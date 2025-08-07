News

Rezultate loto joi, 7 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc

Care sunt rezultatele loto pentru joi, 7 august 2025. Numerele norocoase de la Loto 6/59, Joker, Super Noroc și Loto 5/40
Raluca Alexe
07.08.2025 | 15:28
Rezultate loto joi 7 august 2025 Numerele extrase la Loto 649 Joker si Noroc
Joi, 7 august 2025, Loteria Română a publicat numerele câștigătoare / sursa: Loteria Română

Joi, 7 august 2025, Loteria Română organizează prima extragere din această săptămână. FANATIK îți spune care sunt numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc.

Rezultate loto joi, 7 august 2025

Prima extragere din această săptămână aduce norocul în casele românilor care și-au jucat șansa. Loteria Română promite premii mai mult decât generoase, însă ține de fiecare jucător dacă destinul are sau nu planuri bune pentru el. La ultima extragere din luna iulie au fost puse în joc câștiguri de aproape două milioane de lei.

Peste 20.000 de premii îi așteaptă pe cei care își pun toată șansa în jocurile Loteriei Române. Începând cu ora 18.30, românii care au jucat numerele preferate vor afla dacă au avut noroc sau nu. Rezultatele vor putea fi consultate în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, la România TV.

Extragerile la Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc pun la dispoziții premii importante. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 18,98 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,26 milioane de lei (peste 446.600 de euro).

Numerele extrase joi, 7 august 2025

Loto 6/49: 
Joker: 
Noroc:
Super Noroc: 
Noroc Plus:
Loto 5/40:

Premiile importante puse în joc de Loteria Română

La varianta Joker, categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,52 milioane de lei (peste 5,42 milioane de euro). La jocul Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 1,32 milioane de lei (peste 260.300 de euro).

Nici la Loto 5/40 premiile nu sunt mici. Se înregistrează un report în valoare de aproximativ 552.800 de lei (peste 108.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 145.800 de lei (peste 28.700 de euro).

La extragerile de duminică, 3 august, s-au câștigat premii mai mult decât îmbucurătoare. La tragerea Joker, la categoriile a II-a și a III-a, s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 84.962,97 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate atât într-o agenție loto fizică din București, cât și online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc, la categoriile a II-a și a III-a, s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 77.262 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro și pe joacaloto.ro.

