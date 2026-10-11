Sport

Ricardo Sousa a rupt tăcerea după Farul – Petrolul 3-1: „Jucătorii nu fac ce le spun”

Cristian Măciucă
11.10.2026 | 23:52
Ricardo Sousa a rupt tacerea dupa Farul Petrolul 31 Jucatorii nu fac ce le spun
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Ricardo Sousa a rupt tăcerea după Farul - Petrolul 3-1: „Jucătorii nu fac ce le spun”. FOTO: sportpictures.eu
Farul a câștigat cu Petrolul, scor 3-1, în etapa a 11-a din SuperLiga. Rezultatul l-a nemulțumit teribil pe Ricardo Sousa, antrenorul lusitan al revelației din acest sezon
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Ricardo Sousa (47 de ani) a fost extrem de supărat pentru evoluția pe care elevii săi au avut-o la Ovidiu, acolo unde Petrolul a pierdut cu Farul, scor 1-3. Pentru „găzari”, acesta a fost al 4-lea eșec din sezonul de SuperLiga 2026-2027.

Nemulțumirile lui Ricardo Sousa, după Farul – Petrolul 3-1

Cristi Ganea (minutul 5), Matteo Ahlinvi (minutul 22) și Răzvan Marincean (minutul 89) au adus victoria Farului, scor 3-1, cu Petrolul Ploiești. De cealaltă parte, golul de onoare al „lupilor galbeni” a fost înscris de Bran Flores (minutul 33). „Sincer, nu am fost destul de buni și am plătit pentru asta. Știam că primele 10-15 minute vor fi importante și că atunci când nu au mingea putem să le punem probleme. Am pierdut prea multe baloane și nu am jucat la fel de bine ca în celelalte meciuri. Trebuie să felicităm adversarul. 

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Nu vom face o mare dramă din această înfrângere, dar nu vom uita și mâine vom începe antrenamentele pentru pregătirea următorului meci. 

Putem pierde, putem remiza, putem câștiga, dar ce mă supără e când jucătorii nu fac ce le spun. A fost clar că echipa adversă a fost mai bună, nu căutăm scuze. Nu e cazul să facem o tragedie. Așa e în fotbal, cele mai bune echipe sunt cele care atunci când sunt lovite știu să se ridice. Trebuie să ne arătăm forța, suntem muncitori, orice rezultat l-am obținut pentru că am muncit. Noi ne vom continua munca și vrem să arătăm că vom putea să ne ridicăm”, a declarat Ricardo Sousa, după Farul – Petrolul 3-1.

Ce urmează pentru Petrolul Ploiești

Petrolul Ploiești este una dintre revelațiile SuperLigii în acest sezon. Chiar dacă sunt probleme financiare la clubul de pe „Ilie Oană”, Ricardo Sousa i-a transformat pe „găzari” întro echipă puternic. Petrolul este, după 11 etape, pe locul 4, cu 19 puncte, la patru lungimi de liderul Dinamo. Pentru gruparea prahoveanu urmează acum duelul cu Sepsi OSK, de pe „Ilie Oană”, programat sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 17:15.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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