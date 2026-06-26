Ricardo Grigore, prima reacție după ce soția lui a ajuns în spital, lovită cu un briceag: „Au sărit 10 persoane!”. Femeia a fost la IML, plângere penală pentru agresori

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Ricardo Grigore (27 de ani), fostul fotbalist de la Dinamo, a fost agresat de mai mulți indivizi joi noapte într-un restaurant din București cu ocazia unui eveniment la care a participat, iar soția sa a ajuns să aibă de suferit din cauza acestui incident. Întrucât a încercat să intervină între bărbații respectivi și soțul său, femeia a fost lovită la un moment dat cu un obiect contondent, un briceag, în zona capului.

Ricardo Grigore a explicat cum s-a ajuns la conflictul în urma căruia soția sa a ajuns la spital

Astfel, O ambulanță s-a deplasat la fața locului. De asemenea, și poliția a intervenit. Acum, în exclusivitate pentru FANATIK, fundașul central a vorbit despre cele întâmplate. Fără să ofere mai multe detalii despre identitatea agresorilor, a explicat că ei aveau o problemă cu el din cauza unui conflict anterior cu fratele său. De asemenea, Grigore a transmis că s-a prezentat împreună cu soția lui la IML pentru obținerea documentelor necesare unei acțiuni în instanță, fiind formulată și o plângere penală în această speță.

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„Da, într-adevăr. Soția mea a fost lovită în această altercație. A fost un meleu la o petrecere la mine în familie, în care au fost niște invitați care erau pe lângă eveniment, adică nicidecum… Eu am plecat în jurul orei 2:00 acasă. Și plecând spre casă, ei aveau ce aveau, să zic așa, în trecut au avut un conflict cu fratele meu mai mic. Și eu am plecat de acolo că n-aveam treabă.

Când am plecat afară, ei s-au dat zmei pe acolo să vadă cine sunt ei. Și au sărit pe mine și pe soție, că nu eram decât eu cu ea, nu mai era nimeni. Da, au sărit 10 persoane, eu am apărat-o pe ea, ea m-am apărat pe mine, soția s-a băgat în fața mea. Și din asta soția mea a fost lovită, și-a spart capul. Da, cu briciul, în cap. Da, cu brici, cu cuțit, da, cu un briceag, dar deocamdată îi mulțumim lui Dumnezeu că e bine. Am depus plângere, toate documentele legale și tot, am făcut toate demersurile până în acest moment, să putem să trimitem dosarul în judecată și să…”,

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Ce a făcut Ricardo Grigore înainte de izbucnirea scandalului

Conflictul s-a produs chiar și în condițiile în care fotbalistul a afișat o atitudine amicală față de bărbații respectivi și i-a salutat pe aceștia înainte să plece spre casă: „Au dat într-o femeie, soția unui băiat, când era cu ea. Ei mă cunoșteau pe mine, știau că… Mă cunoșteau, știau mai ales că sunt, Doamne iartă-mă, că am jucat fotbal, știu cine sunt. Spre surprinderea lor, i-am și salutat. Când am plecat de la petrecere, le-am zis: ‘Salut băieți, salut’.

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Am plecat de la petrecere și le-am zis salut. Și era persoana respectivă acolo și ea, care a avut un conflict mai de mult cu fratele meu. Era și el acolo și cred că aia a incitat spiritele: ‘Bă, ăsta e obraznic, nu știu ce’. Dar eu am plecat, eu n-am avut treabă, că îți dai seama, dar fiind evenimentul meu, adică fiind evenimentul familiei mele, erau și ei prieteni cu, cum să spun, prieteni cu un prieten, și cu prieteni, și așa au ajuns”.

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În ce stare se află soția lui Ricardo Grigore

Fostul jucător de la FC U Craiova, Petrolul Ploiești și CS Tunari a transmis că soția lui se simte bine în prezent. În plus, a subliniat că nu își dorește răzbunare după acest episod nefericit, ci vrea doar ca legea să fie aplicată: „Ea în momentul ăsta este bine, a primit toate îngrijirile medicale. Îi mulțumim lui Dumnezeu că e bine, bine că nu s-a întâmplat ceva mai rău. Am scos certificatul de la IML, acum așteptăm să iasă și mergem către poliție, să mai depunem alte declarații, că suntem de aseară pe la poliție.

N-am dormit deloc. Eu nu sunt ateu, eu îmi rezolv problemele cu legea, pentru că nu am probleme, eu sunt sportiv. Nu am nevoie de absolut nimic, pentru că n-am cu cine să mă răzbun. Îți dai seama, că fiecare om avem câte un frate, câte o soră, care, să fim sinceri, ești pe stradă, vine cineva să dea cu ceva în cap…”.

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Cum s-ar fi putut evita conflictul

Nu în ultimul rând, Ricardo Grigore a mai spus și că este pentru prima dată când se confruntă cu un astfel de eveniment. Totodată, a menționat și că în acele momente angajații firmei de pază de la restaurantul respectiv nu se aflau în apropiere. În caz contrar, incidentul ar fi putut fi evitat. „Toți apropiații mei știu ce fel de persoană sunt, știu ce fel de om liniștit sunt, știu că sunt un om care nu creez conflicte, care nu caut conflicte niciodată. Nu mi s-a întâmplat în viața mea lucrul ăsta. În viața mea nu mi s-a întâmplat lucrul ăsta, mai ales la o petrecere. Este prima oară, a fost surprinzător, pentru că noi nu știam de ce vin așa spre noi atât de agresiv. A fost un botez, nașul meu a creștinat o fetiță. Adică nu era absolut nimic.

Ghinionul meu, sau ghinionul lor, e că bodyguarzii nu erau acolo, pentru că de obicei bodyguarzii când mă văd la evenimente stau lângă mine, că suntem prieteni, ne mai cunoaștem. Și nu erau în momentul ăla, erau jos, au revenit ulterior sus și au făcut, au încercat să calmeze spiritele, să-i liniștească. Asta a fost. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că soția este puternică, e puternică. e lângă mine și am trecut prin atâtea lucruri împreună și asta o poate ajuta în viață”, a mai spus Ricardo Grigore pentru FANATIK.