Ricardo Grigore a debutat în Spania. Fostul dinamovist, impresionat de nivelul din La Liga 2. “E mult mai ridicat decât în Superliga”

Așadar, după ce , acesta a dat un verdict surprinzător legat de nivelul din La Liga 2 în comparație cu cel din SuperLiga.

Ricardo Grigore consideră că La Liga 2 e peste Superliga

în meciul din Cupa Regelui, câștigat cu 1-0 în fața celor de la Atletico Paso. În partida în care a debutat în Spania, Ricardo Grigore evoluat în toate cele 90 de minute și a avut parte de o evoluție solidă.

La a două luni de la venirea sa la noua echipă și după prima interacțiune cu fotbalul iberic, Grigore este de părere că nivelul unde evoluează acum este mult mai bun decât în SuperLiga.

Fundașul crescut de Dinamo susține că duelurile sunt mult mai tări. Meciurile se joacă la intensitate mare, iar echipele au sunt destul de echilibrate. Astfel că pregătirea tactică joacă un rol foarte important.

Un alt aspect pozitiv pe care Ricardo l-a sesizat în Spania este acela că fotbalul este mult mai concentrat pe jocul în echipă decât pe cel individual.

“Ar putea confirma și colegii mei români care au mai jucat pe aici. Este un fotbal mai ridicat, din păcate, decât ce avem noi în Liga 1.

E mult mai ridicat cel de aici! Aici, nu există favoriți, nu știi cine va câștiga, foare rar găsești un favorit într-un meci. Se joacă la o intensitate foarte mare. Se întâmplă nuște lucruri în timpul meciurilor pe care la noi nu le vezi decât în derby-uri. Sau în meciuri importante de play-off.

“Fotbaliștii joacă mai mult în echipă”

Aici, cam în toate meciurile, găsești aceleași lucruri vizavi de dueluri, de intensitate, de pressing. Se bazează mai mult pe nucleul echipei. Fotbaliștii joacă mai mult în echipă, sunt foarte puține individualități. Pe când la noi în țară sunt jucători tehnici, de valoare, care pot rezolva singuri un meci.

Aici se pune accentul pe colectiv, asta e diferența. Meciurile sunt multe mai bine pregătite din punct de vedere tactic, din toate punctele de vedere”, a declarat Ricardo Grigore, potrivit .

“Meciul a fost un pic greuț”

Fostul jucător crescut de Dinamo a vorbit și despre primul meci. Din cauza terenului, Ricardo Grigore susține că partida a fost una dificilă. Însă, se bucură că a debutat bine și speră ca antrenorul să se bazeze pe serviciile sale.

“Meciul a fost un pic greuț, pentru că am jucat pe un sintetic foarte rău. A fost un drum foarte complicat să ajungem aici (n.r. în El Paso). Suntem pe o insulă în Palma, în Gran Canaria, și a fost un pic complicat cu drumul.

Mă bucur că am debutat, că am avut șansa să joc și sper ca de aici înainte să primesc mult mai multe șanse. Până acum, am fost într-un proces de adaptare. Sper că lucrurile s-au așezat acum la locul lor, iar antrenorul să-mi ofere șansa de a juca mai mult”, a mai spus Grigore, conform sursei citate.

200.000 de euro este cota de piață a lui Ricardo Grigore, potrivit