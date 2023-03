Rică Răducanu, emoționat după calificarea Rapidului în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin: „Am plâns!”

Fostul portar al giuleștenilor a mărturisit că a plâns de bucurie când a văzut calificarea Rapidului, recunoscând că nu se aștepta ca Rapid să treacă mai departe de Krim Ljubljana, motiv pentru care nici nu s-a dus la meci.

Rică Răducanu, emoționat după calificarea Rapidului în sferturile de finală Champions League

Rică Răducanu a fost emoționat după calificarea Champions League, povestind cum a trăit meciul cu Krim Ljubljana: „Nu am putut să mă trezesc, că m-am îmbătat aseară. Vrăjeală, că eu nu beau.

Am plâns! Nu am fost la meci. Mi-a zis nevastă-mea ‘Nu ai unde să te duci, nu ai unde să stai pe acolo, tu cu picioarele’. Am stat acasă. La final eram sigur (n.r. de calificarea Rapidului). Îmi aduc aminte că și eu am trecut prin astea”.

„Sănătate tuturor! Rapidul nu ne-a făcut de râs. Eu îmi făcusem supărări, dar acum felicitari la toată lumea de la club. Portarii, au vrut să dea gol, dar n-au dat.

A fost foarte frumos, chiar m-a luat plânsul. M-a întrebat și nevastă-mea de ce plâng. ‘Nu știi cum e stilul meu, când e, mă ia (n.r. plânsul)”, a mai spus Rică Răducanu, la TV .

„Nu mă așteptam, de-aia nu m-am dus la meci!”

Rică Răducanu a continuat și a spus că nu se aștepta la , motiv pentru care nu s-a dus la meci: „Îți spun precis că nici nu mă așteptam, de aceea nici nu m-am dus la meci. Viteză de reacție… eu am jucat și puțin handbal”.

„Atmosfera a fost grozavă, e frumos să revenim aici. Ne-au împins de la spate, dar trebuie să le ofer credit jucătoarelor. Cu ce energie și mentalitate au jucat… În final, sunt fericit că am reușit, pentru că cred că am meritat victoria astăzi.

Cu o săptămână înainte de meciul tur cu Krim, am avut accidentări, meci la Zalău. Săptămâna aceasta am avut toate jucătoarele la dispoziție, așa că am tras și mai mult. Ca antrenor, ăsta e lucrul pe care îl vrei.

Sunt mândru și fericit pentru ele, pentru staff și pentru toată lumea. Ne vom hrăni cu această energie, cu asemenea atitudine vrem să jucăm mereu. Avem un meci în campionat și apoi ne vom pregăti pentru Vipers”, a spus și Kim Rasmusen, antrenorul Rapidului, după meci.