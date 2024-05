Ricardo Grigore, declarații explozive după plecarea de la Dinamo: „Acesta e adevărul despre ce s-a întâmplat și se întâmplă la club”

Ricardo Grigore a plecat de la Dinamo, . Crescut în Ștefan cel Mare, „Rici” a rupt tăcerea și a explicat prin ce au trecut jucătorii în acest sezon.

Ricardo Grigore rupe tăcerea după plecarea de la Dinamo:

Ricardo Grigore a avut un șoc când a aflat că este doar împrumutat la FC U Craiova 1948. În cele din urmă, stoperul a ajuns la Petrolul Ploiești: „Dacă știam că Dinamo nu se va baza pe mine… Când a venit vara și s-a terminat împrumutul la Petrolul, am sunat la Dinamo și mi s-a spus să vin în pregătire și să vedem ce va decide Ovidiu Burcă și staff-ul său.

El m-a întrebat ce vreau să fac, i-am spus că aș vrea să rămân la Dinamo și să demonstrez că merit să joc aici, e clubul la care sunt de la 8 ani! Dar dacă nu se bazează pe mine, dacă nu sunt dorit, nu vreau nici să încurc. Plec și îmi caut echipă, asta este, dragoste cu sila nu se poate!

Venirea lui Zeljko Kopic a înrăutățit însă și mai mult lucrurile: „Păi n-am avut în tot cantonamentul de iarnă nicio discuție individuală cu el (râde). La o masă m-a întrebat doar cum mi se par antrenamentele, dacă sunt grele. Atât! Aia a fost singura discuție. Iar asta cu perspectiva mai amplă… m-am lămurit din prima zi de cantonament!

Am ajuns eu super motivat, gata să mut munții, să aștept evaluarea obiectivă a antrenorului nou și… la prima sesiune, ne-a împărțit deja în două – titularii și rezervele. Și așa am rămas… pentru totdeauna!

Ricardo Grigore, dezvăluiri despre Zeljko Kopic: „Pur și simplu lucra exclusiv cu titularii”

uluitoare de la antrenamentele lui Dinamo: „Ca să mă înțelegi corect, nu e vorba că doar a împărțit lotul în titulari și rezerve. Pur și simplu el lucra exclusiv cu titularii! În orice antrenament, eu și celelalte rezerve eram doar instrumente de pregătire! Nu se lucra nimic cu noi.

Noi trebuia să luăm locul adversarilor potențiali, în vreme ce el lucra cu titularii schemele tactice, absolut tot! Explicații, indicații, doar lor. Discuții individuale, doar cu ei (râde). N-am fost eu nebun, și ceilalți au rămas mirați! Și totul a culminat în penultima zi de cantonament, când chiar m-am simțit umilit fără motiv!”.

Fundașul central s-a simțit umilit de antrenorul croat: „La exercițiile din antrenament, pur și simplu am fost scos, să stau pe margine și să lucrez cu doi juniori. Serios acum, după atâția ani la Dinamo, de ce să-mi faci asta?! Și de ce măcar să nu spui ce strategie ai, să comunici?! Dar am așteptat, am tăcut, n-am zis nimic.

La ultimul amical, cu Charleroi, se accidentează Homawoo, fundaș de picior stâng, ca mine, în sistemul cu trei apărători centrali pe care îl foloseam noi. Am crezut că măcar așa prind o șansă! Ei bine.. tot nu m-a băgat! A forțat un fundaș de picior drept! Era deja evident că nu se bazează cu absolut nimic pe mine”.

„Trebuiau să joace fotbaliștii aduși”

Ricardo Grigore e convins că Zeljko Kopic nu avea nimic personal cu el: „Dar nici nu am crezut asta vreo secundă, că are ceva cu mine! Nu, nu! Pur și simplu trebuiau să joace fotbaliștii aduși, pe de o parte, iar pe de altă parte el așa lucra, doar cu titularii! Dacă așa crede dumnealui, că se poate să nu ai un lot într-o competiție, ci doar o echipă, e viziunea dumnealui, el este antrenorul”.

