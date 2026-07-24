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Ricardo Matos și-a turnat cenușă în cap după ce a fost eliminat în FC Argeș – Petrolul: „Nu îmi merit coechipierii! I-am lăsat la greu”

Prima reacție a lui Ricardo Matos după eliminarea controversată din FC Argeș - Petrolul! Ce a recunoscut imediat după victoria echipei sale. „Mi-am pierdut controlul”.
Alex Bodnariu
24.07.2026 | 23:47
Ricardo Matos sia turnat cenusa in cap dupa ce a fost eliminat in FC Arges Petrolul Nu imi merit coechipierii Iam lasat la greu
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Ricardo Matos a rupt tăcerea după cartonașul roșu! Ce a spus despre faza cu Paul Papp. Foto: SportPictures
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FC Argeș a reușit prima victorie din noul sezon de SuperLiga. Echipa lui Bogdan Andone s-a impus la Mioveni, cu scorul de 1-0, în fața celor de la Petrolul, deși Ricardo Matos, atacantul formației din Trivale, a fost eliminat în prima repriză. Portughezul a dat dovadă de fair-play la finalul jocului. Și-a cerut scuze pentru că și-a lăsat colegii în inferioritate numerică și nu a pus la îndoială nicio secundă decizia arbitrului.

Ricardo Matos a rupt tăcerea după cartonașul roșu! Ce a spus despre faza cu Paul Papp

Pe finalul primei reprize de la Mioveni, Ricardo Matos l-a lovit cu cotul pe Paul Papp înaintea executării unei faze fixe. Deși intervenția nu a părut una dură, iar reacția lui Papp a lăsat impresia că a fost accentuată, Horațiu Feșnic a scos cartonașul roșu direct din buzunar.

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Ricardo Matos a fost trimis la vestiare, însă colegii săi au reușit să reziste în zece oameni. Petrolul nu a găsit soluții pentru a sparge blocul defensiv al echipei din Trivale, iar elevii lui Bogdan Andone au sărbătorit la final prima victorie a sezonului.

Ricardo Matos și-a cerut scuze în direct după cartonașul roșu! Mesajul care i-a surprins pe toți

La finalul jocului, Ricardo Matos a ținut să își ceară scuze colegilor pentru că și-a lăsat echipa într-un moment complicat. Atacantul portughez a recunoscut că ieșirea sa a fost una necontrolată și că nu trebuia să răspundă provocărilor venite din partea adversarilor.

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„Mi-am lăsat coechipierii la greu! Tot meciul am fost provocat, nu a trebuit să răspund. Nu îmi merit coechipierii. Vina este în totalitate a mea. Nu contează ce s-a întâmplat înainte, atitudinea mea a fost de vină. Nu trebuia să las nervii să mă controleze. E greu de vorbit.

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Papp nu mi-a zis nimic, doar mi-am pierdut controlul. Dacă VAR a zis că e cartonaș roșu, este cartonaș roșu. Vreau doar să spun că îmi pare rău. Sunt extrem de mândru de echipă și vreau să le mulțumesc”, a declarat Ricardo Matos, la flash-interviu, conform Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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