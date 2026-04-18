Ricardo Cadu și-a anunțat revenirea la CFR Cluj! Promisiune pentru fani: „Găsim jucători buni”

Ricardo Cadu a fost deja contactat de oficialii clubului pentru o revenire la CFR Cluj! Ce rol ar urma să aibă portughezul
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.04.2026 | 07:30
Ricardo Cadu sia anuntat revenirea la CFR Cluj Promisiune pentru fani Gasim jucatori buni
Ricardo Cadu în perioada în care era fotbalist la CFR Cluj. Foto: Sport Pictures
Ricardo Cadu (44 de ani) este pe cale să revină la CFR Cluj. Fostul fundaș central portughez, căpitanul echipei din Gruia în prima ei perioadă de glorie în fotbalul românesc, sub conducerea lui Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan, a fost contactat deja de către ardeleni pentru a prelua funcția de director sportiv, rămasă liberă după plecarea lui Marius Bilașco la Rapid.

Ricardo Cadu este foarte aproape să revină la CFR Cluj ca director sportiv

Cadu a vorbit deja cu președintele Mureșan despre această chestiune și urmează ca în scurt timp să ajungă la Cluj-Napoca pentru a purta negocierile finale în acest sens. După încheierea activității de fotbalist, el a avut o perioadă în care a activat ca antrenor secund, iar ulterior a ocupat poziția de director sportiv în țara natală, la Pacos de Ferreira. Așadar, lusitanul deține deja o anumită experiență din acest punct de vedere, astfel încât se poate crede că și-ar putea aduce aportul destul de mult din această perspectivă și la CFR Cluj. De altfel, Ricardo Cadu chiar a transmis că deja a întocmit o listă de jucători care în scurt timp ar putea să fie vizați de clubul din Gruia pentru posibile transferuri.

„O să mă întorc joi și voi vorbi cu domnul Mureșan și vedem. M-a sunat și mi-a spus că vrea să mă ia director sportiv. Vin în Cluj pentru a vorbi mai multe. Asta am vrut tot timpul. Să mă întorc ca să fac performanță și ca director sportiv. (n.r. Dacă a vorbit deja cu Iuliu Mureșan despre problemele de la club) Nu. De asta merg, să vorbim mai multe lucruri. Să vedem ce vor, ce se întâmplă. Am mai fost și director sportiv la Pacos Ferreira.

Nu este nimic nou pentru mine. Antrenor am fost doar secund și nu mai vreau să fiu niciodată (n.r. râde). Este foarte greu. Este presiune mare și jucătorii toți se gândesc la ei. Ca antrenor trebuie să faci un grup bun și să-i faci pe toți jucătorii să înțeleagă ce îți dorești. Dar acum jucătorii sunt altfel. Sunt 26-27 de jucători cu mentalități diferite. Este o meserie care tot timpul mi-a plăcut și normal că am idei de jucători. Am vorbit cu mulți jucători, pentru că am avut o perioadă de 6-7 luni și am avut timp să fac o listă de jucători. Eu, sincer, aș vrea să merg și să fac performanță. Nu doar pe plan intern, dar și în Europa”, a spus Ricardo Cadu, potrivit prosport.ro. 

Cu Ricardo Cadu director sportiv, CFR Cluj s-ar putea orienta din nou spre piața portugheză

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul fundaș central a vorbit și despre planurile pe care le-ar avea la CFR Cluj din perspectiva aducerii de noi jucători în viitorul apropiat. În acest sens, a punctat și care ar fi în prezent limitările existente din acest punct de vedere: „(n.r. Dacă este posibil ca în viitorul apropiat CFR Cluj să mizeze din nou foarte mult pe jucători portughezi) E mult mai greu acum, pentru că și salariile care erau atunci, când jucam eu, nu mai sunt. Dar găsim jucători buni.

Nu doar din Portugalia și din străinătate. Aș vrea să aduc jucători din Portugalia, normal, dar să vedem ce buget este și care sunt planurile. Trebuie alt tip de jucător. Pentru că pot juca în Portugalia bine, dar să nu reușească în România, pentru că este altceva. Mie mi-ar fi ușor să îmi dau seama, pentru că știu ce se întâmplă în România, cunosc campionatul. CFR m-a ajutat foarte mult. Ce am eu astăzi îi datorez lui CFR. Normal că și eu am făcut, dar CFR înseamnă mult pentru mine. Iubesc CFR și nu spun asta pentru că vreau să lucrez acolo. Le datorez foarte mult lui Arpi (n.r. Paszkany) și Mureșan. Două persoane care m-au ajutat foarte mult. Și eu am ajutat clubul, dar ei mi-au dat încredere.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
