

Pe 11 mai 2025, o persoană a reușit să câștige premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 10.046.415,60 lei. Acesta a fost al doilea câștig din acest an. Primul câștig a fost pe 30 martie 2025, iar premiul câștigat atunci a fost în valoare de 31.567.186,80 lei.

La Loto 5/40, pe 10 iulie 2025, o altă persoană a câștigat premiul în valoare de 183.441,00 lei. Cel mai mare câștig la această categorie a fost, însă, pe 15 iunie 2025, în valoare de 1.242.804,60 lei.