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Rezultatele serii din Champions League. O nouă victorie pentru Levski Sofia, echipa care a eliminat Universitatea Craiova

O nouă seară europeană în Champions League. Vezi ce scoruri au fost înregistrate în prima manșă din turul III preliminar al competiției bogaților.
Mihai Dragomir
05.08.2026 | 00:15
Rezultatele serii din Champions League O noua victorie pentru Levski Sofia echipa care a eliminat Universitatea Craiova
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Rezultatele manșei tur din Champions League, turul 3 preliminar. Foto: Colaj FANATIK.
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Majoritatea meciurilor din turul III preliminar din Champions League s-au consumat în seara zilei de marți, 4 august. Au fost partide lipsite de goluri, dar și meciuri în care s-au marcat cât pentru ambele manșe. Vezi ce s-a întâmplat în jocurile programate marți.

Rezultatele serii din Champions League

Dinamo Zagreb a făcut scorul serii, învingând Kauno Zalgiris cu 5-0. O altă partidă în care s-a marcat multe goluri l-a avut protagonist pe Darius Olaru. Mai exact, fostul mijlocaș de la FCSB a fost titular în Royal Union SG – Bodo/Glimt 3-3. Mijlocașul român a executat o lovitură liberă înainte de fluierul arbitrului, iar centralul partidei a decis să îl avertizeze pe fotbalistul belgienilor, iar în repriza secundă a fost înlocuit cu Besfort Zeneli.

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Levski Sofia, echipa care a eliminat Universitatea Craiova în turul 2, a bifat o nouă victorie cu 1-0 acasă, așa cum făcuse și contra oltenilor. Campioana Bulgariei s-a impus de data aceasta în fața kazahilor de la Kairat Almaty. Partidele din retur sunt programate peste o săptămână, tot marți. Iată rezultatele înregistrate în seara zilei de marți, 4 august:

  • Ararat-Armenia – Celje 2-1
  • Mjallby – Slovan Bratislava 1-2
  • Hapoel Beer Sheva – Steaua Roșie Belgrad 1-0
  • Levski Sofia – Kairat Almaty 1-0
  • Dinamo Zagreb – Kauno Zalgiris 5-0
  • Olympiacos – Nijmegen 0-0
  • Royal Union SG – Bodo/Glimt 3-3
  • Sparta Praga – Lyon 2-1

Ce meciuri trebuie să se mai joace

Manșa tur a turului 3 preliminar din Champions League mai are însă două partide programate miercuri, 5 august. Mai exact, Aarhus (Danemarca) va primi vizita celor de la Sabah Baku (Azerbaidjan), de la ora 19:30, în timp ce Fenerbahce (Turcia) va juca tot acasă contra Sturm Graz (Austria), de la ora 21:00.

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Ararat-Armenia – Celje 2-1, meciul de maxim interes pentru Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a fost cu ochii pe confruntarea dintre Ararat-Armenia și Celje. Armenii s-au impus cu 2-1, luând o opțiune importantă pentru calificarea în play-off. Oltenii sunt interesați însă de echipa care va fi eliminată în urma acestui duel. În cazul în care va trece de finlandezii de la KuPS Kuopio în turul trei preliminar din Europa League, Universitatea Craiova va da în play-off-ul acestei competiții peste pierzătoarea „dublei” Ararat-Armenia – Celje.

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Totuși, în cazul în care formația din Bănie nu va trece nici de KuPS Kupoio, va juca în play-off-ul din Conference League. Acolo, ar urma să dea o bătălie pe viață și pe moarte cu pierzătoarea dublei din turul trei preliminar din Europa League dintre Shamrock Rovers (Irlanda) și Egnatia (Albania).

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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