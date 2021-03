Rică Răducanu, prima apariție la TV după infectarea cu Covid: “Soția mea a stat o lună în spital, cu suport de oxigen”

Rică Răducanu a marcat o primă apariție în direct, la un post de televiziune, după ce s-a molipsit de Covid-19. Fostul mare portar român a trecut cu bine peste acest episod al bolii și pare să își fi revenit complet.

În prezent, Rică Răducanu se simte foarte bine, fiind un detaliu ce a putut fi remarcat și de către cei din fața micului ecran. Starul fotbalului românesc are vârsta de 74 de ani și a oferit detalii rămase neștiute despre momentul în care a aflat că este purtător și a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus.

Rică Răducanu a făcut anumite dezvăluiri și despre soția lui, susținând în cadrul apariției de la PRO TV, din această marți, că a traversat o sperietură foarte mare. Mai ales că acesta s-a putut întoarce acasă, după vindecare, dar partenera lui de viață nu.

Rică Răducanu, dezvăluiri despre diagnosticul de coronavirus

Fostul portar al naționalei românești a stat internat într-un spital, odată cu diagnosticul primit de coronavirus, în luna ianuarie din acest an. A susținut că boala este una deloc simplu de dus, mai ales în cazul persoanelor ce se știu și cu alte afecțiuni medicale.

Fostul internațional a activat cel mai mult în cadrul Rapid și a făcut mărturisiri înfiorătoare când se afla pe canapeaua lui Cătălin Măruță. În această marți, mulți au putut afla prin ce a trecut atât el, cât și soția lui. Femeia a fost nevoită să fie conectată la un suport de oxigen pentru a putea supraviețui.

Aceasta se simțea tot mai rău din pricina diagnosticului și a avut nevoie de o atenție și mai mare din partea cadrelor medicale. Cei doi soți Răducanu s-au infectat chiar la debutul lui 2021.

Totodată, Rică Răducanu a dezvălui că va împlini în curând vârsta de 75 de ani. Motiv pentru care își dorește să dea o petrecere, dacă o vor permite condițiile de pandemie, pentru a marca și revenirea din punct de vedere al sănătății.

“Boala asta e rea şi, pentru cine mai are şi alte boli, e şi mai rău. Nu mi-a fost foarte greu, eu am stat în spital, dar nu am avut mari simptome.

Sper să scăpăm cât mai repede de această boală. La 10 mai poate se dă drumul la toate, să aduc lăutarii, că tot fac 75 de ani. A fost beleaua de pe lume să stau singur acasă, când era soţia în spital, m-au luat toate gândurile. Soţia încă nu e foarte bine, a stat o lună în spital pe suport de oxigen”, a povestit Rică Răducanu, în apariția lui din cadrul emisiunii La Măruţă de pe PRO TV.

