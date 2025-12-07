Rezultatele la alegerile pentru Primăria Capitalei pe sectoare. Scorul strâns din Sectorul 4, condus de Daniel Băluță

ADVERTISEMENT

Cum s-a desfășurat lupta pentru Primăria Capitalei la nivelul fiecărui sector. Ce scor a obținut Ciprian Ciucu în propriul sector și unde a avut cele mai bune rezultate. Ce scor a avut Daniel Băluță în propriul sector și unde a avut Anca Alexandrescu cel mai bun rezultat.

După centralizarea a 99,84% din totalul secțiilor de votare, datele arată că Ciprian Ciucu a câștigat cinci sectoare din Capitală, singura excepție fiind Sectorul 4, condus de Daniel Băluță. Aici diferența între candidatul PSD și candidatul PNL este de doar 270 de voturi ( 26.082 la 25.812), cu doar două secții care nu au rezultatele centralizate.

Alegeri Primăria Capitalei. Rezultate pe sector

După numărarea a 85% din voturi, Ciprian Ciucu are peste 35% din voturile exprimate, fiind urmat de Anca Alexandrescu (22,5%) și Daniel Băluță (20,8%). Clasamentul pe sectoare arată că Ciprian Ciucu domină și votul pe sectoarele Capitalei.

Ciprian Ciucu pare să fi câștigat Sectoarele 1, 2, 3, 5 și 6, deci toate sectoarele mai puțin Sectorul 4, cel condus de Daniel Băluță. În Sectorul 4, unde au fost cumulate 160 din 189 de secții, Daniel Băluță are peste 22.000 de voturi, sau 27,8%. Ciprian Ciucu este la mică distanță în spate, cu 21.281 de voturi. Anca Alexandrescu are 18.500 de voturi, sau 23,4%.

Trebuie subliniat că Anca Alexandrescu, care se află încă pe locul doi în acest moment al numărătorii, s-a aflat pe primul loc în Sectorul 5 până în momentul în care centralizarea proceselor verbale a ajuns la 85%. Ea a fost depășită însă de Ciucu pe moment ce numărătoarea voturilor a progresat. Diferența este de 0,15%.

Cum arată lupta de la Sectorul 4

La Sectorul 4, sectorul condus de Daniel Băluță, după centralizarea voturilor din 171 de secții de votare dintr-un total de 189, Daniel Băluță avea 23.817 voturi. Chiar dacă este sectorul unde el este primar, Ciprian Ciucu a reușit să obțină aproape același număr de voturi, cu doar 800 de voturi mai puțin. Diferența dintre cei doi este de mai puțin de un procent.

La acest sector, , având doar 19.800 de voturi.

Sectoarele dominate de Ciprian Ciucu

Sectorul care i-a adus cele mai multe voturi a fost Sectorul 6, unde, după centralizarea a 195 din 240 de secții, Ciprian Ciucu are circa 46.500 de voturi, sau 49,6%. Liderul PNL este urmat de Anca Alexandrescu cu 18.100 de voturi, sau 19,3%. Daniel Băluță are doar 14.000 de voturi, practic mai puțin de o treime din numărul voturilor lui Ciucu.

La Sectorul 1, un sector condus de un primar PNL – chiar dacă o tabără internă rivală, Ciprian Ciucu a obținut votul a 39% dintre votanți, sau peste 21.800 de voturi. Anca Alexandrescu are puțin peste 10.000 de voturi, sau 19,6%. Daniel Băluță avea cu circa 500 de voturi mai puțin decât candidata susținută de AUR.

Același clasament se menține și la Sectorul 2, unde Ciucu are 33%, sau aproape 30.000 de voturi. Anca Alexandrescu, candidata de pe locul 2, care 20.500 de voturi, sau 22,6%. Daniel Băluță are puțin peste 19.200 de voturi, fiind clasat pe locul 3.

La Sectorul 3 Ciprian Ciucu este pe primul loc cu peste 36.000 de voturi sau 32% din voturi. Acesta este urmat de Anca Alexandrescu cu aproape 25.000 de voturi sau 21.9%. Candidatul PSD are doar 22.200 de voturi, sau 19,6% din voturi.