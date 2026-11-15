Rică Răducanu a fost la un pas de moarte din cauza unei farse: ”Am spart tot!”

ADVERTISEMENT

Rică Răducanu a povestit cum a fost la un pas de moarte din cauza unei farse. A trebuit să consume mai mulți mici pentru a primi o sumă importantă de bani. Credea că va încasa 5.000 de dolari, însă fostul jucător a fost tras pe sfoară.

Gluma care l-a scos din minți pe Rică Răducanu

Ajuns la vârsta de 80 de ani, Rică Răducanu face tot mai multe dezvăluiri despre anii de glorie și viața din prezent. Fostul portar care a evoluat pentru echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic din 1970 a spus care este , lună de lună.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător de fotbal, care a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, recunoaște că are și părți negative. de care nu poate scăpa și care l-a făcut să piardă foarte mulți bani. Cu gândul la partea materială a acceptat și o provocare ce nu o va uita niciodată.

În urmă cu ceva vreme fostul internațional român a crezut că va primi 5.000 de dolari pentru o reclamă. Clipul publicitar ar fi fost la o gamă de mezeluri bio, însă totul ar fi fost o farsă din partea lui Cristian Țânțăreanu. Îmbrăcat într-un costum popular fostul sportiv a început să mănânce mici în fața camerelor de filmare.

ADVERTISEMENT

Experiența a fost una extrem de chinuitoare pentru fostul portar pentru că nu-i place deloc acest preparat. A fost nevoit să tragă 50 de duble și a mâncat 10 mici. Astfel, a fost aproape de o tragedie pentru că i s-a făcut rău. Când a aflat că este doar o păcăleală și-a ieșit din minți și a reacționat. „M-au pârlit. Au zis că remunerația e 5.000 de dolari. Nu m-am prins deloc, eu eram cu gândul la bani. Trebuia să mănânc mici, am mâncat 10 și era să mor. Mie nu-mi plac micii”, a mărturisit Rică Răducanu, în , de pe YouTube.

ADVERTISEMENT

Rică Răducanu, protagonistul unor farse de neuitat

„Mi-au dat apă, le-am zis să-mi dea coniac, că nu mai pot să beau apă, aveam reflux, îmi veneau micii pe gât. Am vorbit cu ăia să le las și lor câte 100 de dolari, ca să nu mai mănânc mici. Mi-au dat Pepsi și mai rău îmi făcea. Când au început eu să mă enervez, au zis că e o farsă. Am luat scaunul și am spart tot și am plecat”, a completat fostul portar care a făcut istorie în fotbalul românesc. Farsa cu micii în care a fost protagonist Rică Răducanu a fost pusă la cale în emisiunea Happy Hour, moderată în urmă cu ani buni de Cătălin Măruță, la Pro TV.

ADVERTISEMENT

Fostul sportiv ”ține la glumă” dacă este să ne luăm după păcălelile de care a avut parte de-a lungul anilor. În ziua în care a împlinit 73 de ani fostul jucător de fotbal a căzut într-o ”capcană” chiar la el acasă, după ce a crezut că i s-a stricat mașina din cauza unei pisici.

O altă păcăleală a avut loc în 2016, în timp ce era la Turul Franței. La momentul respectiv, Rică Răducanu a fost ținta unei știri false care spunea că ar fi murit. Reacția sa fabuloasă a fost una tipică, umorul fiind o calitate de-ale sale. „M-a omorât unul, nu știu cine e, trebuie să-l găsim”, a spus atunci fostul sportiv.