Sport

Rezultatele serii din Champions League. Surprize uriașe în Olanda și Serbia! Toate meciurile din play-off

Marți seară au avut loc partidele din manșa secundă a turului 3 preliminar din UEFA Champions League. Ce rezultate s-au înregistrat și care sunt echipele care avansează în play-off.
Bogdan Mariș
11.08.2026 | 23:11
Rezultatele serii din Champions League Surprize uriase in Olanda si Serbia Toate meciurile din playoff
ULTIMA ORĂ
Marți se dispută partidele din manșa secundă a turului 3 preliminar din UEFA Champions League. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Toate partidele din manșa secundă a turului 3 preliminar al UEFA Champions League s-au disputat marți, 11 august, deoarece ziua de miercuri este rezervată Supercupei Europei dintre PSG și Aston Villa. Astfel, după disputarea celor 10 jocuri am luat la cunoștință componența play-off-ului, unde 14 formații vor lupta pentru calificarea în faza ligii.

UPDATE: Surpriză uriașă în NEC Nijmegen – Olympiacos

NEC Nijmegen a produs un adevărat șoc în turul 3 preliminar al Champions League. După ce a remizat în tur contra lui Olympiacos, 0-0, gruparea din Olanda a reușit să se impună cu 2-1 după prelungiri în returul disputat pe teren propriu și a avansat în play-off-ul Champions League, unde o va întâlni pe Bodo/Glimt.

ADVERTISEMENT

Cei de la Hapoel Beer Sheva au produs la rândul lor o mare surpriză și au eliminat Steaua Roșie Belgrad din competiție, cu scorul general de 3-0. Au mai avansat în play-off-ul de pe ruta campioanelor Dinamo Zagreb, care a trecut fără emoții de Kauno Zalgiris, Slovan Bratislava, care a depășit-o pe Mjallby, și Celje, care a întors rezultatul după eșecul suferit în tur contra celor de la Ararat-Armenia. Pe ruta non-campioanelor, Fenerbahce și Olympique Lyon și-au respectat statutul de favorite și au obținut calificarea în play-off.

  • Levski Sofia – AEK Atena
  • Celtic – LASK
  • Dinamo Zagreb – Viking
  • Slovan Bratislava – Celje
  • Hapoel Beer Sheva – Sabah Baku
  • NEC Nijmegen – Bodo/Glimt
  • Fenerbahce – Olympique Lyon

UPDATE: Echipa lui Darius Olaru, eliminată

Royale Union Saint-Gilloise, echipa care l-a transferat în această vară pe Darius Olaru de la FCSB, a pierdut cu 3-2 după prelungiri în manșa secundă a „dublei” cu Bodo/Glimt și a ratat calificarea în play-off-ul Champions League, meciul tur încheindu-se la egalitate, 3-3. Mijlocașul român a oferit pasa decisivă la reușita de 1-1, iar apoi a fost înlocuit.

ADVERTISEMENT
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș...
Digi24.ro
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia

Un impact major asupra rezultatului a avut și o decizie luată de „centralul” partidei, Istvan Kovacs, care i-a acordat al doilea cartonaș galben lui Kamiel Van De Perre spre finalul timpului regulamentar. Așadar, belgienii au evoluat în inferioritate numerică în prelungiri, iar gazdele au profitat și au marcat golul calificării în minutul 117. Union Saint-Gilloise își va continua parcursul european în faza ligii din Europa League.

ADVERTISEMENT
David Popovici i-a dat ”peste nas”, dar rusul Kornev a continuat aroganțele: ”Mi-am...
Digisport.ro
David Popovici i-a dat ”peste nas”, dar rusul Kornev a continuat aroganțele: ”Mi-am zis asta”. Ce a spus românul despre el

UPDATE: Șoc total în Azerbaijan! Ce s-a întâmplat la Sabah – Aarhus

După ce a pierdut turul din Danemarca, scor 1-2, Sabah Baku a reușit să producă marea surpriză în returul de pe teren propriu. Azerii au câștigat cu un neverosimil 4-0 și astfel și-au adjudecat calificarea în play-off-ul Champions League.

