Ricardo Grigore (25 de ani), fostul fundaș central al lui Dinamo, le ține pumnii strânși ”câinilor roșii” în , programat duminică, 20 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională.

Ricardo Grigore este conectat din Spania la derby-ul Dinamo – FCSB: ”Cu fanii în spate vom juca 15 contra 11”

și a semnat cu formația spaniolă Eldense, din Segunda Division. Stoperul rămâne însă cu inima alături de gruparea din Ștefan cel Mare.

FANATIK a realizat un interviu cu Ricardo Grigore, în care acesta s-a arătat foarte încrezător că Dinamo poate învinge FCSB și îi vede pe foștii lui colegi capabili să devină campioni.

– Te salut, Rici. Ești pregătit de marele derby Dinamo – FCSB?

– Aștept cu sufletul la gură meciul. Chiar dacă sunt într-un loc mai bun, inima îmi este tot alb și roșu. Îmi este dor de atmosfera de la derby-urile cu FCSB. Fiul meu este deja îmbrăcat în tricoul lui Dinamo.

– Se anunță cel mai derby echilibrat din ultima perioadă. Cum ți se pare?

– Sincer, niciodată nu a fost un meci înaintea căruia puteai să spui că o echipă va câștiga sigur. Poate doar înaintea meciului în care ne-au bătut cu 6-0, în septembrie 2021. Dar și atunci dacă te uitai pe echipele de start și vedeai ce nume aveam nu puteai să spui cu certitudine că FCSB ne bate.

– Și totuși, v-au bătut 6-0.

– Așa este, dar Dinamo era atunci într-o situație dificilă. Jucătorii veniseră nepregătiți, nu eram omogeni. Au fost multe aspecte atunci. Acum Dinamo mi se pare că este pe un fond de încredere mult mai bun în campionat decât FCSB. Dinamo are și avantajul că meciul se joacă acasă, iar Arena Națională va fi arhiplină. Fanii nu vor fi doar al 12-lea jucător, eu cred că vom juca 15 contra 11. Așa simt.

”Florinel Coman făcea furori în derby-uri”

– Ți-ar fi plăcut să fii pe teren?

– Nu pot să spun că regret, dar mă gândeam că am jucat și eu un derby cu 35.000 de spectatori, când i-am bătut cu 2-1, dar cred că dacă nu era iarnă ar fi fost mai mulți. Au marcat Sin și Vali Lazăr. Îmi aduc aminte că dacă băteam cu o etapă înainte Voluntari jucam cu FCSB cu play-off-ul pe masă.

– Ce simți, poate câștiga Dinamo?

– Cred că va fi un meci după care chiar poți spune care echipă este mai bună. Este deja etapa a 13-a și poate fi trasă o concluzie. FCSB are jucători cu mai multă experiență în campionatul României decât are Dinamo, dar pe fondul ăsta de încredere Dinamo e greu să piardă. Dinamo are un avantaj foarte mare pentru că joacă acasă și are suporterii în spate. Plus că există un nucleu de jucători omogen format de anul trecut.

– Același lucru se poate spune și despre FCSB.

– Corect, dar de la FCSB a plecat piesa cea mai importantă care făcea furori, Florinel Coman, și nu a găsit încă un înlocuitor. Eu văd acum FCSB mai mult ca o echipă colectivă, fără prea multe individualități. Sigur sunt Florin Tănase, Olaru, dar nu fac ce făcea Coman. Când ajungea mingea la Coman era pericol. Bătea lovituri libere, dribla. În derby-uri Coman a fost mereu decisiv.

”Eddy Gnahore este piesa principală din jocul lui Dinamo”

– Pe cine te bazezi de la Dinamo că poate face diferența?

– Pe băiatul meu, pe Ahmed Bani. Îi țin pumnii și aștept să intre, dacă nu titular, și să facă diferența. Cîrjan este într-o formă foarte bună și ușor, ușor devine o certitudine. Îmi place foarte mult axul central la Dinamo, dă încredere echipei.

– În opinia ta, cine este omul-cheie în ax?

– Pentru mine, Eddy Gnahore este piesa principală din jocul lui Dinamo. El este balansul echipei, este peste media campionatului. Dinamo are și atac bun, Denis Politic, Selmani. Trebuie să-și arate valoarea. Este un meci mare, cum se spune trebuie să pui cele mai frumoase fructe pe tarabă și să le vinzi.

Cred că dacă Dinamo va marca în prima repriză este posibil să închidă meciul. Vor depinde doar de ei. Altfel va fi un meci deschis până în ultimele minute. Dinamo este foarte bună în prima repriză. Va fi o atmosferă de meci european, iar asta sper să nu le toarne plumb în picioare celor de la Dinamo” – Ricardo Grigore, ex-fundaș central Dinamo

”Sper să mai joc cândva pentru echipa mea de suflet”

– Cum a fost despărțirea de Dinamo?

– A fost grea, dar nu prea mai eram de acolo, trebuia să fac o schimbare. Mi se termina contractul în vara lui 2024 și nu am început proiectul cu acești noi conducători. La mine a fost o situație foarte dificilă. Eu n-am participat la promovare, am venit la masă pusă, cum se spune.

– Ai fost împrumutat la FCU Craiova când Dinamo a retrogradat.

– Nu am fost împrumutat, eu am știut că am fost vândut. Asta a fost o problemă, o poveste amuzantă din cariera mea. După revenirea în Liga 1 a trebuit să mă întorc la Dinamo. Din păcate, n-a fost să fie. Nu aveam cum să rămân pentru că nici din partea conducerii nu a fost o dorință de a continua la Dinamo.

– Care au fost motivele despărțirii?

– Au dorit să schimbe, să formeze un alt nucleu de jucători, să nu mai fie ce a fost anul trecut. Am vrut să plec din iarnă, pentru că îmi doream să joc, dar a apărut problema cu Lucas, care a plecat, iar Andrei Nicolescu a intrat într-o situație dificilă, nu putea să găsească alt jucător.

– Și?

– Mi-a explicat situația și am rămas până în vară la Dinamo. Cea mai mare bucurie a mea este că am putut să-mi aduc aportul la menținerea lui Dinamo în Liga 1. Sper să mai joc cândva pentru echipa mea de suflet.

Dinamo dacă intră în play-off va fi o candidată clară la titlu. Va juca toate meciurile acasă cu 40.000 de spectatori. Play-off-ul cu Dinamo va fi mai interesant decât cel din 2016” – Ricardo Grigore, ex fundaș central Dinamo

3 meciuri ca titular are Ricardo Grigore pentru Dinamo împotriva FCSB: o victorie, 2-1, și două înfrângeri, 2-3 și 0-6