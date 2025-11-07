Rică Răducanu, dezvăluiri neașteptate despre regretatul Emeric Ienei: ”Era prea domn, stilat, îmbrăcat frumos, ne lua fața”

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie. Avea 88 de ani, iar în ultima perioadă s-a confruntat cu probleme de sănătate. De altfel o bună parte din timp a petrecut-o la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor.

Ce spune Rică Răducanu despre Emeric Ienei

Emeric Ienei a reușit una dintre cele mai mari performanțe din fotbalul românesc. Mai exact, acesta a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, la cârma Stelei. Iar evenimentul nu a fost uitat nici până acum.

Și pe plan personal însă, Emeric Ienei era o fire aparte. Iar asta o spune chiar Rică Răducanu. Legendarul portar al Rapidului și al echipei naționale a avut doar cuvine de laudă la adresa regretatului antrenor.

Acesta se îmbrăca frumos, nu mergea la petreceri și era o fire cât se poate de exigentă. De asemenea și alte nume cunoscute din fotbal ar fi remarcat aceste lucruri la el de-a lungul timpului.

”Dumnezeu să îl ierte, săracul! Era prea domn, stilat, îmbrăcat frumos, ne lua fața, noi eram mai vagabonzi. Nu ieșea cu noi la petrecere, nu era de-ai noștri, tată, cu gagici și cu paharul!

Ca antrenor, era însă foarte exigent, a luat și Cupa Campionilor. Nu le mergea cu el, toți fotbaliștii ziceau: `Mamă, să vezi ce ne face!`. Era exigent, dar avea și rezultate!”, a povestit Rică Răducanu.

Prima soție a lui Emeric Ienei, o ”divă”

Legendarul portar a vorbit și depre prima soție a lui Emeric Ienei. . Venea să o admire la teatru, o scotea la masă și mereu era atent cu ea.

Totodată, Rică Răducanu a catalogat-o pe regretata actriță ca fiind o adevărată ”divă”. Și nici portarul nu era mai prejos, acesta fiind mai mereu ”elegant” și chiar ”frumușel”, după cum îl descrie Răducanu.

„Emeric a fost însurat și cu actrița Vasilica Tastaman, venea să o vadă la Teatrul Constantin Tănase, apoi, după spectacolul de revistă, o scotea la masă și la cafeluță la Capșa sau pe la Athenee Palace.

Ea era elegantă, mirosea a parfum, era divă! Mă și ofticam, cum pot să meargă mereu la localuri de lux, că noi n-aveam bani. Mai mergeam pe la restaurantul Berlin, unde berea era ieftină. Elegant a fost mereu, dar și tare frumușel, erau topite femeile după Emeric!”, a transmis Rică Răducanu, potrivit Click.

Emeric Ienei a murit la 88 de ani

Amintim că Emeric Ienei a debutat în fotbal în primă fază ca mijlocaș defensiv la următoarele echipe: Flamura Roşie Arad, Steaua Bucureşti și Kayserispor. Totodată, acesta a bifat 254 de meciuri şi şapte goluri marcate pentru Steaua.

Ulterior însă și-a dat seama că postura de antrenor îi prinde mai bine. Astfel, din această funcție a pregătit echipe precum Steaua, FC Bihor, CS Târgovişte, FC Fehervar, Panionios, Universitatea Craiova, dar și Naţionala Ungariei.

Emeric Ienei a câștigat de asemena ca antrenor cinci titluri. Patru dintre ele au fost Cupe ale României şi una Cupa Campionilor Europeni, toate cu Steaua Bucureşti. Acesta s-a retras din activitatea de antrenor în anul 2000, devenind ulterior președinte al FC Bihor Oradea

În 2008, fostul mare antrenor a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă. În luna martie 2017, acesta a fost decorat și de către preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul „Steaua României”.