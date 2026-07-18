Rică Răducanu, externat după accidentul care l-a băgat în spital. Fostul mare portar e în scaun cu rotile

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Portarul care a apărat la Cupa Mondială din 1970 a fost externat după accidentul suferit chiar în fața casei din Mangalia și a început recuperarea. El a mărturisit că are în continuare dureri și probleme cu respirația.

Externat după accidentul suferit, Rică Răducanu e în scaun cu rotile

În urmă cu două săptămâni, după ce a căzut pe scări și s-a ales cu umărul dislocat, două coaste rupte și cu lovituri la cap. Rică Răducanu a precizat că deși a fost externat are în continuare dureri în zona spatelui și se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile.

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”Eram la locuința de la mare, erau niște copii pe scări, am vrut să-i ajut că ploua tare și am căzut pe scări. Au chemat salvarea, aveam dureri mari, am căzut rău. Nu am avut de ce să mă țin și m-am dus de-a berbeleacul.

Sunt în convalescență, am două coaste rupte și la umăr m-am lovit. Am tot spatele vânăt, îmi e greu să respir. Stau într-un scaun. E urâtă treaba că mă doare, mă mai dă soția mea cu unguent pe spate”, declarat el, pentru .

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Interzis la efort pentru Rică Răducanu

Fostul fotbalist a mărturisit că a mers direct la restaurantul pe care îl deține o rudă de-a sa pe litoralul românesc, deoarece se simte cel mai bine printre oameni, și a explicat că medicii i-au interzis să facă efort în perioada următoare.

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”Nu mai sunt internat, sunt la restaurant. Nu întreabă lumea de mine că nu e lume. Am decis să vin la restaurant că așa îmi place, stau aici, mai vorbim, mai facem o poză. Eu am mai avut un accident nasol, dar eram tânăr atunci, acum trece mai greu.

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Medicii mi-au zis să am grijă, să nu fac efort, o să treacă în timp. Când îți rupi coastele nu ai ce să faci, te recuperezi greu. Asta este, mai sunt și încercări în viață”, a mai spus Rică Răducanu.

Cum s-a produs accidentul

Fostul internațional român a precizat că accidentul s-a produs în fața blocului din cauza unor încălțări pe care le avea în picioare. El a povestit că , deoarece papucii erau uzi din cauza ploii.

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În fiecare vară, Rică Răducanu merge la casa pe care o deține în Mangalia și își ajută un verișor cu restaurantul La Steaguri, din stațiunea Neptun. Legenda Rapidului a dezvăluit că este omul bun la toate, iar banii câștigați îl ajută să treacă mai ușor peste perioada de iarnă.