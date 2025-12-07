Rezultate parțiale București 2025. Exit Poll și primele date oficiale BEC. Cine e noul primar și marele învins

ADVERTISEMENT

Duminică, 7 decembrie, a fost ziua decisivă pentru viitorul Capitalei. Bucureștenii au ieșit la urne încă de la primele ore ale dimineții pentru a-și alege noul primar general, după ce fostul edil, Nicușor Dan, a câștigat lupta prezidențială. FANATIK vă ține la curent cu primele rezultate parțiale. Iată cum arată cifrele publicate de BEC.

Rezultate parțiale București 2025: Ciprian Ciucu trece de 35%

Avansul lui Ciprian Ciucu crește după numărătoarea oficială a voturilor realizată de BEC. S-au centralizat 85% din voturi, iar scorul acestuia ajunge la 35,25%. Surpriză pe locul 2, acolo unde nu e Daniel Băluță, ci Anca Alexandrescu.

Candidat Voturi Procent(~) 1. CIUCU CIPRIAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 168.576 +60.911 35,25 % 2. ALEXANDRESCU ANCA-NICOLETA DREPTATE PENTRU BUCUREȘTI 107.665 +7.921 22,51 % 3. BĂLUȚĂ DANIEL PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 99.744 +33.641 20,86 % 4. DRULĂ CĂTĂLIN UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 66.103 +38.048 13,82 % 5. CICEALĂ ANA-MARIA SĂNĂTATE EDUCAȚIE NATURĂ SUSTENABILITATE 28.055 +26.707 5,87 % 6. TEODOROVICI EUGEN-ORLANDO CANDIDAT INDEPENDENT 1.348 +355 0,28 % 7. BURCEA GEORGE-VALENTIN PARTIDUL OAMENILOR TINERI 993 +69 0,21 % 8. NEȚOIU GHEORGHE CANDIDAT INDEPENDENT 924 +60 0,19 % 9. CREȚU OANA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT 864 +152 0,18 % 10. NEGROTĂ ANGELA CANDIDAT INDEPENDENT 712 +52 0,15 % 11. TRIFU DĂNUȚ-ANGELO CANDIDAT INDEPENDENT 660 +125 0,14 % 12. GHEORGHE VLAD-DAN CANDIDAT INDEPENDENT 535 +22 0,11 % 13. FILIP CONSTANTIN-TITIAN CANDIDAT INDEPENDENT 513 +57 0,11 % 14. MACOVEI GHEORGHE PARTIDUL ROMÂNIA MARE 456 +42 0,10 % 15. LASCA MIHAI-IOAN PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN 414 0,09 %

Rezultate parțiale București 2025 după numărarea a peste 50% din procesele verbale

Ciprian Ciucu (PNL) rămâne confortabil pe locul 1 după numărătoarea oficială a voturilor realizată de BEC. Liberalul are peste 33% din voturile numărate, față de 23,58% cât a adunat Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR). Daniel Băluță (PSD), cu 21,47%, este pe locul 3.

Rezultate parțiale București 2025: Ciprian Ciucu, pe locul 1 după numărarea a 14% din procesele verbale

Dat câștigător de cele mai importante sondaje de tip Exit Poll, Ciprian Ciucu (PNL) a urcat pe locul 1 și în numărătoarea oficială a voturilor realizată de BEC. Liberalul are peste 30% din voturile numărate (16.863 voturi), față de 26,59% (14.758 voturi) cât a adunat Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR).

A început de câteva minute numărătoarea oficială a BEC pentru alegerile locale parțiale din Capitală. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) prezintă, pe site-ul oficial, primele rezultate. Acestea sunt neconcludente, dar fiind faptul că s-au centralizat procesele verbale a 5 din cele 1289 de secții de vot.

Rezultate parțiale București 2025. Primele cifre oficiale BEC pentru Primăria Capitalei

Biroul Electoral Central a făcut publice primele date oficiale după o noapte albă în care s-au numărat voturile din Capitală. Situația centralizată la ora 08:00 arată cum s-au împărțit voturile cetățenilor și care este candidatul favorit de oameni pentru scaunul de primar general al orașului. Rezultatele parțiale ale BEC confirmă în mare măsură cifrele Exit Poll-urilor anunțate duminică seara, imediat după închiderea urnelor.

În 2024, Nicușor Dan, actualul președinte al țării, a câștigat mandatul cu un scor zdrobitor de aproape 48%, urmat la mare distanță de social-democrata Gabriela Firea, care a reușit să obțină doar 22% din voturile locuitorilor din București. Acum, pe 7 decembrie 2025, lupta a fost mult mai strânsă, iar principalii candidați pentru scaunul principal din Primăria Capitalei au stat cu sufletul la gură. Cine au fost principalii candidați pentru scaunul de primar general, care au ocupat primele locuri și în sondajele de opinie:

Daniel Băluță – PSD

Ciprian Ciucu – PNL

Cătălin Drulă – USR

Anca Alexandrescu – independentă, sprijinită de AUR.

