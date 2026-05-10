Rică Răducanu, replici geniale la 80 ani: “Cum mă simt? Toate cele 3 picioare s-au dus naibii!”

Rică Răducanu a împlinit 80 de ani. Legendarul portar al Rapidului a spus că spre deosebire de alte aniversări pe care le celebra cu lăutari şi grătare, acum a rămas singur.
Marian Popovici
10.05.2026 | 11:36
Rică Răducanu împlineşte 80 de ani pe 10 mai. Legendarul portar al Rapidului a jucat timp de un deceniu în Giuleşti, acolo unde a pus umărul la prima mare performanţă din istoria clubului: titlul câştigat în 1966-1967. În palmares are şi trei Cupe ale României şi 61 de selecţii în echipa naţională a României.

Într-o intervenţie la FANATIK SUPERLIGA, Rică Răducanu a dezvăluit că spre deosebire de alte aniversări în care era plină curtea cu lăutari şi grătare, acum este singur. Totuşi, fostul mare portar al Rapidului nu şi-a pierdut simţul umorului:

E grea viaţa după 50-60 de ani. Eu mă simt bine la 80 de ani, dar toate cele trei picioare s-au dus naibii. Mai mergeam la un şpriţ, mai făceam un tenis…. Viaţa e urâtă după 50-60 de ani. Altă dată era plină curtea, cu lăutari, cu băieţi. Mai mergeam şi eu la o cofetărie, mai mâncam o savarină. Dădeam cadouri, era stilul meu cu dulciurile.

Dacă stai bine în buzunar e bun cadoul. Acum bate vântul, bine că nu suflă prea tare. Aveam rentă de peste tot. Te uită lumea. Nu intră nimic în cont. Aveam 1500 de lei de la Rapid. De vreun an nu mai e. S-au schimbat toţi pe acolo şi au uitat. Ştiu că era pe viaţă renta asta. Am jucat 70 de meciuri în naţională, am câştigat atâtea cupe cu Rapidul, dar aşa s-a discutat atunci”, a spus Răducanu.

Ce spune Rică Răducanu de echipa din ziua de azi a Rapidului: „Nu este nici marfă. N-ai de unde”

Referitor la situaţia actuală a echipei, Rică Răducanu spune că nu există valoare pentru rezultate mai importante în Giuleşti. Portarul i-a sfătuit pe jucătorii din ziua de azi de la Rapid să joace, în primul rând, pentru ei, iar aşa vor putea să ia şi bani, şi puncte:

„Înainte nici nu ştiam de unde vin. Nu este nimic acum. Erau lăutari, erau grătare, venea lumea şi luau micii direct de pe grătar. Acum nu se mai aude. Sunt singur la 80 de ani. Am încercat să vedem dacă vine cineva să mergem undeva, să îi cinstesc pe acolo. Nu credeam că e aşa grea, bătrâna a trăit 100 de ani. Mai făceam mişto. Rapidul sunt tot ai mei, dar n-ai marfă, ce să faci? Trebuie să ai şi inspiraţie, să bagi omul unde trebuie. 

Le-am spus să joace pentru ei: ‘Luaţi banii, că mâine poimâine rămâneţi cu fundul gol’. Îi văd, ştiu cum joacă. Am văzut meciul cu U Cluj. Una peste alta şi antrenorul trebuie să intervină puţin. Fă-i în aşa fel încât să se unească şi să câştige bani şi punctele pentru suporterii noştri. Nu este nici marfă. N-ai de unde”, a spus Răducanu la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
