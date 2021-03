Ricardo Grigore, interviu tăios pentru Fanatik! Ce spune de DDB, Cortacero și cazul Gueye. Exclusiv

Ricardo Grigore este unul dintre numele importante din lotul lui Dinamo. Fundașul nu a avut un început de an foarte bun, fiind chinuit de o accidentare la gleznă, iar în urmă cu câteva săptămâni și-a depus și un memoriu pentru plata restanțelor.

Fundașul central a primit decizia de la Comisii și e sigur că situația sa la Dinamo se va rezolva curând. De altfel, Ricardo Grigore a revenit în “primul 11” cu Voluntari și speră să aibă continuitate în evoluții după un sezon foarte greu, atât pentru el, cât și pentru club.

Ricardo Grigore a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat în actuala stagiune. Fundașul a vorbit despre relația pe care o are cu DDB, despre cum au reacționat jucătorii la promisiunile lui Pablo Cortacero, dar și situația lui la club.

Ricardo Grigore, interviu tăios pentru FANATIK : “Nu mai puteam continua și riscam să mă accidentez foarte grav”

Ricardo, în primul rând aș vrea să te întrebi cum te simți după problemele pe care le-ai avut în ultima vreme?

– Mă simt mai bine după problemele pe care le-am avut cu glezna. M-am accidentat când am fost la echipa națională, am revenit la echipa de club și problemele au continuat pentru că a fost o entorsă netratată și m-am mai accidentat și la antrenament. Am jucat cu injecții, dureri, dar a trebuit să iau o pauză forțată. Nu mai puteam continua și riscam să mă accidentez foarte grav. L-am rugat pe Jerry să mă lase să mă refac cât mai bine, chiar dacă era greu pentru echipă, că eram în lipsă de jucători. Mai erau jucători accidentați în acea perioadă. Mă bucur că m-a înțeles și chiar mi-a prins bine. Am făcut un tratament și am fost bine după aceea. Acum sunt în regulă, mai am mici dureri, dar sunt normale. Sper să dispară cu timpul pentru că durerile de gleznă sunt cele mai păcătoase în fotbal. Nu doresc nimănui asta, cu aceste dureri trebuie să joci. Doar dacă este foarte grav poți să te operezi.

Ai reapărut în echipă cu Voluntari după o pauză destul de lungă. Doar cu Sepsi ai mai jucat în ultimele 10 etape…

– Cu Sepsi am fost anunțat că joc, îmi doream să o fac cât mai bine. Nu știu care au fost circumstanțele, de ce am ieșit, nu sunt în măsură să comentez. Mă bucur că am apărut în echipă cu Voluntari și sper să nu mai ies.

“Am primit decizia și eu cred că în mare parte se vor rezolva problemele”

S-a vorbit despre faptul că, de fapt, memoriul te-a ținut pe tușă. Ce poți să ne spui?

– Nu cred că este adevărat. Am vorbit și cu Jerry Gane despre situația asta. Nu cred că memoriul este cauza.

A venit și decizia de la Comisii. Rămâi la Dinamo și trebuie să ți se plătească restanțele…

– Da, am primit decizia și eu cred că în mare parte se vor rezolva problemele. Cred că lucrurile vor intra pe un făgaș normal.

“Cu DDB am o relație ok, bună. Nu am avut niciun fel de conflict, nicio discuție tensionată”

În ce relații ești cu cei din DDB?

– O relație ok, bună. Nu am avut niciun fel de conflict, nicio discuție tensionată. M-au întrebat despre problemele de la picior, despre recuperare, dar în ultimele săptămâni nu am mai discutat cu ei pentru că au alte probleme de care trebuie să se ocupe. Mă înțeleg bine cu ei.

Sezonul actual este destul de dificil la Dinamo. Cum a fost pentru tine?

– Cu urcușuri și coborâșuri. Am început sezonul ca rezervă, anul 2020 a fost unul nefast. Am avut și virusul, nu a fost deloc în regulă. În vară am trecut prin momente grele și evoluția mea nu a fost cum mă așteptam. Nu m-am ridicat la așteptările antrenorului și ale fanilor, mai ales că am fost numit căpitan. Acum, dacă stau să mă gândesc, cred că pregătirea mea fizică nu era foarte bună. Venisem după o pauză foarte lungă, credeam că e ok, că va fi ușor, dar de fapt nu a fost așa. Eu și colegii mei în acea perioadă nu am putut să ne conectăm. A urmat apoi o perioadă mai grea, trecusem pe linie moartă.

“Nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor și ne-a costat acest lucru”

Cosmin Contra ți-a dat încredere…

– Da, am jucat cu el. Dar apoi a venit perioada cu accidentarea. Este o zonă sensibilă, predispusă loviturilor. După cum am spus, un sezon cu momente bune și mai puțin bine. Dar sper să rămân în primul 11 și să am continuitate. Este cel mai important pentru mine.

Ca rezultate, Dinamo nu stă așa bine în campionat. În Cupa României totul e în grafic, în campionat nu. Ce lipsește să legați victorii și în Liga 1?

– A fost o perioadă dificilă pentru noi. Am jucat cu echipe foarte bine și asta s-a văzut. Nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor și ne-a costat acest lucru. Vreau să adunăm puncte chiar dacă nu mai avem șanse la play-off. Trebuie să luăm fiecare meci în parte. Va fi un play-0ut foarte interesant și sper să acumulăm puncte, să fim acolo în față.

“Când a venit Cortacero ziceam că e gata, s-au rezolvat problemele. Chiar credeam că vin banii săptămâna viitoare”

Cum v-a afectat pe voi, jucătorii, povestea cu Pablo Cortacero?

– Noi suntem principalii afectați. Eu m-am bucurat când am văzut că vine. Ziceam că e gata, s-au rezolvat problemele. Apoi, chiar credeam placa asta cu săptămâna viitoare se dau banii. În fiecare săptămână eu și colegii mei chiar credeam că vin banii. Apoi, când am văzut ce se întâmplă, am renunțat și nu am mai crezut. Nu știam de ce se întâmplă lucrurile astea, ce se urmărește. Cu siguranță s-au urmărit lucruri rele, să ducă clubul în faliment. Dar nu este în regulă deloc și ar trebui să se ia măsuri. Jucătorii din Spania au venit cu mari speranțe. Unii sperau să își încheie cariera, s-au semnat contracte foarte bune. Și eu auzisem lucruri bune când au venit. Voiam să urcăm la următorul nivel, mă gândeam că vom intra în lupta la titlu pentru că lotul a fost foarte valoros, cu salarii mari. Dar când ne era lumea mai dragă ni s-a dat o palmă, ne-am revenit la realitate și am pornit de la zero, poate chiar mai jos decât am fost în trecut. Dacă nu erau suporterii puteam vorbi de falimentul clubului.

Jucătorii spanioli au plecat cu un gust amar de la Dinamo. Cum ai simțit din vestiar?

– Clar. Ei s-au acomodat, țineau la această echipă. Sufereau când pierdeam meciurile, erau foarte supărați. Am avut la un moment dat o serie de trei-patru meciuri la rând în care am pierdut și pe unele probleme de arbitraj și se vedea că și ei suferă. Am văzut că le pasă, că își doresc să facă performanță. Apoi și ei au avut un moment de cădere. Pur și simplu nu mai aveau încredere în nimeni. La antrenamente gândul le era în altă parte. Ei poate că nu s-au mai întâlnit cu astfel de probleme. Noi care am mai jucat în România știam cum e cu întârzierile și mi se părea normal.

Despre cazul Gueye: “Așteptăm să vedem ce s-a întâmplat pentru că deocamdată este prea devreme să comentăm noi”

Ești călit de atâția ani la Dinamo. Ai trecut prin multe…

– N-am avut niciodată un salariu mare să spun că am pierdut mulți bani, dar sunt banii din care mă întrețin pe mine și familia. Până la urmă, contează foarte mult să îți primești banii, să fii liniștit, cu gândul doar la fotbal.

Colegul vostru, Magaye Gueye, a fost depistat pozitiv cu cocaină. Sunteți dezamăgiți de izbucnirea acestui scandal?

– Este prea la cald să vorbesc. Nu aș vrea să o fac acum. Așteptăm să vedem ce s-a întâmplat pentru că deocamdată este prea devreme să comentăm noi.