Harta interactivă a alegerilor

Așa cum a procedat și la , precum și la scrutinul prezidențial din mai 2025, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a pus la dispoziția cetățeniilor, pe site-ul dedicat prezenta.roaep.ro o hartă interactivă. De-a lungul zilei de duminică, încă de la ora 07.00, când s-au deschis secțiile de votare, pe această platformă oficială au fost prezentate publicului date în timp real despre prezența la vot, pe categorii de vârstă și gen.

Pe măsură ce s-au numărat voturile exprimate de locuitorii din Capitală, pe aceeași hartă interactivă a alegerilor au început să apară și date legate de modul în care au votat cetățenii, tot pe categorii de vârstă și gen. Pe acest grafic sunt făcute publice și informații extrem de interesante privind votul în fiecare sector al Municipiului București.

Rezultate parțiale înregistrate în București

Funcția de primar general a rămas în aer după ce fostul edil Nicușor Dan a câștigat în mai 2025 președinția României. Locul acestuia a fost ocupat interimar de liberalul Stelian Bujduveanu, dar a venit momentul în care bucureștenii au ieșit la urne pentru a-și alege politicianul pe care îl vor la cârma Bucureștiului pentru următorii ani.

Încă de la primele ore ale dimineții locuitorii din Capitală au mers, cu speranță în suflet și dorința unui viitor mai bun, la urnele de votare pentru a-și alege politicianul în care au încredere că va face lucruri bune pentru oraș. După centralizarea datelor din secțiile de votare, au fost făcute publice primele cifre concrete care arată cum s-au poziționat bucureștenii față de candidați. În sectoarele din Capitală primarii au fost aleși la alegerile locale din 2026, însă fiecare vot exprimat din aceste zone a influențat radical clasamentul.

Rezultate parțiale Sector 1

Sectorul 1 este considerat cel mai bogat din Capitală, dar și cel mai disputat. În prezent, edilul acestui sector este liberalul George Tuță, care a câștigat mandatul după o luptă cot la cot cu fosta primăriță de la USR, Clotilde Armand.

Rezultate parțiale Sector 2

Și cetățenii Sectorului 2 au avut un cuvânt de spus la aceste alegeri. În prezent, această zonă a Capitalei este condusă de Rareș Hopincă, politician din PSD. Rămâne de văzut spre ce partid s-au îndreptat locuitorii acestui sector, ținând cont că ei sunt conduși de un social-democrat.

Rezultate parțiale Sector 3

Cel mai populat sector al Bucureștiului, Sectorul 3, este al lui Robert Negoiță (PSD). Acesta este unul dintre cei mai longevivi primari din București, fiind reconfirmat în funcție la alegerile din 2024. În ciuda faptului că este cel mai mare sector din Capitală, anul trecut a avut cea mai mică prezență la vot.

Rezultate parțiale Sector 4

Sectorul 4 a fost în centrul atenției la aceste alegeri, mai ales că primarul de aici, Daniel Băluță este unul dintre candidații puternici pentru funcția de primar general. Social-democratul a transformat vizibil sectorul în ultimii ani, lucru care i-a adus popularitate.

Rezultate parțiale Sector 5

În Sectorul 5, primăria este condusă de Vlad Popescu Piedone (PUSL), fiul lui Cristian Popescu Piedone. Este un sector mic, dar la fiecare scrutin electoral oamenii au ieșit în număr mare la vot.

Rezultate parțiale Sector 6

Sectorul 6 este administrat de liberalul Ciprian Ciucu, un alt nume greu care a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei la aceste alegeri parțiale. Ciucu a câștigat lejer un nou mandat de primar de sector în 2024, însă, faptul că este considerat unul dintre cei mai buni primari din București i-a determinat pe mulți locatari să decidă să nu îl susțină în cursa pentru Primăria Capitalei, tocmai pentru a nu-l pierde de la primăria de sector.

Cum s-a votat în marile cartiere ale Capitalei: Drumul Taberei, Militari, Berceni, Titan

Marile cartiere sunt cele care dictează, de fapt, soarta alegerilor. Locuitorii din marile zone cum ar fi Titan, Berceni, Drumul Taberei sau Militari sunt cei care au un cuvânt greu de spus, mai ales că ei se confruntă cu cele mai mari probleme ale orașului cum ar fi cozile interminabile din trafic, lipsa locurilor de parcare, construcțiile care nu se mai termină și problemele de termoficare. Prezența la vot din aceste mari zone ale orașului va demonstra clar cât își doresc acești oameni să își schimbe traiul, iar politicianul pe care îl vor vota va avea o misiune grea.

Analiza alegerilor din București

Început pe data de 11 noiembrie, atunci când a debutat oficial perioada de depunere a candidaturilor, procesul electoral din Municipiul București s-a încheiat duminică, 7 iunie, la ora 21.00. A fost ora la care s-au închis cele aproape 1300 de secții de votare amplasate în cele 6 sectoare.

