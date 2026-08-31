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„Ar fi bun la Inter-ul lui Chivu”. Jucătorul de la FCSB, propus la campioana Italiei: „Are plămâni”. Exclusiv

Cine e jucătorul foarte tânăr de la FCSB, lăudat de tot mai multă lume în acest start de sezon 2026 - 2027, care ar fi bun, pe viitor, la Inter-ul lui Cristi Chivu.
Adrian Baciu
31.08.2026 | 20:42
Ar fi bun la Interul lui Chivu Jucatorul de la FCSB propus la campioana Italiei Are plamani Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Fotbalistul de la FCSB care poate ajunge mare pe viitor, chiar la Inter-ul lui Chivu. Sursa foto: colaj Fanatik
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FCSB a dezamăgit crunt în acest început de sezon 2026 – 2027. În cupele europene, echipa lui Marius Baciu (51 de ani) a rezistat doar 180 de minute, fiind eliminată cu scorul general de 3-7 de necunoscuta Auda. În SuperLiga, roș-albaștrii încep să „lege” evoluțiile modeste și eșecurile. Cu toate acestea, la FCSB există jucători promițători. Cine e fotbalistul despre care un om de fotbal experimentat spune că „ar fi bun la Inter-ul lui Chivu”.

Fotbalistul de la FCSB care poate ajunge mare pe viitor

Luni, 31 august 2026, în emisiunea „Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a analizat FCSB-ul lui Gigi Becali, o echipă intrată într-o criză care pare a fi fără ieșire. Dumitru Dragomir i-a dat câteva sfaturi de ordin tactic bunului său prieten, spunându-i de ce jucători ar avea nevoie pentru ca echipa sa să redevină forța din urmă cu două sezoane.

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În momentul în care a ajuns la poziția de fundaș stânga, Mitică s-a oprit pentru câteva minute asupra lui Ricardo Pădurariu (19 ani), care a revenit în această vară la FCSB după împrumutul la Corvinul Hunedoara. Dragomir îl sfătuiește pe Gigi Becali să joace cu acest tânăr pe postul său „natural”, de fundaș. Numai în aceste condiții apărătorul poate ajunge mare fotbalist, crede Dragomir.

Fundaș stânga l-aș face pe puștiul ăsta (n.r. Ricardo Pădurariu). El nu joacă pe stânga în apărare, joacă cu totul altceva. El joacă haos. Nu e rău, dar nu e strunit. Se poate face mare fotbalist. De bani mulți. Are viteză, capacitate de efort bună. El nu are știința jocului, dar o înveți în 1-2 ani dacă joci titular și te fixezi bine pe post.

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Înveți să faci alunecări, înveți să dai cu capul, pentru că el nu dă cu capul. Ce fundaș nu dă cu capul. El nu are forță în picioare. Ce înseamnă detenta? Este rezultatul forței și al vitezei. Iar el are, nativ, plămâni, frecvență, dar cu asta nu poți să faci mare lucru. Dacă nu ai știința jocului, iar Pădurariu încă nu o are”, spune Mitică.

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De ce s-ar potrivi foarte bine, pe viitor, Pădurariu la Inter-ul antrenat de Cristi Chivu

Dumitru Dragomir remarcă faptul că Ricardo Pădurariu are calități de fundaș ofensiv. În aceste condiții, Mitică se uită în viitor și spune că românul ar putea să se plieze foarte bine pe jocul echipei lui Cristi Chivu. După cum bine știm, conaționalul nostru de pe San Siro adoptă un sistem 3-5-2 la Inter, cu Federico Dimarco urcând mult să ajute ofensiva.

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Pădurariu are calități de fundaș ofensiv. De exemplu, ar fi bun la Inter-ul lui Chivu. Gen stilul lui Di Marco. Dar, ca să lovești mingea cu stângul și dreptul cum lovește italianul, îți trebuie pregătire”, punctează Mitică Dragomir.

„Ar fi bun la Inter-ul lui Chivu”. Jucătorul de la FCSB, propus la campioana Italiei: „Are plămâni”. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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