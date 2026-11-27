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La doar 24 de ore după ce antrenorul portughez al Universității Craiova a eșuat în Conference League contra lui Brighton, un alt tehnician lusitan din SuperLiga României, Ricardo Sousa, care conduce Petrolul Ploiești, a pierdut în fața lui FC Argeș. Multe din declarațiile principalului găzarilor au fost identice cu cele ale conaționalului său de la finalul meciului de joi seară.

Ricardo Sousa l-a copiat pe Filipe Coelho după Petrolul – FC Argeș 0-1

Universitatea Craiova domină fotbalul din România, însă în cupele europene și-a găsit „nașul”. Brighton, locul 2 din Premier League, s-a dovedit a fi o echipă de o valoare mult prea ridicată față de SuperLiga României și nu le-a dat nicio șansă oltenilor. După ce campioana României adunase 7 puncte din primele 3 meciuri, U Craiova a pierdut categoric contra englezilor, iar Coelho a explicat că echipa sa nu este cea mai bună atunci când câștigă, cum nu este nici cea mai slabă atunci când pierde, iar

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Ei bine, aceleași replici au fost preluate de Ricardo Sousa, portughezul de pe banca Petrolului, care a explicat aceleași lucruri „Știam că va fi un meci dificil, cu o echipă agresivă, care mereu joacă pe mingea a doua. Am pregătit toată săptămâna asta, dar astăzi nu am fost destul de buni, nu am fost cum trebuie, nu am fost noi înșine. Nu am făcut un joc bun.

Când câștigăm nu suntem cei mai buni din lume, dar nici când pierdem nu suntem cei mai slabi. Vom continua să luptăm pentru a le oferi fanilor momente de fericire, pentru că merită. Nu am jucat foarte rău, am controlat jocul, ne-am creat ceva ocazii. Uneori nu am reușit să grăbim ritmul jocului, am fost lenți. Ritmul nu a fost ridicat, dar intensitatea trebuia să fie mai ridicată. La această echipă jucătorii trebuie să depună mai mult efort. Putem pierde, câștiga, face egal, dar jucătorii, în final, trebuie să dea tot ceea ce au mai bun. Astăzi nu a fost ziua noastră. Dacă ar fi să fie cineva vinovat, eu sunt, nu jucătorii”, a declarat Ricardo Sousa, conform

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Cum s-a simțit din teren înfrângerea cu FC Argeș. Declarațiile lui Andres Dumitrescu

Vorbind de fotbal, Ricardo Sousa a transformat Petrolul Ploiești într-o formație foarte bună din campionatul românesc, în ciuda problemelor din interiorul clubului. Prahovenii practică un fotbal plăcut, ceea ce le-a adus foarte multe puncte. Andres Dumitrescu chiar s-a plâns de stilul pe care FC Argeș l-a practicat în meciul de vineri seară:

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„Asta au jucat tot meciul. Minge lungă și pe a doua. Din păcate, atât eu, cât și alți colegi am stat rău. Ne-a desfăcut în centru, acolo au jucat și, din păcate pentru noi, au marcat. Cred că ne-a lipsit și inspirația astăzi. Sperăm să nu mai facem aceleași greșeli în meciurile viitoare și să legăm și noi victorii. Facem câte două, ba facem un egal, ba pierdem. Trebuie să fii constant pentru a ținti cât mai sus în clasament. Noi ne dorim să prindem play-off, pentru că am demonstrat că se poate. Cred că ne lipsește acel ceva”, a spus Andre Dumitrescu, conform sursei citate.