Sport

Rică Răducanu a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut pe scări în propria locuință. Are două coaste rupte, umărul dislocat și o lovitură la cap!

Rică Răducanu (80 de ani) a fost transportat de urgență la spital. Fostul mare portar român a suferit lovituri la cap, are umărul dislocat și două coaste rupte
Cristian Măciucă
04.07.2026 | 14:59
Rica Raducanu a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut pe scari in propria locuinta Are doua coaste rupte umarul dislocat si o lovitura la cap
breaking news
Rică Răducanu a ajuns în stare gravă la spital! „Nu sunt bine, respir greu”. FOTO: Fanatik
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Rică Răducanu (80 de ani), fost portar la echipa națională, Rapid sau Steaua, a ajuns de urgență la spital, cu răni grave. El este internat la Spitalul Municipal Mangalia.

Rică Răducanu, în stare gravă la spital

Rică Răducanu se afla pe litoral când a suferit accidentul în propria locuință. „Tamango” își petrece vara pe malul Mării Negre aproape în fiecare an, dar acum era să o pățească grav. Fostul goalkeeper a ajuns sub supravegherea medicilor, după ce a căzut în propria locuință și s-a ales cu răni grave.

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Rică Răducanu a căzut pe scări și s-a lovit la cap, are umărul dislocat și a suferit și două coaste rupte, după cum a povestit chiar el. Aflat în îngrijirea medicilor de la Spitalul Municipal Mangalia, fostul portar al naționalei României se confruntă și cu probleme de respirație.

„Nu sunt bine, sunt în spital, am căzut pe scări. Mi-am rupt două coaste, mi-am rupt umărul. Eram în papuci. Am două coaste rupte, umărul dislocat. Și la cap m-am lovit, respir greu. Au oamenii aici grijă de mine, mă iubesc, dar nu mi-e bine. Îmi pare rău că nu mai prea pot vorbi, sper să fiu bine, numai de asta nu aveam nevoie, a transmis Rică Răducanu, potrivit Golazo.ro.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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