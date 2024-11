Rică Răducanu, savuros după România – Kosovo: “Pe timpul nostru îi și băteam! Am ajuns la două noaptea acasă din cauza lor! Lucescu trebuie lăsat doar să gândească”

Rică Răducanu rămâne și la 78 de ani un fan înfocat al echipei naționale. El a jucat de 61 de ori pentru echipa națională, între 1967 și 1978. A fost unul dintre goal-keeperii naționalei la turneul final al Campionatului Mondial din Mexic 1970.

“Îi scoteam în șuturi din vestiar”

Bun prieten cu Mircea Lucescu, fostul portar a asistat de pe stadion la meciul contra Kosovo, în care oaspeții au ieșit de pe teren în minutul 89.

Nea Rică, ați văzut meciurile naționale?

Cum, băi, tăticu’, să nu le văd. Am și fost pe stadion la meciul cu Kosovo. Am ajuns la două noaptea acasă, că am stat după ăia. De vină a fost arbitrul. Trebuie să fluiere finalul și gata. Am stat toți după ăia, ca după fetele mari.

Și cum vi s-a părut gestul kosovarilor?

Băi tată, dacă făceau asta pe timpul nostru îi luam și la bătaie. Îi scoteam în șuturi din vestiar. Atâtea figuri. Joacă bă fotbal, dacă ești bun. Dar au venit cu planul făcut. Erau chitiți pe scandal.

România cum joacă?

Pe mine mă interesează rezultatele. Și rezultate avem. Numai victorii. Nu jucăm cine știe ce fotbal, dar nimeni nu mai joacă. Nu găsești o echipă în Europa care să te sufoce. Diferența o fac execuțiile și sclipirile. Altfel, cam toate echipele sunt compacte.

“Mircea Lucescu are minte cât toți la un loc”

Mircea Lucescu se descurcă?

El are pretenții! Mircea crede că mai sunt fotbaliștii de pe vremea noastră. România a avut fotbaliști buni, băi tată! Acum sunt alt gen. Dar Lucescu e deștept, e cel mai deștept. Îl știu bine, că doar am stat cu el atâția ani și ca jucător și ca antrenor. Lucescu are minte cât toți la un loc. Lui asta îi trebuie acum, să-și păstreze mintea limpede. El nici nu trebuie să stea pe teren cu fotbaliștii. Doar trebuie lăsat să gândească.

L-a certat pe Drăgușin în văzut tribune, e un antrenor dur?

Nu e un antrenor dur. Duri erau nea Tinel (n.r. Valentin Stănescu), nea Titi Teașcă. Lucescu s-a impus mereu cu vorba bună. Nu e dur, dar nici nu te lasă. Te ia și îți explică de o mie de ori un lucru, până îl bagi la cap. E cel mai răbdător om pe care l-am întâlnit în fotbal.

“Eu mai ziceam: Bă, proștii dracului, vreți să mor de foame cu voi”

În primul său mandat la națională ați fost antrenorul cu portarii. Așa era și atunci?

Da. El nu e cu cearta, cu scandalul. Nici ca jucător nu era, nici ca antrenor. Și atunci erau vremuri în care puteai să mai urechezi pe unul pe altul, nu ca acum. Acum dacă cerți un copil la antrenament, a doua zi vine cu taică-su la scandal. Lucescu mereu a fost cu diplomația. Eu mai intram în vestiar și strigam: “Bă, proștii dracului, vreți să mor de foame cu voi? Puneți mâna și jucați că vă rup cu bătaia!” Mircea nu era așa. Bine, eu am și luat-o. Când făceam câte o comicărie din aia de a mea, venea nea Tinel: „Băi, nenorocitule, vrei să mă lași fără servici?” Jap – Jap! Îl așteptam într-un colț cu mâinile la față, să nu se vadă urmele. Avea și el niște palme grele, așa ca ale mele. Vremuri tată, vremuri.

De când s-a întors la națională, v-ați întâlnit cu nea Mircea?

Păi cum, am fost și la el la Mogoșoaia, la cantonament. Dar m-a ușchit repede. Zice, „Rică tu vii cu caterinca și mi-i scoți pe ăștia din priză. Eu trebuie să-i țin concentrați! Lasă că vorbim după meci”. Dar vorbesc cu el des. Suntem și rude. Răzvan e nașul lui fi-miu (n.r. Cătălin Necula – secundul lui Olăroiu). Ce dracu mă, ne știm de 60 de ani. El și Dinu sunt cei deștepți fotbaliști lângă care am stat. Erau și valoroși, știau și carte, vorbeau și limbi străine. Noi… nexam. Doar fotbal.

„Să-i fie rușine lui Talpan, dar m-a mâhnit și ce a zis Lăcătuș„

Ați văzut ce a zis Talpan de Lucescu, că nu are rezultate?

Am văzut, ce dracu mă, nu îi e rușine? Păi are zeci de trofee, a făcut treabă peste tot, cum să zici așa de el? Dar pe mine nu Talpan mă interesează. M-a mâhnit că l-au atacat alți foști fotbaliști. Lăcătuș, aștia de i-a promovat chiar el la națională. (n.r. Balint, Duckadam) Bine, și ei săracii sunt jos acum, noroc că îi mai cheamă pe la televizor, mai apar și ei pe acolo.

Deci e FCSB e Steaua?

Eu am jucat la Steaua. Am fost un an pe acolo. Mă chemase Nicușor, că eram prieten cu el. Am avut și grad, dar am renunțat ca prostul la el. Acum poate eram general și aveam și eu pensie mare. Steaua e aia a Armatei, FCSB e a lui Gigi, dar fiecare zice cum are chef. Te apuci acum să-l ataci pe Lucescu că a zis Steaua în loc de FCSB? Chiar sunteți nebuni? E treaba lui cum zice, că doar n-a zis domne luați palmaresul de la unii și dați-l la alții. A fost vorba de nume. Ce atâta scandal? Nu le e rușine?

„Mi-au mărit pensia cu 90 de lei”

Apropo de pensie, cât ați luat la mărire?

90 de lei, ăștia-s bani? Noroc că mă mai descurc pe colo, pe colo. Vrei să-și zic ceva, nici nu știu ce pensie am. N-am semnat în viața mea pe talon. Nevasta mea o ia, plătește lumina, gazele și ce mai rămâne îi pune acolo. Eu doar iau din ei de benzină. Dar cred că am vreo 2500 de lei, până în 3.000. Dar nu știu sigur, nevasta mea e șefa la astea.

Se califică România la Mondiale?

Păi da, o duce Mircea în America. Bine, trebuie să aibă și noroc. Nu mai sunt fotbaliști, tată, acum trebuie echipa să fie puternică, e pe alergătură, pe tactică, dar valori sunt puține. Lucescu e cea mai mare valoare pe care o are România acum. Eu zic că ne duce la Mondiale.

„Niță e bun, portarul trebuie să fie mai copt”

Portarii naționalei cum vi se par?

La portar trebuie doar să fii în vână. Ce dacă are 37 de ani? Portarul trebuie să fie copt! Două-trei intervenții și gata! La portari stăm bine.

Mergeți în America, dacă ne calificăm?

Nu mai merg. Nu mai zbor cu avionul în viața mea. Am renunțat de mult. Nici la fi-miu, la Dubai, n-am mai fost demult.

Cu sănătatea cum stați?

Eee, trag de timp! Mulți s-au dus, eu încă nu mă dau bătut. Când o vrea Dumnezeu.

„Nu mai vorbește nimeni de la Rapid cu mine”

Rapidulețul?

Dacă prindem locurile 3-4 ar fi excelent. N-avem încă echipă. E bine că a venit Șumudică, el știe ce înseamnă Rapidul. S-au făcut greșeli multe, eu le-am zis, dar s-au supărat. Nu mai vorbește nimeni cu mine de la Rapid.

Ce greșeli?

Prima a fost cu Bergodi. De ce să-l aduci pe Bergodi care a fost la șapte echipe de la noi și n-a făcut nimic nicăieri. Eu i-am și spus: „Băi Cristiano, de ce nu te duci la tine acasă, în Italia acolo, aveți fotbal frumos? Ții locul ocupat aici la noi” În loc să punem un român l-am pus pe Bergodi. Când i-am zis se făcea că nu mai înțelege româna, o dădea pe italiană.

Lennon?

Ce să faci cu Lennnon, mă? Șumudică trebuia adus de la început. Șumi știe ce e Rapidul. Aici nu e vrăjeală, trebuie să știi să fii înjurat, trebuie să știi să și înjuri. Rapidul nu e pentru oricine. Sper să facă Șumudică treabă. Bine, îi mai trebuie și lui timp, îi mai trebuie și jucători. N-avem mare echipă acum, dar, cum ți-am zis, locurile 3-4 ar fi excelent.