Rezultate Loto joi, 21 august 2025. Numerele extrase la 6/49, Joker și Noroc

Joi, 21 august, au loc noi trageri ale Loteriei Române, la categoriile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele vor fi publicate începând cu ora 18:30. FANATIK va anunța, în timp real, care sunt numerele extrase astăzi.

Rezultate Loto joi, 21 august 2025: premiile puse în joc

, 21 august, vor fi difuzate în direct în cadrul emisiunii Românii au noroc, de la România TV. Astăzi, cel mai mare report este la Joker, unde premiul este în valoare de peste 5 milioane de euro.

În urma tragerilor care au avut loc Loteria Română a acordat 29.840 de câștiguri. Valoarea totală a acestora a fost de peste 4,03 milioane de lei. Citește în continuare și află ce premii sunt în joc pentru tragerea de astăzi.

La Loto 6/49, la categoria I, reportul înregistrat este în valoare de peste 22,66 milioane de lei (peste 4,47 milioane de euro). La Noroc, este vorba despre un report cumulat în valoare de peste 2,7 milioane de lei, adică peste 534.300 de euro.

De asemenea, la Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 28,94 milioane de lei, ceea ce înseamnă peste 5,71 milioane de euro, după cum menționează într-un comunicat.

Totodată, la Loto 5/40, la categoria I, este înregistrat un report în valoare de peste 887.800 de lei (peste 175.300 de euro). În final, la Super Noroc, la categoria I, reportul pus în joc este de peste 162.300 de lei, adică peste 32.000 de euro.

Numerele extrase joi, 21 august 2025

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Ce premii s-au câștigat la ultimele extrageri

La tragerile care au avut loc duminică, câțiva români care și-au încercat norocul au reușit să pună mâna pe sume generoase de bani. De exemplu, la tragerea Noroc, a fost câștigat premiul de categoria a III-a, în valoare de 83.938,56 lei. Biletul norocos a fost jucat pe platforma joaca.loto.ro.

Și la tragerea Joker a fost câștigat un premiu destul de generos. Mai exact, la tragerea Joker, o persoană care a jucat biletul la o agenție din Iași a câștigat premiul de categoria a II-a. Este vorba despre suma de de 307.621,43 de lei. La tragerea Loto 5/40, o persoană a câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 132.753,5 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bârlad.

Cel mai mare premiu a fost câștigat, însă, la tragerea Noroc Plus. Este vorba despre premiul de categoria I, în valoare de 1.439.819,36 de lei. Câștigătorul a jucat biletul norocos pe aplicația mobilă AmParcat.ro.