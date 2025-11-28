Rezultate SuperLiga, etapa 18. Moment special înainte de meciul dintre Rapid și Csikszereda

ADVERTISEMENT

SuperLiga revine în acest weekend cu noi meciuri tari în cadrul etapei cu numărul 18. Rămâi pe FANATIK.ro și vezi toate detaliile despre această etapă, de la meciuri, la marcatori, la scorurile finale.

Giuleștenii nu-și uită legendele, iar nepotul uriașului Gyula Barátky va da lovitura de începe a partidei.

„Astăzi, înaintea meciului cu Csikszereda, ne gândim la marele Barátky! În memoria unuia dintre cei mai importanți jucători din istoria Rapidului, lovitura simbolică de start a partidei va fi dată de Felix Baratky, strănepotul atacantului care a încântat Giuleștiul între 1936 și 1945. Gyula Barátky s-a alăturat Galeriei din Ceruri pe 14 aprilie 1962, la doar 51 de ani”, a anunțat clubul Rapid

Rezultate complete din etapa 18 din SuperLiga

SuperLiga continuă cu o nouă etapă extrem de interesantă, care debutează vineri, 28 noiembrie. Runda se va încheia chiar de Ziua Națională, pe 1 decembrie, cu duelul Universităților din Cluj și Craiova. Vezi pe site-ul nostru absolut toate detaliile despre etapa a 18-a.

Meciurile etapei 18 din SuperLiga – detalii și scoruri finale

Rămâi pe FANATIK ca să nu ratezi nimic! Noi îți aducem toate informațiile care contează. Ai la dispoziție, aici, meciurile fază cu fază în format live text. Toți marcatorii, schimbările de clasament și reacțiile actorilor principali la finalul „bătăliilor” sunt pe site-ul nostru, la doar un click distanță.

Vineri, 28 noiembrie

ora 20:30 Rapid – Csikszereda

Sâmbătă, 29 noiembrie

ora 16:30 FC Argeș – CFR Cluj

ora 20:45 Dinamo – Oțelul Galați

Duminică, 30 noiembrie

ora 15:00 FC Hermannstadt – UTA Arad

ora 17:30 Unirea Slobozia – FC Botoșani

ora 20:30 Farul – FCSB

Luni, 1 decembrie

ora 16:00 Petrolul – Metaloglobus

ora 19:00 U Cluj – U Craiova

Rapid – Csikszereda

Giuleștenii au pierdut etapa trecută în deplasarea cu CFR Cluj (scor 0-3), dar au rămas pe primul loc grație remizei dintre FC Botoșani și Dinamo (scor 1-1). Acum, echipa lui Costel Gâlcă joacă acasă cu Csikszereda și vrea cu orice preț răzbunarea.

FC Argeș – CFR Cluj

După 2 eșecuri consecutive, trupa lui Bogdan Andone vrea să își recapete forma bună din acest sezon. Piteștenii întâlnesc însă un adversar cu moralul în creștere, CFR Cluj, care au învins Rapid cu 3-0 runda trecută.

Dinamo – Oțelul Galați

Un nou episod al confruntărilor dintre Dinamo și Oțelul Galați, două echipe extrem de arțăgoase, dar însetate de puncte. „Câinii” vor victoria pe teren propriu, însă vor avea de înfruntat un adversar incomod, dornic de asemenea să plece cu toate cele 3 puncte.

FC Hermannstadt – UTA Arad

Pe hârtie pare un duel facil pentru arădeni, însă Marius Măldărășanu nu renunță la salvarea echipei sale de la retrogradare. Profitând și de avantajul terenului propriu, sibienii nu vor renunța fără să lupte.

Unirea Slobozia – FC Botoșani

FC Botoșani caută să redevină lider, însă o deplasare la Slobozia se anunță tot timpul una imprevizibilă. Echipa lui Leo Grozavu depinde doar de ea în cursa pentru menținerea pe primele locuri.

