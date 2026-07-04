Rică Răducanu a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut pe scări în propria locuință. Are două coaste rupte, umărul dislocat și o lovitură la cap!

CE TREBUIE SĂ ȘTII Rică Răducanu, în stare gravă la spital

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, Rapid sau Steaua, El este internat la Spitalul Municipal Mangalia.

Rică Răducanu, în stare gravă la spital

Rică Răducanu se afla pe litoral când a suferit accidentul în propria locuință. „Tamango” își petrece vara pe malul Mării Negre aproape în fiecare an, dar acum era să o pățească grav. Fostul goalkeeper a ajuns sub supravegherea medicilor, după ce a căzut în propria locuință și s-a ales cu răni grave.

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Rică Răducanu a căzut pe scări și s-a lovit la cap, are umărul dislocat și a suferit și două coaste rupte, după cum a povestit chiar el. Aflat în îngrijirea medicilor de la Spitalul Municipal Mangalia, fostul portar al naționalei României se confruntă și cu probleme de respirație.

„Nu sunt bine, sunt în spital, am căzut pe scări. Mi-am rupt două coaste, mi-am rupt umărul. Eram în papuci. Am două coaste rupte, umărul dislocat. Și la cap m-am lovit, respir greu. Au oamenii aici grijă de mine, mă iubesc, dar nu mi-e bine. Îmi pare rău că nu mai prea pot vorbi, sper să fiu bine, numai de asta nu aveam nevoie”, a transmis Rică Răducanu, potrivit .

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