Pe platforma dedicată de AEP acestor alegeri din Capitală vedem detaliată o analiză a acestui vot din București 2025. Sunt prezentate aici, grafic, în tabel sau text, informații pe larg despre modul în care au fost acordate voturile duminică, la alegerile locale parțiale. Ce preferințe au avut alegătorii tineri și cei vârstnici, cum s-a votat după gen, toate informațiile sunt disponibile pe site-ul AEP.

Autoritatea Electorală Permanentă prezintă și o analiză a acestui vot din București 2025 pe sectoare. Este interesant de văzut ce opțiuni au avut cetățenii din zonele care au dat un candidat (Sectorul 4 și Sectorul 6), dar și cum au votat locuitorii din Sectorul 5, considerat ”neutru” politic, după rezultatul din 2024.

Alegerile locale din 2024, scor istoric pentru Nicușor Dan

Alegerile locale parțiale de duminică din Capitală au loc la un an și jumătate de la scrutinul din 9 iunie 2024. Atunci, a fost o luptă fără istoric. Din cele 735.761 voturi exprimate, aproape jumătate (47,94% – 352.734) au mers către independentul Nicușor Dan. Gabriela Firea (PSD) a fost la distanță mare în urmă (22,17% – 163.147 voturi). La toate categoriile de vârstă, Nicușor Dan a fost în frunte, cu 40-45 sau chiar 55% de procente (categoria 18-24 de ani). Firea a obținut cel mai bun scor, 30%, doar la categoria 65+ ani.

Dacă dăm timpul și mai mult înapoi, în 2020, la alegerile locale din 27 septembrie 2020, prezența la vot pentru Primăria Generală a Capitalei a fost 36,93%. Din cei circa 671.000 de alegători prezenți la urne, 282.631 au pus ștampila pe Nicușor Dan – 42,81%. Lupta independentului s-a dus tot cu Gabriela Firea. Reprezentanta PSD, primar în exercițiu la acea vreme, a obținut 250.690 de voturi – 37,97%.

În 2024, la Consiliul General, Alianţa Dreapta Unită USR – PMP – Forţa Dreptei (ADU) a obţinut 27,61% din voturi. PSD a fost pe locul secund cu 26,56%, apoi PNL cu 12,60%. Au mai intrat în CGMB: PUSL – 9,38%, AUR – 8,17%. Mandatele, după redistribuire voturi la București s-au împărțit astfel: ADU – 17, PSD – 16, PNL – 7, PUSL – 6, AUR – 5, REPER – 4.

Reacțiile candidaților după primele rezultate parțiale

Atmosfera a fost tensionată în sediile de campanie imediat ce au apărut primele cifre oficiale. De obicei, în tabăra câștigătorului se sărbătorește cu urlete de fericire și aplauze, în timp ce în sediile contracandidaților se instalează liniștea.

Când aflăm rezultatele finale oficiale de la BEC

Deși rezultatele parțiale de luni dimineața conturează deja clar câștigătorul, cifrele definitive, „bătute în cuie”, mai întârzie puțin. Biroul Electoral Central (BEC) continuă să centralizeze procesele verbale venite din toate cele peste 1.200 de secții de votare din Capitală. Ulterior, după ce se vor număra toate voturile valabile, partidele au la dispoziție o anumită perioadă pentru a depune contestații, asta dacă au suspiciuni de fraudă sau alte motive pentru care vor să depună contestație. Abia după ce se rezolvă și aceste sesizări, BEC va anunța rezultatele finale. De obicei, acest lucru se întâmplă la 48 de ore după închiderea urnelor.

Ce urmează după alegeri: calendarul validării

După alegerile locale parțiale de duminică, al Municipiului București urmează să se încheie. Nu se va întâmpla însă imediat, asta pentru că urmează o serie de etape clar stabilite de Codul administrativ, mai exact Legea nr. 215/2001, actualizată.

În primă fază, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și Biroul Electoral Municipal (BEM) centralizează voturile. Sunt anunțate rezultatele preliminare imediat după închiderea urnelor. Apoi, rezultatele finale sunt publicate în Monitorul Oficial. Imediat, ele se comunică instanței competente pentru validare.

Își intră apoi în rol Tribunalul București. Instituția are sarcina de validare a primarului general. Este un proces care trebuie realizat în termen de 20 de zile de la data alegerilor. Sunt permise și contestații în această perioadă, iar decizia magistraților poate fi atacată cu apel în 3 zile, soluționat de Curtea de Apel București în maximum 5 zile. În caz contrar, după validare, în interval de 3-5 zile, noul primar ales depune jurământul în fața consilierilor generali. Evenimentul are loc în cadrul unei ședințe a Consiliului General al Municipiului București (CGMB).