Rică Răducanu nu crede că Dan Coe s-a sinucis: „L-au lucrat ‘ăștia’ după ce a vorbit la Europa Liberă”

Recent a fost invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, realizată de Ovidiu Ioanițoaia la . unul dintre subiectele abordate a fost și decesul fostului fundaș rapidist și al naționalei României, Dan Coe.

Dan Coe a primit statut de refugiat politic

El a jucat la Rapid între 1959 și 1971, primii doi ani petrecându-i la echipa de juniori. A bifat la echipa alb-vișinie 202 meciuri, a marcat nouă goluri și a contribuit la primul titlu din istoria clubului, cel câștigat în 1967.

Între 1971 și 1973 a fost legitimat la echipa belgiană Royal Antwerp, iar cariera și-a încheiat-o la Oțelul Galați, unde a jucat tot două sezoane. În 1980, lui Dan Coe i s-a aprobat o cerere de deplasare în Belgia.

Ajuns în această țară, a trecut imediat în Germania, a primit statut de refugiat politic și s-a stabilit la Koln. La 19 octombrie 1981, managerul imobilului l-a găsit pe Dan Coe spânzurat în fața ușii apartamentului în care locuia.

Rică Răducanu: „Dan Coe nu putea să-și ia viața singur. Nu cred că s-a sinucis”

Medicii au făcut o intervenție chirurgicală, l-au reanimat la cord deschis, dar nu s-a aflat niciodată dacă s-a sinucis sau a fost omorât. Poliția germană nu a cercetat acest caz, iar actele au fost direct închise.

„Dan Coe s-a prăpădit foarte repede. Cred că a fost un amestec, ceva. Pe timpurile alea… El a fugit în Germania. Și am înțeles că a vorbit la Europa Liberă. Și ăștia l-au lucrat. E puțin probabil ca Dan Coe, cum era el solid, să-și ia viața singur.

L-au găsit spânzurat în casă. Uite, că s-a ridicat pielea pe mine. Eu nu cred că s-a sinucis”, a declarat Rică Răducanu la emisiunea realizată de Ovidiu Ioanițoaia.

Valentin Stănescu stătea tot timpul cu gura pe Rică Răducanu

Fostul portar al Rapidului a mai povestit câteva întâmplări din perioada în care juca la echipa alb-vișinie. „Valentin Stănescu mă mai bătea din când în când. Bine, nu dădea cu pumnii în mine. Eu făceam tot timpul giumbușlucuri cu mingea, nu puteam să mă stăpânesc.

Iar el îmi spunea, de pe bancă, ‘Băi, mor de inimă cu tine’. Când intram în cabină, chiar dacă nu luam gol, încercam să mă fac mic, să nu mă vadă. Dar vedea direct la mine și mă altoia cu palma pe spate sau pe unde apuca: ‘Ce-mi faci tu pe teren? Mor de inimă!’.

Mănuși de bumbac pentru Rică Răducanu să nu mai facă giumbușlucuri

Până la urmă, mi-a cumpărat niște mănuși de bumbac, de 18 lei, duble, ca să nu mai apuc mingea cu o singură mână și să fac giumbușlucuri cu ea. Dar câteodată îmi mai dădeam mănușa jos și apucam mingea cu o mână, iar el striga la mine de pe bancă: ‘Te omor!’”, își amintește Răducanu.

„Eu nu aveam mănuși de portar, le aveam le alea de la nea Tinel, duble, care pe o față erau maro, ca să apăr cu ele. Și, la un moment dat, am plecat cu Rapid în Germania și am vrut să-mi iau un Volkswagen 1.500. Am dat 800 de mărci pe el, m-au ajutat și băieții cu bani.

Ridă Răducanu a spus numărul mașinii când a fost întrebat ce număr poartă la mâini

Toată lumea începuse să poarte mănuși când conducea mașina și mi s-a spus și mie să-mi iau. Eu la mașină aveam și număr, 4-B-554, că mi-l dăduse nea Marin Bărbulescu, omul care a vrut să mă ia la Dinamo Victoria.

Așa că m-am dus la un magazin să-mi cumpăr mănuși, iar doamna de acolo m-a întrebat ce număr. Și eu am răspuns imediat: ‘4-B-554’. Eu credeam că se referă la numărul de la mașină, nu cât purtam la mâini”, a mai relatat cel căruia i se spune „Tamango”.

Ridă Răducanu mai ține legătura cu Puiu Ionescu și Viorel Kraus

Răducanu știe și acum numele jucătorilor care . „Am avut o echipă superbă atunci când am câștigat campionatul. Îi țin minte și acum, Lupescu, Motroc, Dan Greavu, Dinu Jamaischi, Năsturescu, Dumitriu, Ionescu, Codreanu. Eu eram în poartă și mai era și Neagu.

Nu prea mai țin legătura cu ei, că unii au murit. Lupescu s-a dus. Nichi Dumitriu trăiește în Grecia. Puiu Ionescu mă mai sună și mă întreabă ‘Ce mai faci, măi, Ciorane?’, că el așa îmi zicea.

Ridă Răducanu regretă problemele medicale ale lui Motroc

Despre Bebe Năsturescu am auzit că trăiește la Giurgiu, s-a retras la el, acolo. E mai bătrân ca mine. Nea Viorel Kraus trăiește. Chiar m-a sunat zilele trecute să vadă ce mai fac. L-am recunoscut imediat după voce.

Nea Nelu Motroc mai trăiește, dar am înțeles că nu poate să mai meargă, deoarece are probleme la șold, a și fost operat. Dan Coe nu este, nici Greavu. Jaimaischi mai este printre noi”, a mai declarat el.

Motroc și Greavu au fost jucătorii de care s-a atașat Rică Răducanu

Răducanu a spus și care a fost jucătorul de care s-a simțit cel mai apropiat în vremea în care juca la Rapid. „Din echipa care a luat titlul în 1967 îmi plăceau mult glumele făcute de Puiu Ionescu și Nichi Dumitriu. Dar cel mai mult de apropii de posturi, nu de oameni.

Toate greutățile și bucuriile le ai alături de cei care îți sunt apropiați, deci apărătorii. Și mă refer aici la Motroc, la Dan Greavu. Când mă salvau dintr-o situație mai grea mă duceam să-i pup. Când scoteam eu o minge, veneau ei să mă pupe. Cu ei eram cel mai apropiat și colaboram cel mai mult”, a încheiat fostul portar.

Răducanu , dar acum se simte bine.