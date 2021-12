Rică Răducanu, la un pas de tragedie la incendiul de la Spitalul Matei Balș: “Eram și eu internat. Am sărit pe geam”

Fostul portar al României și al Rapidului a fost inernat la spitalul „Matei Balș” exact în perioada în care a izbucnit un incendiu, la finalul căruia au fost raportați nu mai puțin de 20 de decedați.

Situația tragică din spitalele din România și spaima de incendiu l-au făcut pe Rică Răducanu să sară pe geam pentru a-și salva viața, iar el a povestit cu lux de amănunte ce s-a petrecut mai exact.

Amintiri sumbre de la Spitalul Matei Balș pentru Rică Răducanu

petrecute la Spitalul „Matei Balș”, acolo unde fusese internat din cauza infecției cu COVID-19, tocmai în perioada în care a izbucnit un incendiu devastator:

ADVERTISEMENT

„Am trecut prin boală. Am fost în spital și cu nevasta. Chiar atunci când a luat foc spitalul (n.r. incendiul de la „Matei Balș”), am sărit de la etaj. Am sărit!

N-am luat-o pe ușă! Eram la etajul 1, eram învățat cu săriturile. N-a fost o problemă. Nu mi-am rupt nimic. A fost rău tare!”.

ADVERTISEMENT

„Cred că și corpul a fost tare, fiind sportiv. Plus că am fost sportiv cuminte, n-am fumat, n-am băut cafele. Nici acum nu sunt… Poate din motivul ăsta. M-am vaccinat și a 3-a oară, mi-au zis și acolo că am anticorpi.

Înseamnă că am corpul bun! Îmi pare rău totuși pentru lume. Vreau să fie ca înainte, să ne revedem, să ne pupăm. Stăm mereu cu masca aia… E urât!”, a mai spus Rică Răducanu pentru .

ADVERTISEMENT

„Boala asta e rea!”

de mai multe ori că nu este o glumă infectarea cu COVID-19 și că speră să fie tratată permanent, pentru a reveni la viața pe care o avea înainte de pandemie.

„Boala asta e rea şi, pentru cine mai are şi alte boli, e şi mai rău. Nu mi-a fost foarte greu, eu am stat în spital, dar nu am avut mari simptome.

ADVERTISEMENT

Sper să scăpăm cât mai repede de această boală. La 10 mai poate se dă drumul la toate, să aduc lăutarii, că tot fac 75 de ani.

A fost beleaua de pe lume să stau singur acasă, când era soţia în spital, m-au luat toate gândurile”, spunea Rică Răducanu în luna martie.