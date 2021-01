Ricardo Grigore, veste importantă pentru fanii lui Dinamo! Ce decizie a luat fundaşul

Internaționalul U21, Ricardo Grigore, curtat insistent de campioana CFR Cluj, îi liniștește pe fanii lui Dinamo: ”Nu plec. Nu am vorbit cu nimeni de la CFR”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ricardo Grigore este un produs 100% al clubului Dinamo și a fost promovat la echipa de seniori încă din 2017. Recent s-a speculat că fotbalistul de 21 de ani și-ar fi depus memoriu pentru a deveni liber de contract, alimentând zvonurile care îl dădeau ca transferat la CFR.

”Nu am cerut nicio reziliere și nici nu am avut discuții vizavi de vreo plecare. Am văzut că au apărut informații zilele trecute că sunt dorit de CFR Cluj, habar n-am, nu am vorbit cu nimeni. Nu vreau să plec, nu s-a pus problema să plec”, a spus fotbalistul pentru GSP.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

N-a mai jucat pentru Dinamo de anul trecut

Eligibil regulii care impune folosirea jucătorilor sub 21 de ani, Ricardo Grigore este un fotbalist pe care antrenorul campioanei CFR și-l dorește foarte mult. În plus, faptul că fundașul nu a mai jucat din 20 decembrie anul trecut, a alimentat și mai mult temerile suporterilor dinamoviști.

”Am avut niște dureri la gleznă, e vorba de o entorsă, am jucat cu injecții, și eu, și Ante Puljic, de aceea am avut nevoie de o pauză și nu am evoluat în primele trei etape din 2021. Sper că voi fi OK. Și sper să revin cât mai repede să joc, poate chiar în meciul cu Gaz Metan”, a mai spus jucătorul pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

În acest campionat Ricardo Grigore a bifat 11 meciuri în tricoul lui Dinamo, ajungând la un total de 61 în echipa ”Câinilor roșii”. Începând cu sezonul 2018/2019, Grigore a fost o prezență constanță în primul 11 al echipei din Ștefan cel Mare.

Mai are contract până în 2024

Pentru a elimina orice suspiciune, fotbalistul a ținut să le reamintească fanilor că are contract cu Dinamo încă trei ani și a precizat că își dorește să-l ducă până la capăt.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Internaționalul de tineret s-a poziționat ferm în tabăra Asociației Doar Dinamo București (DDB), în conflictul acestora cu presupusul finanțator Pablo Cortacero.

”Păi, în momentul ăsta cine conduce clubul? Cei de la DDB conduc, fiindcă din partea cealaltă ne-am lămurit”, a încheiat Ricardo Grigore.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT