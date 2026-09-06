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”Lupii galbeni” au învins cu 2-0 nou promovata Corvinul și sunt surpriza plăcută a acestui start de sezon în SuperLiga. Însă, Ricardo Sousa a trecut deja peste acest succes și se concentrează pe întâlnirea FCSB – Petrolul din runda următoare.

Ricardo Sousa, mesaj ferm înainte de FCSB – Petrolul

Fără îndoială că începutul excelent de campionat al celor de la Petrolul a surprins pe multă lume, mai ales că ploieștenii se confruntă cu mari probleme financiare. Tehnicianul Ricardo Sousa nu este interesat de acest aspect și a vorbit doar despre situația sportivă.

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Portughezul care a făcut minuni pe banca ”lupilor galbeni” așteaptă cu nerăbdare duelul cu FCSB, care . Înaintea jocului din etapa a 9-a, el a mărturisit că ”roș-albaștrii” au cel mai bun lot din SuperLiga și ar trebui să fie campioni tot timpul.

”FCSB este o echipă dificilă. În opinia mea, este echipa cu cea mai mare calitate individuală din România. Cu o asemenea echipă, trebuie să câștige campionatul în fiecare an și să avanseze în Champions League.

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Nu am niciun dubiu în această privință. Trebuie să lupte pentru titlu. Cu echipa pe care o au și cu această calitate, trebuie să meargă cât mai departe în Champions League”, a declarat el, conform .

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Cum a câștigat Petrolul întâlnirea cu Corvinul

În ceea ce privește , Ricardo Sousa a recunoscut că a fost unul dintre cele mai dificile jocuri pentru echipa sa. El a explicat că victoria a fost posibilă doar datorită sacrificiului arătat de jucători.

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”Sincer, putem spune multe lucruri. Astăzi, pentru mine, nu a fost un meci bun, ci un rezultat bun. Trebuie să fim corecți, Corvinul a făcut un meci foarte bun și este o echipă foarte bună. Îi felicit. Pentru noi a fost dificil.

Este important să înțelegem că, în zilele proaste, sacrificiul și unitatea sunt foarte importante. În momentul în care luptăm pentru echipă, este greu să fim învinși. Astăzi a fost una dintre acele zile. La pauză am văzut că era un meci dificil pentru noi. Toți jucătorii lor știau ce au de făcut.

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Cel mai important lucru nu sunt jucătorii, ci echipa. Cunosc fotbalul de foarte mult timp și este dificil să construiești o echipă cu caracterul pe care îl are aceasta. De aceea, sunt foarte mândru de echipa mea”, a spus antrenorul portughez.

Clasament SuperLiga

Odată cu victoria obținută în fața nou promovatei Corvinul, Petrolul Ploiești a urcat pe locul secund în clasamentul SuperLigii, cu 15 puncte, două mai puține decât liderul Dinamo. De partea cealaltă, hunedorenii sunt pe opt, cu 10 puncte.