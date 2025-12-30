Ricardo Grigore, adevărul crunt după dubla de coșmar a lui Dinamo: „Am fost ultima generație”

ADVERTISEMENT

Generația de juniori de la Dinamo din care a făcut parte Ricardo Grigore a atins o performanță importantă în UEFA Youth League. Fostul căpitan al formației din Ștefan cel Mare a povestit ce s-a întâmplat la dubla cu Lokomotiva Zagreb.

Cel mai mare regret al lui Ricardo Grigore după dubla lui Dinamo din UEFA Youth League

Ricardo Grigore a făcut parte din echipa lui Dinamo U19 care a reușit cea mai importantă performanță internațională din istoria clubului la nivel de juniori în UEFA Youth League. Formația din Ștefan cel Mare a atins turul 1 al competiției în septembrie 2017, însă a fost eliminată de Lokomotiva Zagreb după 0-2 și 2-2.

ADVERTISEMENT

la FANATIK DINAMO despre experiența trăită în UEFA Youth League. Fostul căpitan al „câinilor” a povestit ce s-a întâmplat la cele două meciuri și care a fost cel mai mare regret.

„Am jucat ambele meciuri. A fost o experiență foarte frumoasă, dar foarte scurtă din păcate. A fost și nedreaptă experiența pentru că am dominat ambele meciuri. Ceva s-a rupt în timpul partidei. Erau foarte mari așteptările. Noi dominam toate echipele la copii și juniori atunci, mai puțin pe Farul unde era un meci echilibrat.

ADVERTISEMENT

Atunci s-a întâmplat ca cei de la Lokomotiva să aibă jucători foarte buni pe tranziții și care acum joacă în ligile de top din primele campionate. Am un mic regret, pentru că simțeam că puteam să trecem mai departe”, a spus Ricci Grigore.

ADVERTISEMENT

De ce nu a trecut Dinamo de Lokomotiva Zagreb

Ricci Grigore a mărturisit și motivul pentru care Dinamo nu a reușit să se califice mai departe în UEFA Youth League după dubla cu Lokomotiva Zagreb. Totodată, fostul jucător de la Dinamo s-a arătat și impresionat de întreaga experiență și performanță realizată la juniori.

„Am avut și la ei foarte multe ocazii de gol. Au fost și niște arbitrii… nu ne așteptam la așa ceva. Nu am putut controla totul. A fost o experiență frumoasă și ne-a făcut cinste. Cine ne spunea că noi o să fim ultimii cu o așa performanță la Dinamo nu aș fi crezut. Noi am fost ultima generație care am putut să producem ceva pentru echipa mare”, a spus .

ADVERTISEMENT