Ricardo Grigore, scandal cu fanii Argeșului: ”Vino tu și dă interviuri”

Fundașul echipei Dinamo București, Ricardo Grigore, a fost întrerupt la interviuri de fanii echipei FC Argeș care erau scandalizați de faptul că favoriții nu au priumit penalty la o fază din prelungirile întâlnirii.

În minutul 90+1, arbitrul Marian Barbu le-a refuzat un penalty gazdelor la o intrare a lui Ricardo Grigore asupra lui Stephan Drăghici.

”Câinii” s-au impus la Pitești într-o partidă pe care au controlat-o în mare parte până la eliminarea lui Andrei Radu. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 7 de Juan Camara, spaniolul reușind să-l învingă pe portarul George Micle cu un șut de la mijlocul terenului.

Fanii lui FC Argeș, scandal cu Ricardo Grigore

La finalul întâlnirii, Ricardo Grigore a venit la declarații, dar a fost tot timpul șicanat de fanii echipei FC Argeș, care erau scandalizați de penalty-ul neacordat favoriților. Fundașul dinamovist a răbufnit la un moment dat și a țipat la ei: ”Vino tu și dă interviuri”.

”Un meci foarte greru. Ne bucurăm că am câștigat și îi dedicăm victoria lui Mister care ne-a fost alături într-o perioadă grea. Am suferit foarte mult în ultimele 20 de minute, când am rămas în 10, au pus presiune pe noi. Noi așteptăm și în al 12-lea ceas să se rezolve aceste probleme fincciare, așteptăm să ne bage banii.

Jucătorii străini sunt dezamăgiți pentru nu li s-a mai întâmplat asta. Noi suntem obișnuiți și încercăm să vorbim cu ei, să-i calmăm. Sperăm să vină un alt investitor care să pună banii și să nu mai promită atât de mult și să treacă la fapte”, a mai spus Grigore.

Mijlocașul spaniol Aleix Garcia a lăsat să se înțeleagă că este dispus să accepte plata salariilor restante până la finalul anului, după care va pleca dacă nu se vor rezolva lucrurile: ”Săptămâna a fost foarte dificilă. Unii jucătorii au plecat, antrenorul a plecat, dar știm că trebuie să continuăm. Sperăm că totul va fi în regulă în câteva săptămâni.

Vom da totul până pe 20 decembrie și apoi vom vedea ce va fi. Continuăm, luptăm pentru suporteri și pentru club. Trebuie să continuăm pe această linie cu rezultatele. Au fost o grămadă de promisiuni, dar nu e nimic în mâinile noastre, dacă cineva vrea să îndrepte lucrurile foarte bine, dacă nu vom vedea.

Rufo Collado nu ne-a spus nimic. Luni, marți, vor veni banii, dar totul e de la Cortacero. Nu mai cred în ceea ce spun ei, dar mai păstrăm speranțe că se vor rezolva. Eu mă simt bine la București, aș vrea să continui, dar este greu în astfel de condiții. Trebuie să ne primim salariile”, a afirmat spaniolul.