Jucătorul nu a mai rezistat și a decis să poarte o discuție cu administratorul special al lui Dinamo: „O singură discuție am avut, cu Andrei Nicolescu. I-am povestit prin tot ce am trecut încă din vară. Nu ca să mă plâng, ci am vrut să înțeleagă faptul că vreau să plec, contextul și motivele care mă fac să îmi doresc să plec de la Dinamo, deși acest club e totul pentru mine! Asta am vrut să știe. Fiind vorba de o plecare, era normal să discut cu conducătorul, nu mai ținea deja de antrenor.

Andrei Nicolescu a fost mirat că nu i-am spus aceste lucruri mai devreme. Păi stai puțin, că eu nu sunt nici turnător, nici plângăcios, eu am vrut să lupt! De ce să vin să spun conducerii ceva care trebuia discutat în mod normal cu antrenorul, în echipă?! Am venit doar când am văzut că nu se discută nimic! Andrei Nicolescu mi-a spus să rămân la echipă, că și-au făcut planuri cu mine.

Planuri, în sensul în care aveau nevoie de mine doar să figurez, nu fotbalistic! Aduseseră atât de mulți jucători străini încât Dinamo ar fi avut probleme, fără mine, să aibă numărul minim de jucători crescuți la nivel național și crescuți de club! Nicolescu mi-a cerut să reflectez. Nu aveam la ce să reflectez, eu doar i-am comunicat o decizie pe care am luat-o, să plec!

Ricardo Grigore, scandal în vestiar: „Am început să strig să ne trezim”

Ricardo Grigore a povestit un episod extrem de tensionat din vestiarul lui Dinamo: „Am intrat în vestiar și am început să strig că trebuie să ne trezim, că nu e normal ce se întâmplă, că am mai trecut printr-un parcurs care semăna enorm și care a dus la retrogradare! Un coleg nou-venit a încercat să liniștească lucrurile spunând că mai sunt meciuri, că trebuie să ne concentrăm pe ce va urma…

Am strigat că asta cu “mai sunt meciuri”, fix chestia asta, am auzit-o în vestiar și cu doi ani în urmă, și Dinamo a retrogradat! Trebuie să ne trezim acum, în secunda asta! Colegul nu știa că eu am mai trăit “filmul” ăsta, efectiv nu știa, a venit mai târziu și și-a cerut scuze de la mine.

Aveam atâția ani de Dinamo, trecusem prin retrogradare, simțeam că explodez dacă nu spun asta. Dar nicio ceartă. În plus, Kopic nici măcar nu era în vestiar, era pe holuri, pe altundeva, dar sigur nu în vestiar. A, ca să fiu corect până la capăt, un singur lucru am reproșat, dar nicidecum colegilor! Am spus că e nevoie să vină conducerea să vorbim, să fie lângă noi”.

Conducerea lui Dinamo, ședină cu jucătorii: „Ne-am trezit singuri”

Ricardo Grigore a dezvăluit ce s-a întâmplat după meciul cu Voluntari când Dinamo părea că va retrograda din nou: „Pentru că în perioada când erau rezultatele bune, veneau mereu. Când au început să dispară rezultatele, a dispărut și conducerea, nu mai venea nimeni. Ne-am trezit singuri, nu era normal, tocmai la greu ai nevoie să fie toți uniți!

La următorul antrenament după episodul din vestiar, de după Voluntari, a venit Andrei Nicolescu și am discutat toți că trebuie să facem ceva, să nu lăsăm clubul ăsta să moară. Nici vorbă să condiționăm noi că nu ne antrenăm, dacă nu vine el sau ceva de genul! Nu, a venit, am vorbit și asta a fost. Eu vreau să clarificăm toate lucrurile astea pentru că nu mă ascund după nimic. Nu am niciun interes!”.

Nu ar spune nu unei reîntoarceri la Dinamo: „Să fiu în cea mai bună formă”

Ricardo Grigore se gândește la viitor însă Dinamo va rămâne mereu în sufletul lui: „Vreau o echipă unde să joc. Asta mă interesează. Să joc în mod constant, lipsa meciurilor m-a făcut să sufăr enorm în ultimii doi ani. Au fost situații complicate și la Craiova, și la Petrolul. Vreau să devin mai bun ca atunci când eram cea mai bună versiune a mea!

Vreau să mă întorc, sigur că vreau! Dar trebuie întâi să fiu și eu în cea mai bună formă a mea. Și mi-aș dori și Dinamo să fie la acel moment în altă situație, ca să ne putem bate la trofee”, a mai spus fotbalistul pentru .