Farul – FCSB

„Marinarii” trag cu dinții de ultimul loc ce garantează play-off-ul, mai ales după ce sezonul trecut l-au ratat. FCSB, adversara din această rundă, este obligată să câștige dacă vrea în primele 6, după ce a avut un parcurs extrem de modest până acum.

Petrolul – Metaloglobus

Petrolul, echipa neînvinsă în ultimele 7 jocuri, a smuls etapa trecută un punct din deplasarea cu FCSB. Ploieștenii pot să dea lovitura acasă, cu Metaloglobus, dar micuța echipă din Pantelimon se poate dovedi o nucă tare.

U Cluj – U Craiova

Meciul care încheie etapa este unul cu adevărat interesant și aduce față în față două echipe ce și-au schimbat antrenorii pe parcursul sezonului. Rămâne de văzut cine va fi mai inspirat dintre italianul Cristiano Bergodi și portughezul Filipe Coelho.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 18 din SuperLiga

Meciurile din etapa 18 din SuperLiga vor fi difuzate de cele două mari canale de televiziune – Digi Sport, Prima Sport – conform programului stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal. Posturile care vor difuza meciurile sunt Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Pentru a afla pe ce canal este transmis fiecare meci, este recomandat să consultați programele TV oficiale ale fiecărei televiziuni sportive în apropierea datei meciurilor.

Cum poți să vezi online etapa 18, cum vizionează românii din diasporă

Românii plecați din țară, dar care vor să își vadă echipele favorite în această etapă, au posibilitatea să o facă de pe propriile dispozitive. SuperLiga se poate vedea și online, iar variantele de live stream sunt următoarele platfome:

Digi Online

PrimaPlay

Orange TV Go

Pentru românii din diasporă există varianta PrimaPlay.ro, platforma fiind concepută pentru a le permite acestora să urmărească fotbalul românesc. Abonații Digi Mobil pot urmări și ei Digi Online, dar numai prin intermediul datelor mobile.

Clasament SuperLiga înainte de etapa 18

Rapid a reușit să mai rămână o etapă lider după ce . FCSB și CFR Cluj fac pași către play-off, însă mai au destul de muncit. Iată cum arată clasamentul SuperLigii înaintea etapei 18:

Rapid – 35 puncte (golaveraj 29-15) FC Botoșani – 33p (29-14) U Craiova – 32p (29-19) Dinamo – 31p (27-16) FC Argeș – 27p (21-19) Farul – 26p (23-19) Oțelul Galați – 24p (25-16) U Cluj – 23p (21-19) UTA Arad – 22p (20-27) FCSB – 21p (25-24) CFR Cluj – 20p (24-28) Unirea Slobozia – 18p (18-23) Petrolul – 16p (11-16) Csikszereda – 16p (19-34) FC Hermannstadt – 12p (15-27) Metaloglobus – 8p (14-34)

Cote și ponturi pariuri în etapa 18 de SuperLiga

Este o etapă cu multe meciuri echilibrate, cu dueluri importante atât la vârful, cât și la coada clasamentului. Iată o listă cu cele mai tentante meciuri în care pariorii pot da lovitura:

Rapid – Csikszereda: „peste 2.5 goluri” / cotă 1.66

FC Argeș – CFR Cluj: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 2.15

Dinamo – Oțelul Galați: „peste 1.5 goluri” / cotă 1.34

Programul următoarei etape din SuperLiga

SuperLiga va ajunge etapa viitoare la runda a 19-a, sezonul regulat intrând pe ultima sută de metri. Moș Nicolae vine cu derby-uri de poveste precum FCSB – Dinamo sau U Craiova – CFR Cluj. Iată

Vineri, 5 decembrie 2025

Ora 20:30: Oțelul Galați – Unirea Slobozia

Sâmbătă, 6 decembrie 2025

Ora 17:00: FK Csikszereda – FC Argeș

Ora 20:30: FCSB – Dinamo

Duminică, 7 decembrie 2025

Ora 15:00: U Cluj – Hermannstadt

Ora 17:30: Metaloglobus – Farul Constanța

Ora 20:30: Universitatea Craiova – CFR Cluj

Luni, 8 decembrie 2025