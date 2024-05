Ricardo Grigore, discurs fără precedent după ce a revenit ca titular în Dinamo – Csikszereda 2-0: „Nu în spiritul acesta am crescut”

. „Câinii” au învins Csikszereda, scor 2-0, în turul barajului de menținere/promovare în SuperLiga.

Ricardo Grigore, după Dinamo – Csikszereda 2-0: „Nu în spiritul acesta am crescut”

După meciul de pe Arena Națională, la care au participat peste 30.000 de fani dinamoviști, Ricardo Grigore a criticat faptul că echipa antrenată de Zeljko Kopic a ajuns din nou la baraj.

În acest sezon, Ricardo Grigore bifase doar nouă meciuri la Dinamo, reuşise să înscrie un gol, în duelul din grupele Cupei României cu Bihor.

„Mi-a fost dificil, de ce să mint? Nu am mai jucat de mult timp. Am trecut prin multe în acest început de an, dar Dumnezeu mi-a dat puterea să trec peste și să îmi ajut echipa să se salveze.

Nu aș vrea să fac mare tam-tam, mare bairam, pentru că nu ăsta a fost obiectivul în acest sezon, să ne salvăm la baraj. Nu în spiritul acesta am crescut eu la Dinamo.

Mă mai așteptam să mai joc titular, am venit aici ca să îmi închei colaborarea cu capul sus. Am fost hulit, înjurat, nu mi-a plăcut cum am plecat. Speranța moare ultima”, a declarat Ricardo Grigore, la Prima Sport.

Rămâne Ricardo Grigore la Dinamo și după barajul cu Csikszereda?

și s-a arătat nemulțumit de faptul că nu a fost folosit ca titular în ultimul timp.

„Contractul mi se termină în vară, nu știu ce va fi. Am avut o discuție cu conducerea, le-am spus că sunt nemulțumit că nu joc.

Situația s-a complicat și am revenit în planul echipei. Nu aș vrea să mai vorbesc, să terminăm sezonul cu bine”, a spus Ricardo Grigore.