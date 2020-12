Rezultate oficiale! Cum au votat românii din diaspora la alegerile parlamentare 2020. Partidul cu cele mai multe mandate

Românii din străinătate au fost chemați la urne pentru a alege doi senatori și patru deputați, acesta fiind numărul de parlamentari alocat prin lege pentru circumscripția electorală nr. 43, circumscripția înființată special pentru diaspora.

Rezultate voturi Diaspora 2020. USR a câștigat alegerile

UPDATE, ora 1:05 /

Potrivit datelor oficiale în Diaspora, aproape 40.000 de voturi au fost numarate.

Camera Deputaților:

USR-Plus: 30,86%

PNL: 24,37

AUR: 23,24

PMP: 7,18

PSD: 5,24

Senat:

USR: 30,91%

PNL: 24,61

AUR 23,49

PMP: 6,98

PSD: 5,53

Potrivit statisticilor oficiale, numărul total de cetăţeni români cu domiciliul în străinătate care figurează cu drept de vot a fost de circa 740.000. Până la ora 20.00, votaseră circa 250.000 dintre ei.

35.808 cetăţeni români au votat prin corespondenţă, iar 3.078 s-au arondat la secții de votare din apropierea domiciliului. Restul au votat pe listele suplimentare.

Ministerul de Externe și Autoritatea Electorală Permanentă au amenajat în străinătate 748 de secții de votare în 93 de țări, cu 331 mai multe decât la precedentele alegeri parlamentare, din 2016.

Secțiile de votare au fost distribuite pe țări, după cum urmează: Spania – 140, Italia – 137, Germania – 61, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord – 50, Franţa – 48, SUA – 36, Republica Moldova – 30, Belgia – 19, Austria – 17, Irlanda – 16, Olanda – 15, Grecia – 11, Norvegia şi Danemarca – câte 10, Portugalia – 9, Australia şi Noua Zeelandă – 7 secţii.

Cum se atribuie mandatele

Potrivit legii electorale, atribuirea mandatelor de parlamentar se face în două etape: la nivelul circumscripției și la nivel național, astfel încât să se respecte într-o măsură cât mai mare principiul proporționalității între voturile primite de un partid și numărul de mandate pe care îl obține.

Astfel, în prima etapă se calculează coeficientul electoral al circumscripției respective prin împărțirea numărului de voturi la numărul de senatori sau deputați, după caz, alocați circumscripției. Apoi se împarte numărul de voturi obținut de fiecare partid la coeficientul electoral. Dacă rezultatul este supraunitar, adică mai mare de 1, partidul respectiv primește numărul de mandate echivalent cu partea întreagă a rezultatului.

Pentru voturile rămase nealocate prin această metodă, se face redistribuirea la nivel național urmând metoda d’Hondt, printr-o serie de calcule matematice destul de complicate.

Primele rezultate au venit din Noua Zeelandă

Spre deosebire de alegerile din țară, scrutinul din străinătate s-a desfășurat de-a lungul a două zile, 5 și 6 decembrie, între orele 07.00 și 21.00, în funcție de fusul orar al fiecărei țări în care au fost amenajate secțiile.

Astfel, primii români care au votat au fost cei din Noua Zeelandă, iar primele rezultate au fost anunțate tot din secțiile din această țară. USR-PLUS a anunțat rezultatele numărătorii paralele care îi dă câștigători detașați ai scrutinului în această țară, însă numărul de alegători a avut o pondere redusă în rezultatul final din diaspora:

Rezultate Camera Deputaților: Pro Romania – 1 vot, PMP – 6 voturi, PSD – 6 voturi, USR PLUS – 54 de voturi, PNL – 17 voturi, AUR – 2 voturi, PER – 1 vot.

Rezultate Senat: PMP – 5 voturi, PSD – 7 voturi, USR PLUS – 58 de voturi, PNL – 14 voturi, AUR – 2 voturi, PER – 1 vot, Ștefan Voloseniuc – 4 voturi

Lista candidaților din Diaspora

Prezentăm mai jos candidații de pe primele poziții ale listelor partidelor parlamentare în circumscripția 43 pentru românii din străinătate:

Senat

PNL: Viorel-Riceard Badea (actual senator), Mihăiță Dohotar

PSD: Nicoleta Istrate-Neagoe, Răducu Popescu

Alianța USR-PLUS: Radu-Mihai Mihail (actual senator), Marius Cobianu

Pro România: Veaceslav Șaramet, Claudiu-Răzvan Daba

PMP: Cătălin Avramescu (politolog, fost ambasador în Finlanda), Loretta Handrabură

UDMR: Graban Zsolt-Attila

Camera Deputaților

PNL: Valentin-Ilie Făgărășian, Toader Ciută, Radu Lupu, Nicolae Dina

PSD: Emil Ciubotariu, Andrei-Bogdănel Murariu, Antoniu Tudor, Mihaela Bulz

Alianța USR-PLUS: Ștefan-Iuliu Lörincz, Simina Tulbure, Marius-Octavian Olaru, Ionuț Aionițoaiei

Pro România: Ștefan Stănășel, Alexandra Roșca-Cismaru, Adriana-Ana Pantea, Leonard-Florin Petrea

PMP: Constantin Codreanu (actual deputat), Alexandru Leșco, Constantin-Dorin Coman, Cecilia Jora

UDMR: Hegedüs Csilla (actual deputat), Vincze Loránt-György, Ambrus Zsombor, Barabás Csongor-István