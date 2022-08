Rică Răducanu, operat de urgență. Cum se simte acum fostul mare fotbalist

Rică Răducanu a dat primele detalii despre starea sa de sănătate, după ce a fost operat de urgență. Iată cum se simte acum fostul fotbalist.

Rică Răducanu a fost operat de urgență. Cum se simte acum

Rică Răducanu a dezvăluit că a suferit o operație, iar acum trebuie să meargă la spital în fiecare zi pentru a se pansa.

ADVERTISEMENT

Totuși, fostul mare fotbalist nu a vrut să dea prea multe detalii despre intervenția chirugicală suferită. Acesta s-a rezumat la a spune că se simte bine acum și nu a trecut printr-o operație care să îi fi pus în pericol sănătatea.

“Sunt la spital, m-am pansat că m-am operat puțin la ceva. M-am operat și în fiecare zi vin să mă pansez. O operație, mă simt bine eu așa, dar asta e beleaua. Da, da, nu a fost ceva periculos”, a declarat Rică Răducanu, la Antena Stars.

ADVERTISEMENT

Acesta are gută, dar nu aceasta este cea care i-a cauzat de această dată . Guta este un tip de artrită dureroasă de care suferă și marele fost portar Rică Răducanu.

Rică Răducanu suferă de gută

Conform acestuia, el s-a îmbolnăvit de gută de pe vremea când era fotbalist, deoarece avea un meniu foarte strict și nu avea voie să mânânce altceva în afară de carne ziua și fructe la cină.

ADVERTISEMENT

„Nu guta este problema. Eu am alte probleme cu picioarele. Eu am gută de când jucam. Guta doare. Este crescută. Este din cauza cărnii pe care am mâncat-o când eram fotbalist.

Nu aveam voie să mănânc nimic, decât fructe seara și carne ziua, atât. Fără ciorbe, fără alea, fără nimic”, a mai spus Rică Răducanu.

ADVERTISEMENT

Rică Răducanu a mai ajuns pe mâna medicilor din cauza durerilor sale de genunchi, anul trecut.

De asemenea, , când a avut un adenom de prostată, cu retenție urinară.