Sport

Ricardo Sousa, moment de sinceritate după Petrolul – Csikszereda: „Când l-am văzut, le-am spus să-l semneze pe cinci ani”

Ricardo Sousa este un antrenor fericit după Petrolul - Csikszereda, scor 2-0. Fără falsă modestie, portughezul a povestit cum l-a descoperit pe Ousmane Diomande.
Flaviu Popa
22.09.2026 | 05:40
Ricardo Sousa moment de sinceritate dupa Petrolul Csikszereda Cand lam vazut leam spus sal semneze pe cinci ani
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Ricardo Sousa este un antrenor fericit pe banca Petrolului
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Ricardo Sousa va pleca din România pentru o scurtă vacanță în țara natală, Portugalia. Antrenorul a dezvăluit că secretul lui e să le dea credit jucătorilor mai puțin importanți. Așa spune că l-a „descoperit” pe Ousmane Diomande, fotbalist care a ajuns să valoreze 42 milioane de euro și care acum joacă la Nottingham Forest.

Ricardo Sousa va pleca din România pentru o scurtă vacanță în țara natală, Portugalia

Ricardo Sousa crede că jucătorii săi au dat din nou dovadă de caracter, de altfel avantajul Petrolului atunci când joacă cu alte echipe, uneori mai valoroase ca și lot. „Sunt fericit. Lucrăm în fiecare zi pentru asta. Știam că va fi un meci dificil. Știm că meciurile cu astfel de echipe sunt dificile. Băieții au caracter. Nu am făcut meciul perfect, dar am meritat să câștigăm.

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În prima repriză nu am fost fericit. Trebuia să avem mingea, să controlăm viteza. Știm că nu putem controla meciul 90 de minute. Sunt fericit pentru cele trei puncte”, a explicat antrenorul după meciul cu Csikszereda.

Antrenorul Petrolului Ploiești a povestit cum l-a descoperit pe Ousmane Diomande, fotbalist de 42 de milioane de euro

Portughezul va pleca în țara natală pentru „odihnă” și a dezvăluit cum l-a descoperit pe Ousmane Diomande, fotbalist care a ajuns să valoreze 42 de milioane de lire în Premier League. „E timpul pentru puțină odihnă. Voi pleca în Portugalia. Mi-e dor un pic. Cred în valoarea jucătorilor mei. Cred în valoarea lor. Eu sunt special pentru că jucătorii mă fac să fiu special.

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Eu mereu am ajutat jucătorii. La Mafra l-am împrumutat pe Ousmane Diomande de la Midtjylland U23. Când l-am văzut, le-am spus să-l semneze pe cinci ani. Apoi a fost vândut cu peste 10 milioane de euro (n.r. de Midtjylland la Sporting, cu 14,5 milioane de euro), a declarat Ricardo Sousa la flash-interviu. Cu toate că este văzută mai degrabă o echipă de play-out, cu multe probleme financiare, Petrolul a acumulat momentan 19 puncte și ocupă locul 4.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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