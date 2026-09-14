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Ricardo Sousa a spus cum a reușit să încurce FCSB pe Arena Națională: „Le-am spus jucătorilor!”

Ricardo Sousa a tras concluziile după FCSB - Petrolul 2-2. Antrenorul ploieștenilor a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor săi și cum a reușit echipa lui să scoată un punct pe Arena Națională.
Mihai Dragomir
15.09.2026 | 00:50
Ricardo Sousa a spus cum a reusit sa incurce FCSB pe Arena Nationala Leam spus jucatorilor
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Ricardo Sousa a dat cărțile pe față după 2-2 cu FCSB. Ce le-a cerut jucătorilor de la Petrolul. Foto: Colaj FANATIK.
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Petrolul a venit la București pentru meciul cu FCSB din etapa a 9-a din SuperLiga. Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2, însă Ricardo Sousa voia victoria. Antrenorul oaspeților a mărturisit ce a vorbit cu jucătorii înainte, dar și la pauza meciului.

Ricardo Sousa a vrut victoria cu FCSB

Considerat antrenorul momentului în România, Ricardo Sousa a reușit să schimbe fața Petrolului, echipa care se lupta sezoanele trecute să evite retrogradarea. „Lupii” au înregistrat rezultate bune spre foarte bune până acum, iar remiza cu FCSB a confirmat ambiția acestora în sezonul actual. Tehnicianul portughez al formației din provincie a dezvăluit că le-a spus elevilor săi că, dacă au suficientă încredere, pot zdrobi orice adversar din campionat.

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„Dacă înainte de meci cineva mi-ar fi propus să luăm un punct, nu aș fi acceptat. Le-am spus jucătorilor că dacă cred în ei, atunci putem bate orice echipă din Superligă! Sunt foarte mândru de elevii mei, pentru că au făcut o partidă foarte bună. Au înțeles ceea ce le-am cerut și nu am venit aici doar să ne apărăm. Am venit aici să jucăm fotbal. Cele două goluri pe care le-am marcat demonstrează acest lucru. Le-am cerut jucătorilor să dea dovadă de caracter pe teren și sunt mândru de ei, de întreaga echipă. Am făcut un meci bun!”, a spus inițial antrenorul Petrolului.

Secretul Petrolului. Cum au scos ploieștenii un punct cu FCSB după discuția de la pauză

Ricardo Sousa și-a cucerit jucătorii cu cel mai recent discurs avut în vestiar. Antrenorul a spus după remiza cu FCSB că le-a cerut fotbaliștilor săi să fie mult mai încrezători în actul secund. El a mai admis că rezultatele de până acum nu sunt meritul său. „La pauză le-am zis să aibă încredere mai multă. Dacă ne vom îmbunătăți în ultimii 20 de metri, atunci vor face ceea ce îmi doresc cu adevărat.

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Le dau libertate în ultimii 20 de metri. Acolo ei trebuie să facă diferența. Suntem o echipă care joacă fotbal, care își creează foarte multe ocazii. Încercăm să construim în continuare. E munca jucătorilor, nu a mea. Ei arătat că au caracter, iar asta mă face și pe mine să fiu un antrenor mai bun!”, a mai spus Ricardo Souza, conform Digi Sport.

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Petrolul a strâns 16 puncte după 9 etape și se află pe locul 4. „Lupii” se află la doar 4 puncte de liderul Dinamo și vor juca etapa viitoare cu Csikszereda, ultima clasată.

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  • 6 era numărul de puncte pe care Petrolul îl avea sezonul trecut după 9 etape
  • 14 era locul ocupat de ploieșteni la finalul rundei a 9-a din stagiunea trecută
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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