Sport

Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO, marți, 6 octombrie, la 13:30! Cristi Coste, alături de fostul căpitan al „câinilor”

Emisiunile de top continuă, iar acum FANATIK DINAMO o să-l aducă invitat pe Ricardo Grigore. Cristi Coste va face show alături de fundașul crescut de „câini”
FANATIK
06.10.2025 | 18:01
Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO marti 6 octombrie la 1330 Cristi Coste alaturi de fostul capitan al cainilor
EXCLUSIV FANATIK
Fostul jucător al lui Dinamo, Ricardo Grigore, invitat la FANATIK DINAMO

FANATIK DINAMO, unde Cristi Coste o să-l aibă ca invitat pe Ricardo Grigore, va fi LIVE, pe site-ul FANATIK, marți, de la ora 13:30.

ADVERTISEMENT

FANATIK DINAMO cu Ricardo Grigore invitat. Fosta mare speranță a „câinilor”, povești despre aventura din Ștefan cel Mare

Crescut în Academia lui Dinamo, unde a reușit să-și facă un nume în fotbalul din România, Ricardo Grigore a ajuns la 26 de ani și speră că va fi din nou un jucător de primă ligă în viitorul apropiat. Legitimat în prezent la CS Tunari, în liga secundă, fundașul central a fost la un moment dat în carieră unul dintre tinerii cei mai talentați, despre care se spunea că o să ajungă în echipa națională.

El a evoluat, de altfel, pentru România U21, cât și pentru naționala olimpică, dar totuși a rămas mai mult la statutul de promisiune. Acum, Grigore va povesti, alături de Cristi Coste, despre cariera sa, cumpenele pe care le-a traversat, dar și secretele din perioada în care a evoluat la Dinamo.

ADVERTISEMENT

Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor și nu numai va fi transmisă în această săptămână miercuri, de la ora 10:30, pe platformele Facebook și YouTube.

Unde se vede FANATIK DINAMO, cu Ricardo Grigore invitat

Suporterii, în special cei dinamoviști, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii FANATIK DINAMO. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!

ADVERTISEMENT
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în...
Digi24.ro
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o...
Fanatik
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
Sorin Cârțu, concluzie amară după eșecul Universității Craiova de pe Arena Națională: „Zici...
Fanatik
Sorin Cârțu, concluzie amară după eșecul Universității Craiova de pe Arena Națională: „Zici că e un blestem când jucăm cu FCSB”. Replică pentru Gigi Becali
„Craiova avea nevoie de un asemenea jucător”. Cine l-a impresionat pe Adrian Mutu....
Fanatik
„Craiova avea nevoie de un asemenea jucător”. Cine l-a impresionat pe Adrian Mutu. Mirel Rădoi l-a scos în a doua repriză cu FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
El e jucătorul despre care vorbea Rădoi! Universitatea Craiova a oferit 1.000.000 de...
iamsport.ro
El e jucătorul despre care vorbea Rădoi! Universitatea Craiova a oferit 1.000.000 de euro pentru transfer
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!