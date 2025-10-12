Ricardo Grigore, revenire de senzație la Dinamo?! Anunțul fostului căpitan din Ștefan cel Mare: „E echipa care m-a educat”

, prezent la emisiunea FANATIK DINAMO, a fost foarte sincer în momentul în care a vorbit despre fosta echipă și nu a lăsat loc de interpretări când a fost chestionat cu privire la o întoarcere în Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

Ricardo Grigore, din nou în tricoul lui Dinamo? Ce spune jucătorul român de întoarcerea la echipa pregătită de Zeljko Kopic

Fundașul central rămâne un fan al și nu ar refuza o ofertă din partea echipei alb-roșie.

„Știam că mi se termină contractul la Dinamo. M-a sunat Andrei Nicolescu. Deja colegii mei erau sunați, eu nu eram sunat. De ce să mint, în interiorul meu mă gândeam că poate mai vine o ofertă din partea lor. Puneam în balanță atitudinea mea, prestația de la baraj. M-a sunat Andrei și aveam puțin așteptări. Mi-a spus că-mi mulțumește mult pentru ce am făcut, ce am însemnat, mi-a explicat că sunt noi acționari, o nouă conducere.

ADVERTISEMENT

Eu am fost în iarnă la el, i-am spus că vreau să joc, poate în vară prind un transfer mai bun. Inițial nu a vrut să mă lase să plec, dar după a zis să căutăm o soluție. Eu eram jucător român pe foaie și nu s-a găsit o altă soluție, așa am rămas. Eu îmi doresc să revin la Dinamo, dar în momentul de față nu cred că se pune problema. Sper ca eu să fiu într-o formă foarte bună și să ajung la un nivel mai bun față de trecut.

Și Dinamo să fie sus, să aibă nevoie de un fotbalist cu profilul meu. Dacă va fi o oportunitate, e clar că nu aș spune nu. Sunt crescut acolo, toată lumea știe că sunt dinamovist”, a spus Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO.

ADVERTISEMENT

Cariera lui Ricardo Grigore, fotbalistul crescut de Dinamo și văzut ca o mare speranță

Ricardo Grigore a fost unul dintre juniorii considerați cei mai talentați ce au pășit în Ștefan cel Mare în ultimii 10 ani. Acesta a impresionat prin fizicul său, care l-a ajutat să domine la nivel juvenil și l-a propulsat către echipa mare. Din 2017 a fost în lotul echipei de seniori, iar de atunci au fost momente bune și momente mai puțin bune.

ADVERTISEMENT

A evoluat pentru echipa națională U21 și pentru echipa olimpică, la Dinamo a ajuns să fie căpitan, dar niciodată nu a părut că face pasul decisiv pentru a fi cu adevărat indispensabil. Acum, la 26 de ani, fundașul central este sub contract cu CS Tunari, din liga secundă, dar timpul încă îi este aliat și poate să ajungă din nou la nivel de primă ligă.

Superliga Fanatik –