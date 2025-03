Rică Răducanu, dezvăluiri incendiare despre relația cu oficialii Rapidului: „Nimeni nu mă mai bagă în seamă!”

, iar mai multe personalități din fotbal și-au anunțat prezența la stadion, printre care și Rică Răducanu. Fostul portar s-a arătat dezamăgit înaintea derby-ului de relația sa cu oficialii clubului din Giulești.

Rică Răducanu, prezent la Rapid – FCSB: „Am fost tot timpul la meciurile din Giulești! La Farul am stat în ‘cușcă’”

Rică Răducanu a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că va fi prezent la meciul Rapid – FCSB. Fostul portar speră că echipa lui Marius Șumudică va reuși să se impună, însă în lupta pentru titlu îi vede pe roș-albaștrii drept mari favoriți. , unde a stat în ‘cușca’ din peluza stadionul din Ovidiu.

„O să fiu la meci, pentru că sunt aproape. Și dacă merg pe jos durează puțin, pentru că stau lângă stadion. Să fie spectacol, tot timpul a fost! Rapidul se mobilizează mai bine când joacă cu echipe mai bune și ies meciuri frumoase.

Când am jucat cu FCSB în Giulești am câștigat mai mereu. Să sperăm că ne vom mobiliza iar, pentru că oricum FCSB va ieși campioană. Sunt sigur că FCSB va câștiga titlul, pentru că nu are cine altcineva. La celelalte echipe depinde de zile, de jucători. Ne uităm cu plăcere, pentru că am fost fotbaliști și nu mai putem să jucăm iar. Dacă aș juca acum, aș deveni golgheter.

Am fost tot timpul pe Giulești, dar nu mai stau cu ei (n.r. – oficialii Rapidului). Trebuie să merg cu mașina până la stadion și stau lângă băieți, în peluză. Am fost și la Constanța, unde cei de acolo ne-au băgat în ‘cușcă’. M-am dus la medic ca să mă vadă, la Neptun, și m-am dus și la stadion”, a spus Rică Răducanu.

„Nu mă bagă în seamă nimeni la Rapid”

Întrebat despre o analiză asupra Rapidului, Rică Răducanu a ținut să-și spună ‘oful’ vizavi de relația pe care o are cu oficialii clubului. Fostul portar susține ‘că nu îl bagă nimeni în seamă’. Cât despre relația cu Dan Șucu, acesta a recunoscut că doar el îl sună pe patronul echipei.

„Eu nu mă bag la analiza Rapidului, că oricum nu mă mai bagă în seamă nimeni de acolo. Cred că s-au supărat pe mine de la faza cu Bergodi. Am spus atunci să nu îl mai bage pe Bergodi.

Nu mă bagă nimeni în seamă la Rapid! Din acest motiv nu mai stau cu ei la meciuri. Nu mai e cum era! Nu vin cu invitații la meci, vin cu fața mea, pentru că mă știe toată lumea. Era să iau și amendă, pentru că am parcat mașina în fața stadionului. Am avut noroc că m-am dus cu fața mea, m-au recunoscut, și am scăpat de două puncte de penalizare și de amendă.

Vreau să bată Rapid, pentru că sunt rapidist. În principal, îmi doresc victoria pentru suporteri, dar și pentru patronii care bagă bani. L-am sunat pe domnul Șucu când am câștigat, doar că el răspunde mai greu, pentru că are o secretară acolo. A răspuns, vorbește cu mine. Vorbește doar când îl sun eu, pentru că pe mine nu m-a sunat niciodată. L-am sunat ca să îl felicit”, a adăugat Rică Răducanu la FANATIK SUPERLIGA.