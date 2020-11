Rezultate oficiale parţiale alegeri SUA de ultima oră! Câte voturi are de recuperat Donald Trump faţă de Joe Biden

Avem rezultate oficiale parţiale ale alegerilor pentru preşedinţia SUA! Joe Biden a obținut, până în momentul de față, ora 15:00, ora României, 238 de voturi în colegiul electoral, în timp ce Donald Trump are doar 213. Rezultatul alegerilor din SUA nu este încă tranșat în condițiile în care mai sunt circa șapte state în care rezultatele pot tranșa definitiv cine va fi noul președinte american.

LIVE UPDATE. Rezultate oficiale alegeri preşedinte SUA 2020: Donald Trump sau Joe Biden

Număr de voturi electorale necesare: 270

Donald Trump: 213 voturi electori, 66,7 milioane voturi populare oficial numărate

66,7 milioane voturi populare Joe Biden: 238 voturi electori, 69,0 milioane voturi populare oficial numărate

69,0 milioane voturi populare Cifre Fox News , susţinător Donald Trump : 238 Biden, 213 Trump

Cifre CNN , susţinător Joe Biden : 224 Biden, 213 Trump

LIVE UPDATE – Situaţia pe state

LIVE UPDATE – Statele care decid noul președinte al SUA! Aici continuă numărătoarea care poate să schimbe lumea

Președintele SUA este ales cu votul a minim 270 de electori. În momentul de față, la ora prânzului în România, sunt indecise circa 70 de posturi de electori, în Pennsylvania, Nevada, Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia și Alaska. Biden are, în momentul de față, un avantaj în Nevada și și Wisconsin care, împreună, au 16 electori.

Donald Trump conduce în Alaska, Georgia, Michigan, North Carolina și Pennsylvania. Dacă tendința actuală se menține, Trump va fi reales. Pe de altă parte, rezultatul este incert deoarece Joe Biden l-a depășit deja pe Trump în Wisconsin. În plus, la final sunt numărate voturile prin corespondență, iar majoritatea celor au optat pentru acest tip de vot sunt alegători înregistrați ca democrați.

Rezultatul alegerilor din Pennsylvania, o miză uriașă pentru duelul Trump – Biden

O miză aparte o reprezintă votul din Pennsylvania, stat cu 20 de electori, în care, deocamdată Trump are un avantaj de circa 6 procente. Câte 16 electori sunt rezervați pentru Georgia și Michigan, iar North Carolina are 15 locuri. Cele trei locuri din Alaska par să fi fost adjudecate de către Trump, cu peste 60% din voturi, dar au fost numărate doar 45% din voturi.

Anterior anunțării rezultatelor din ultimele state care au finalizat numărătoarea, Donald Trump a revendicat victoria într-o conferință de presă susținută în Washington, la Casa Albă, la ora locală 02.00, susținând că a obținut deja victoria în Georgia și North Carolina.

„Vreau să mulțumesc poporului american pentru sprijinul lor. Milioane de oameni au votat pentru noi iar un alt grup trist de oameni a încercat să îi oprească din a vota. Ne pregătim pentru o petrecere, rezultatele sunt fenomenale și sunt pregătiți să sărbătorim acest succes, cetățenii acestei țări au ieșit în număr mare pentru a sprijini această mișcare. Am câștigat în Florida, am câștigat în marele stat Ohio. E destul de clar că am câștigat în Georgia. Nu ne mai pot prinde din urmă. De asemenea, am câștigat cu siguranță în North Carolina”, a spus Trump.

Trump face acuzații de fraudă electorală

Totodată, Trump a denunțat încercări de fraudare a votului care ar avea loc prin prelungirea procesului de numărare. Mai mult, el a spus că va merge la Curtea Supremă pentru contesta acest lucru.

„Vom merge la Curtea Supremă a SUA. Vrem ca votul să se încheie (…) Este o fraudă față de publicul american, este o rușine pentru Statele Unite. Noi am câștigat alegerile”, a afirmat președintele american.

Victoria revendicată de Trump a provocat furie în tabăra democraților. Declaraţiile lui Donald Trump sunt ”scandaloase”, ”fără precedent” şi incorecte, denunţă într-un comunicat directoarea campaniei lui Joe Biden, Jen O’Malley Dillon. ”Este scandalos, pentru că este vorba pur şi simplu despre un efort de a retrage drepturile democratice ale cetăţenilor americani”, a afirmat O’Malley Dillon.

”Dacă preşedintele îşi pune în aplicare ameninţarea de a sesiza justiţia, pentru a încerca să împiedice numărarea voturilor, noi avem echipe juridice pregătite să se desfăşoare pentru a se opune acestui efort”, a continuat directoarea campaniei lui Biden.

Biden a câștigat votul popular

Până acum, candidatul democraților, Joe Biden, a fost votat de 68,8 milioane de americani, iar Donald Trump, de 66,5 milioane. Însă rezultatul votului popular nu garantează obținerea mandatului de președinte, deoarece acesta este ales în mod indirect de către un colegiu de electori, stabilit prin scrutinul de marți, colegiu în care fiecare stat este reprezentat în funcție de populația de la ultimul recensământ.

Astfel, Biden a obținut cel mai consistent număr de voturi în California – 55 de electori, New York – 29 și Illionois – 20. Cele mai notabile succese ale lui Trump au fost în Texas – 38 electori și Florida – 29 electori. Succesul lui Trump din Florida i-a permis acestuia să aibă încă speranțe întemeiate la un nou mandat de președinte.