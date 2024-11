Alegeri prezidențiale 2024, turul 1 – primele rezultate parțiale oficiale. Cine intră în turul 2: Ciolacu, Simion, Lasconi sau Georgescu

FANATIK vă ține la curent cu primele rezultate oficiale parțiale de la alegerile prezidențiale 2024, turul 1. Duminică, 24 noiembrie, putem afla cine sunt candidații care intră în turul 2 după numărarea voturilor alegătorilor.

AEP, numărătoarea voturilor în timp real, dupa numararea a 22% din voturi

Pentru prima oară AEP pune la dispoziția publicului numărătoarea voturilor în timp real. De asemenea, pe aceeași pagină pot fi consultate și voturile exprimate în diaspora. Numărătoarea i.

Candidat Voturi Procent ION-MARCEL CIOLACU 198.835 23,9 % CĂLIN GEORGESCU 172.280 20,71 % GEORGE-NICOLAE SIMION 131.224 15,78 % HUNOR KELEMEN 93.661 11,26 % ELENA-VALERICA LASCONI 86.065 10,35 % NICOLAE-IONEL CIUCĂ 85.904 10,33 % MIRCEA-DAN GEOANĂ 31.832 3,83 % CRISTIAN DIACONESCU 14.812 1,78 % CRISTIAN-VASILE TERHEȘ 8.179 0,98 % LUDOVIC ORBAN 2.441 0,29 % ANA BIRCHALL 2.378 0,29 % SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU 1.626 0,2 % ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU 1.610 0,19 % SILVIU PREDOIU 985 0,12 %

Rezultate exit poll ora 21:00! Anunţul momentului, voturile nu cuprind diaspora!

Gata! Au venit rezultatele exit poll de la ora 21:00, care însă nu cuprind voturile din diasporă!

: Marcel Ciolacu 26%, Elena Lasconi 18.10%, Calin Georgescu 16%, George Simion 14.10%, Nicolae Ciuca 13%, Mirce Geoana 5,5% CIRA Avangarde: Marcel Ciolacu 25%, Elena Lasconi 18.00%, Calin Georgescu 16%, George Simion 15.00%, Nicolae Ciuca 14%, Mirce Geoana 5%

Rezultate parțiale oficiale alegeri prezidențiale, turul 1

În acest an, Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat trei institute de sondare a opiniei publice pentru . Primul institut acreditat a fost Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS.

Sociologii companiei vor efectua sondaje de opinie și la alegerile parlamentare din 1 Decembrie. Celelalte două institute acreditate de BEC pentru a realiza exit-poll-uri pe 24 noiembrie sunt Avangarde şi The Center for Internaţional Reserch and Analysis (CIRA).

În vară, primele rezultate la alegerile locale și europarlamentare organizate pe 9 iunie 2024 au fost prezentate la ora 22.00, când s-au închis urnele. Atunci a fost publicat primul exit poll.

La fel se va întâmpla și la prezidențiale. Exit poll-urile sunt prezentate la ora 21.00. Ulterior, de la aceste alegeri prezidențiale.

Biroul Electoral Central va transmite, în timp real, situația după numărarea voturilor din cele aproape 19.000 de secții din țară. Autoritățile au lansat deja un site special pentru scrutinul de pe 24 noiembrie și 8 decembrie: .

Rezultate parțiale, prezidențiale 2024, turul 1, București

Conform datelor oficiale, Bucureștiul are cei mai mulți alegători înscriși pe listele AEP. Circa 1,8 milioane din cei peste 18 milioane de români cu domiciliul în țară care au putut vota la alegerile locale și europarlamentare din iunie.

Rezultatele parțiale transmise duminică seara de BEC vor arăta care a fost tendința de vot în Capitală. În urmă cu cinci ani, actualul președinte Klaus Iohannis s-a impus detașat în rândul preferințelor electoratului din București. Tot bucureștenii i-au adus lui Iohannis un procent de peste 57% în 2014, la ”finala” cu Victor Ponta.

Rezultate parțiale, prezidențiale 2024, turul 1, județe

Duminică, 24 noiembrie, după închiderea urnelor, de la BEC vor veni și primele rezultate parțiale în privința votului din județe. Vom afla dacă alegătorii ”tradiționali” și-au respectat statutul și au votat ca în anii trecuți.

”Dreapta”, prin liberalul Iohannis, a câștigat turul întâi al prezidențialelor din 2019 în 30 de județe și București. Cum era de așteptat, cel mai bun scor al președintelui în funcție a fost la Sibiu, de unde provine acesta – 67%.

În schimb, Viorica Dăncilă (candidatul PSD din urmă cu cinci ani) s-a impus în 10 județe, în sud și Oltenia. Dan Barna (USR) s-a evidențiat cu scoruri bune în județele cu marile centre urbane României. Cu toate acestea, el nu și-a adjudecat nicio zonă.

Rezultate parțiale, prezidențiale 2024, turul 1, diasporă

În această toamnă, Autoritatea Electorală Permanentă anunța că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.011.923 au domiciliul sau reședința în țară. În diaspora sunt circa 991.000 de alegători.

Românii aflați în afara granițelor ar putea juca un rol decisiv în primul tur al prezidențialelor. Lupta pentru locul 2 se duce la 2 – 3 procente în acest moment, astfel că votul din diaspora ar putea înclina decisiv balanța.

Primele rezultate parțiale din afara granițelor țării vor fi furnizate de BEC duminică. De subliniat faptul că, încă de pe 9 noiembrie, primele voturi din diaspora pentru prezidențiale au fost deja primite de Poșta Română.

Într-un comunicat, instituția a anunțat recepționarea primelor voturi prin corespondență trimise de către cetățenii români din diaspora pentru alegerile prezidențiale şi parlamentare din 2024.

AEP a anunțat că, la alegerile parlamentare și cele pentru președintele României din anul 2024, alegătorii români care au domiciliul sau reședința în străinătate pot vota prin corespondență sau la secția de votare, în condițiile legii.