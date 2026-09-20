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Singurul fotbalist pe care Gigi Becali l-a lăudat după Universitatea Craiova – FCSB 5-0: „Mi-a plăcut, dar nu are cu cine să joace!”

Un singur fotbalist a primit laude din partea lui Gigi Becali după Universitatea Craiova - FCSB 5-0. Cine este jucătorul remarcat de patronul bucureștenilor.
Mihai Dragomir
20.09.2026 | 09:30
Singurul fotbalist pe care Gigi Becali la laudat dupa Universitatea Craiova FCSB 50 Mia placut dar nu are cu cine sa joace
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Un singur fotbalist de la FCSB a fost lăudat de Gigi Becali după 0-5 cu U Craiova. Foto: Colaj FANATIK.
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Dezastru pentru FCSB în etapa a 10-a cu Universitatea Craiova. Gigi Becali a lăudat doar un singur jucător după 0-5 contra oltenilor. Cine este fotbalistul evidențiat de patronul „roș-albaștrilor”.

Ricardo Pădurariu, lăudat de Gigi Becali după Universitatea Craiova – FCSB 5-0

FCSB a fost de nerecunoscut în meciul contra Universității Craiova. Gigi Becali și-a „mitraliat” jucătorii după înfrângerea usturătoare suferită de echipa lui. Singurul care a scăpat de critica sa a fost Ricardo Pădurariu, fundașul stânga de 19 ani care a jucat toate minutele. Latifundiarul din Pipera a dat de pământ cu restul fundașilor.

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„Pădurariu ăla mi-a plăcut, dar nu are cu cine să joace fotbal. Altul care? Fundașii centrali nu ai ce să zici, că au luat 5, atacanții la fel. Portarul… ce să facă portarul? A luat cinci goluri. E, putea să ia 10… Are rost să spunem de portar dacă a fost 5-0? Și 2-1 dacă pierdeam, n-aveai ce să spui de portar că ai pierdut”, a declarat Becali, la TV Digi Sport. Gigi Becali i-a pus o clauză uriașă de reziliere lui Ricardo Pădurariu (19 ani). Patronul FCSB-ului speră să obțină nu mai puțin de 30.000.000 de euro în schimbul fundașului stânga.

Cristi Pulhac a spus ce trebuie să îmbunătățească Ricardo Pădurariu la el

Crescut în academia roș-albaștrilor, Pădurariu a revenit în această vară la echipa bucureșteană. El joacă pe același post cu fostul dinamovist Cristian Pulhac (42 de ani), care i-a dat câteva sfaturi internaționalului de tineret. „Are și câteva defecte pe partea defensivă, cred că ar putea fi remediate dacă cineva stă cu el și îl învață.

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E un jucător talentat, patronul își dorește să ia bani mulți pentru el și ar trebui să aibă grijă de el. Când FCSB se apără, nu știe să țină linia, atacă atunci când nu trebuie, dar e un jucător de calitate. Cred că ar putea fi o soluție și pentru echipa națională de tineret”, a spus Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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