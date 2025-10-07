Ricardo Grigore, la un pas de transferul la o forță a Chinei! Fostul atacant de la FCSB a intermediat mutarea

Ricardo Grigore a dat cărțile pe față și a povestit cum în urmă cu câteva luni a fost aproape de un transfer important pentru cariera sa, care a picat din cauza unor situații neașteptate.

Ricardo Grigore, fostul jucător de la Dinamo, și povestea transferului ratat în China

Fostul jucător spune că a stat mai multe săptămâni în așteptarea contractului, asta după ce a bătut palma cu cei de la Tianjin Jinmen, însă în cele din urmă mutarea a picat și chinezii au transferat un alt fotbalist de la Eldense, echipă unde românul activa la acel moment.

„În iarnă mi-a apărut o ofertă, prin club, din China. Ei mi-au adus-o și m-au întrebat dacă vreau, eu am spus că da. Lucrurile erau foarte clare, deja bătusem palma, doar că contractul nu apărea. De la Tianjin. Mi-a zis directorul sportiv că nu trebuie să stau mult de vorbă, că ei nu se tocmesc foarte mult. Vorbisem cu Andrea Compagno, care a fost acolo, și mi-a spus că la echipă era un jucător de profilul meu, picior stâng, pe care îl scosese antrenorul de pe listă în ultimul moment.

Cum a ratat Ricardo Grigore transferul în China

A adus altul, alt profil, și a fost o problemă foarte mare pentru că acolo guvernul plătește tot. Au fost ceva probleme juridice, i s-a reproșat de ce l-a scos din lot. Jucătorul a cerut toți banii, pe 2 ani. Ulterior am văzut că jucătorul străin a reziliat contractul. Am sunat la directorul sportiv și mi-a zis că nu depinde de el. Impresarul meu a aflat între timp cine e omul care decide transferurile la Tianjin, un spaniol, și a vorbit cu el.

Între timp a fost o ofertă pentru un jucător de profilul meu, dar de picior drept, și acel băiat a plecat în locul meu în China. M-a bulversat puțin, că mă pregătisem mental, îmi pregătisem familia. Discutasem și cu Compagno, mi-a spus cum e viața acolo, pentru că am familie, am 2 copii, pentru viitorul lor. A fost o veste tristă, îmi făcusem așteptări, m-a deranjat foarte mult că nu mi-au spus adevărul, am aflat de la alți jucători despre oferta pentru colegul care a plecat în locul meu”, a spus Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO.

Ricardo Grigore a ajuns în Liga 2. Motivul pentru care a acceptat oferta

Ricardo Grigore a fost un tânăr foarte bine cotat când a promovat în , pe când avea doar 18 ani. Timpul a trecut, iar drumul său l-a făcut să se despartă de câini și să ajungă inclusiv în Spania, în divizia secundă. Fundașul central a fost inclusiv în naționala olimpică a României, alături de care a jucat la Tokyo.

Acum, acesta spune, exclusiv pentru FANATIK, că a greșit în momentul în care a așteptat oferte care să-i fie pe plac și nu a acceptat să facă un compromis, în momentul în care a plecat din Spania. Astfel, cariera sa a ajuns într-un impas, însă jucătorul speră că odată cu revenirea în România lucrurile să intre pe un făgaș normal.

