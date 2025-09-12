Rică Răducanu, necăjit din cauza prietenului Mircea Lucescu: „Sunt foarte supărat!”

După ultimele rezultate înregistrate de echipa națională, viitorul lui Mircea Lucescu este incert. Înainte să fie instalat pe banca tehnică a „tricolorilor”, Rică Răducanu l-a sfătuit pe „Il Luce” să se răzgândească.

Rică Răducanu l-a avertizat pe Mircea Lucescu înainte să vină la națională

, dar asta doar în momentul în care FRF va veni cu o opțiune viabilă de înlocuitor.

Rică Răducanu, fost coleg al lui Mircea Lucescu de la echipa națională, a mărturisit că este foarte supărat după rezultatele înregistrate de „tricolori” în luna septembrie. Fostul portar a transmis c , însă selecționerul s-a bazat pe grupa accesibilă și totodată speranța de a readuce România la Campionatul Mondial a fost prea mare.

„Sunt foarte supărat! Hai că primul meci a fost amical, a greșit portarul, nu e nicio problemă. Dar cu Cipru ai avut 2-0. Nu se poate așa ceva! Înseamnă că n-ai echipă. Nu mai e marfă ca pe timpul nostru. Nu știu ce s-a întâmplat cu ai noștri. Am mai avut ocazii, au mers mișto ambele faze de gol, dar după a fost rău. N-avem marfă! Degeaba zice lumea altceva. Acum numeri pe degete fotbaliștii.

„I-am spus lui Lucescu că nu trebuia să se bage! El a venit de plăcere la națională”

Nu pot să zic de Mircea că a greșit formația. A folosit ce a avut și el. Am văzut că i s-a cerut demisia. Eu i-am zis de la început că nu trebuia să se bage. El mi-a zis: ‘Ricuță, e bine, tată, că avem grupă bună!’. El s-a încântat, a zis că se califică la Mondiale cu România și mai aude lumea de noi, dar uite că n-a fost. Unii zic că l-au lucrat jucătorii pe Lucescu. Cum să-l lucreze? E pentru binele lor și al țării. Eu nu cred așa ceva!

Acum, lumea zice una, două să-l dăm afară pe Lucescu. El a venit de plăcere la națională. A venit precis fără bani. Știu asta pentru că mi-a zis. Mi-a zis că vrea să facă și el la sfârșit ceva pentru România. Acum să-l lase, mai are 3-4 meciuri. Nu se știe pe cine batem acum”, a declarat Rică Răducanu, potrivit .