ADVERTISEMENT

Rezultatele serii în Champions League. Levski Sofia, sumă fabuloasă pentru calificarea în play-off

Levski Sofia, formația care a eliminat Universitatea Craiova în turul 2 preliminar, își continuă parcursul în UEFA Champions League. Campioana Bulgariei s-a calificat în play-off după ce a câștigat ambele meciuri contra lui Kairat Almaty, formație care în sezonul trecut a evoluat în faza ligii. După 1-0 în Bulgaria, Levski a învins cu același scor și în Kazahstan.

Astfel, gruparea din Bulgaria și-a asigurat o sumă importantă. Conform Football Meets Data, Levski și-a asigurat 4.29 milioane de euro pentru calificarea în play-off și are asigurate alte 4.31 milioane în cazul în care va ajunge în faza ligii din Europa League, competiție de unde ar obține și un alt bonus.

ADVERTISEMENT

În total, dacă nu se califică în faza principală a Champions League, Levski are asigurat un premiu de 9.6 milioane de euro din partea UEFA. Evident, dacă va produce o altă surpriză în play-off, unde o va înfrunta pe AEK Atena, gruparea din Bulgaria își va asigura o sumă și mai mare, de 18.6 milioane de euro, odată cu calificarea în faza ligii.

Cele zece partide din manșa secundă a turului 3 din Champions League

  • Kairat Almaty – Levski Sofia 0-1 (0-2 la general)
  • Bodo/Glimt – Royale Union Saint-Gilloise 3-2 (6-5 la general)
  • Sabah Baku – Aarhus 4-0 (5-2 la general)
  • Kauno Zalgiris – Dinamo Zagreb 1-2 (1-7 la general)
  • NEC Nijmegen – Olympiacos 2-1 (2-1 la general)
  • Steaua Roșie Belgrad – Hapoel Beer Sheva 0-2 (0-3 la general)
  • Celje – Ararat-Armenia 2-0 (3-2 la general)
  • Slovan Bratislava – Mjallby 2-0 (4-1 la general)
  • Sturm Graz – Fenerbahce 0-1 (0-3 la general)
  • Lyon – Sparta Praga 3-0 (4-2 la general)

Fanii români, cu ochii pe meciurile de Champions League

Nu mai puțin de 3 dintre cele 10 jocuri care se dispută marți în Champions League au o însemnătate pentru fanii din România. În primul rând, este vorba despre duelul dintre Bodo/Glimt și Royale Union Saint-Gilloise, deoarece Darius Olaru luptă pentru calificarea în play-off în tricoul formației din Belgia, iar meciul este arbitrat de Istvan Kovacs.

Apoi, suporterii Universității Craiova vor fi cu ochii pe duelul dintre Celje și Ararat-Armenia, deoarece învinsa din această „dublă” va juca împotriva campioanei României în play-off-ul Europa League în cazul în care echipa pregătită de Filipe Coelho trece de KuPS în turul 3 preliminar. În fine, jocul dintre Steaua Roșie Belgrad și Hapoel Beer Sheva a devenit relevant pentru fanii din România după ce gruparea din Israel a anunțat că își va disputa meciurile de pe teren propriu din competițiile europene în Giulești.

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul Europa League!
Fanatik
Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul Europa League!
Lovitura dată de afaceristul cu care Simona Halep are o relație. Dorin Mateiu...
Fanatik
Lovitura dată de afaceristul cu care Simona Halep are o relație. Dorin Mateiu investește în orașul de suflet al lui Ion Țiriac
Ce meci de Champions League se joacă miercuri, 19 august, pe Giulești
Fanatik
Ce meci de Champions League se joacă miercuri, 19 august, pe Giulești
Tags:
Parteneri
'S-a intensificat tensiunea, au apărut împușcături pe stradă...'. Vicecampioana mondială cu România a...
iamsport.ro
'S-a intensificat tensiunea, au apărut împușcături pe stradă...'. Vicecampioana mondială cu România a cerut de urgență transfer
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!