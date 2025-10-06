Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO, marți, 6 octombrie, la 13:30! Cristi Coste, alături de fostul căpitan al „câinilor”

unde Cristi Coste o să-l aibă ca invitat pe Ricardo Grigore, va fi LIVE, , marți, de la ora 13:30.

FANATIK DINAMO cu Ricardo Grigore invitat. Fosta mare speranță a „câinilor”, povești despre aventura din Ștefan cel Mare

Crescut în Academia lui Dinamo, unde a reușit să-și facă un nume în fotbalul din România, Ricardo Grigore a ajuns la 26 de ani și speră că va fi din nou un jucător de primă ligă în viitorul apropiat. Legitimat în prezent la CS Tunari, în liga secundă, fundașul central a fost la un moment dat în carieră unul dintre tinerii cei mai talentați, despre care se spunea că o să ajungă în echipa națională.

El a evoluat, de altfel, pentru România U21, cât și pentru naționala olimpică, dar totuși a rămas mai mult la statutul de promisiune. Acum, Grigore va povesti, alături de Cristi Coste, despre cariera sa, cumpenele pe care le-a traversat, dar și secretele din perioada în care a evoluat la Dinamo.

Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor și nu numai va fi transmisă în această săptămână miercuri, de la ora 10:30, pe platformele și .

Unde se vede FANATIK DINAMO, cu Ricardo Grigore invitat

