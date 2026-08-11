Rezultatele serii din Champions League. Surprize uriașe în Olanda și Serbia! Toate meciurile din play-off

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Toate partidele din manșa secundă a turului 3 preliminar al UEFA Champions League s-au disputat marți, 11 august, deoarece ziua de miercuri este rezervată Supercupei Europei dintre PSG și Aston Villa. Astfel, după disputarea celor 10 jocuri am luat la cunoștință componența play-off-ului, unde 14 formații vor lupta pentru calificarea în faza ligii.

NEC Nijmegen a produs un adevărat șoc în turul 3 preliminar al Champions League. După ce a remizat în tur contra lui Olympiacos, 0-0, gruparea din Olanda a reușit să se impună cu 2-1 după prelungiri în returul disputat pe teren propriu și a avansat în play-off-ul Champions League, unde o va întâlni pe Bodo/Glimt.

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Cei de la Hapoel Beer Sheva au produs la rândul lor o mare surpriză și au eliminat Steaua Roșie Belgrad din competiție, cu scorul general de 3-0. Au mai avansat în play-off-ul de pe ruta campioanelor Dinamo Zagreb, care a trecut fără emoții de Kauno Zalgiris, Slovan Bratislava, care a depășit-o pe Mjallby, și Celje, care a întors rezultatul după eșecul suferit în tur contra celor de la Ararat-Armenia. Pe ruta non-campioanelor, Fenerbahce și Olympique Lyon și-au respectat statutul de favorite și au obținut calificarea în play-off.

Levski Sofia – AEK Atena

Celtic – LASK

Dinamo Zagreb – Viking

Slovan Bratislava – Celje

Hapoel Beer Sheva – Sabah Baku

NEC Nijmegen – Bodo/Glimt

Fenerbahce – Olympique Lyon

Royale Union Saint-Gilloise, echipa care l-a transferat în această vară pe Darius Olaru de la FCSB, a pierdut cu 3-2 după prelungiri în manșa secundă a „dublei” cu Bodo/Glimt și a ratat calificarea în play-off-ul Champions League, meciul tur încheindu-se la egalitate, 3-3. Mijlocașul român a oferit pasa decisivă la reușita de 1-1, iar apoi a fost înlocuit.

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Un impact major asupra rezultatului a avut și o decizie luată de „centralul” partidei, Istvan Kovacs, care i-a acordat al doilea cartonaș galben lui Kamiel Van De Perre spre finalul timpului regulamentar. Așadar, belgienii au evoluat în inferioritate numerică în prelungiri, iar gazdele au profitat și au marcat golul calificării în minutul 117. Union Saint-Gilloise își va continua parcursul european în faza ligii din Europa League.

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După ce a pierdut turul din Danemarca, scor 1-2, Sabah Baku a reușit să producă marea surpriză în returul de pe teren propriu. Azerii au câștigat cu un neverosimil 4-0 și astfel și-au adjudecat calificarea în play-off-ul Champions League.

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Rezultatele serii în Champions League. Levski Sofia, sumă fabuloasă pentru calificarea în play-off

Levski Sofia, formația care a eliminat Universitatea Craiova în turul 2 preliminar, își continuă parcursul în UEFA Champions League. Campioana Bulgariei s-a calificat în play-off după ce a câștigat ambele meciuri contra lui Kairat Almaty, formație care în sezonul trecut a evoluat în faza ligii. După 1-0 în Bulgaria, Levski a învins cu același scor și în Kazahstan.

Astfel, gruparea din Bulgaria și-a asigurat o sumă importantă. Conform , Levski și-a asigurat 4.29 milioane de euro pentru calificarea în play-off și are asigurate alte 4.31 milioane în cazul în care va ajunge în faza ligii din Europa League, competiție de unde ar obține și un alt bonus.

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În total, dacă nu se califică în faza principală a Champions League, Levski are asigurat un premiu de 9.6 milioane de euro din partea UEFA. Evident, dacă va produce o altă surpriză în play-off, unde o va înfrunta pe AEK Atena, gruparea din Bulgaria își va asigura o sumă și mai mare, de 18.6 milioane de euro, odată cu calificarea în faza ligii.

Cele zece partide din manșa secundă a turului 3 din Champions League

Kairat Almaty – Levski Sofia 0-1 (0-2 la general)

Bodo/Glimt – Royale Union Saint-Gilloise 3-2 (6-5 la general)

Sabah Baku – Aarhus 4-0 (5-2 la general)

Kauno Zalgiris – Dinamo Zagreb 1-2 (1-7 la general)

NEC Nijmegen – Olympiacos 2-1 (2-1 la general)

Steaua Roșie Belgrad – Hapoel Beer Sheva 0-2 (0-3 la general)

Celje – Ararat-Armenia 2-0 (3-2 la general)

Slovan Bratislava – Mjallby 2-0 (4-1 la general)

Sturm Graz – Fenerbahce 0-1 (0-3 la general)

Lyon – Sparta Praga 3-0 (4-2 la general)

Fanii români, cu ochii pe meciurile de Champions League

Nu mai puțin de 3 dintre cele 10 jocuri care se dispută marți în Champions League au o însemnătate pentru fanii din România. În primul rând, este vorba despre , deoarece Darius Olaru luptă pentru calificarea în play-off în tricoul formației din Belgia, iar meciul este arbitrat de Istvan Kovacs.

Apoi, suporterii Universității Craiova vor fi cu ochii pe duelul dintre Celje și Ararat-Armenia, deoarece învinsa din această „dublă” va juca împotriva campioanei României în play-off-ul Europa League în cazul în care echipa pregătită de Filipe Coelho trece de KuPS în turul 3 preliminar. În fine, jocul dintre Steaua Roșie Belgrad și Hapoel Beer Sheva a devenit relevant pentru fanii din România după ce .