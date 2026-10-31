Ricardo Sousa, înțepătură fină la adresa lui Marius Șumudică după Petrolul – CFR Cluj 1-1: „Asta arată ce muncă bună facem”

ADVERTISEMENT

Etapa a 14-a din SuperLiga a venit pentru Petrolul cu un meci pe teren propriu contra lui CFR Cluj. , fiecare echipă alegându-se cu câte un punct. Ricardo Sousa a spus că rezultatul nu l-a mulțumit, dar că apreciază forța și respectul pe care echipa lui le impune în fața adversarelor sale.

Înțepătura lui Ricardo Sousa pentru Marius Șumudică după Petrolul – CFR Cluj 1-1

Ricardo Sousa voia victoria contra CFR-ului, evitând să acuze calitatea terenului de pe „Ilie Oană” pentru rezultatul înregistrat. Ulterior, portughezul a spus despre Marius Șumudică, cel care , că s-a temut de echipa lui după ce, la un moment dat, ardelenii aveau o linie defensivă formată din 9 jucători. „În primul rând, nu sunt mulțumit. Cred că meritam mai mult de un punct și nu vreau să pun asta pe seama terenului. Ambele echipe au jucat în aceleași condiții. Cred că am dominat jocul, am făcut o primă repriză foarte bună, cu excepția primelor cinci minute.

ADVERTISEMENT

Am avut multe oportunități și cred că le-am permis și lor să se apropie de poarta noastră prin greșeli individuale. Când greșim pase de cinci metri și oferim mingea adversarului, e greu să te aperi. Cred că CFR a avut două ocazii uriașe pe tranziție și alte două din faze fixe. Când o echipă precum CFR vine la noi acasă și pune nouă oameni pe linia defensivă, asta arată ce muncă bună facem în campionat. Sunt supărat, voiam cele trei puncte. Este important să câștigi în acest campionat”, a spus inițial Ricardo Sousa.

Ricardo Sousa nu a fost mulțumit de rezultat, dar și-a lăudat jucătorii. Ce a scos în evidență, de fapt

Ulterior, Ricardo Sousa a ținut să își laude jucătorii pentru faptul că au fost afectați de rezultatul obținut pe teren propriu. Antrenorul a apreciat atitudinea fotbaliștilor săi și a precizat că parcursul echipei sale până acum a fost unul foarte bun, ținând cont de locul ocupat în clasamentul SuperLigii. „Meritam mai mult. În a doua repriză, nu am mai avut atât de multe spații. Au pus cinci oameni în apărare și patru la mijloc. Am jucat fără atacant, Dan [Nlundulu] este accidentat. Sunt mândru pentru că atunci când am început să vorbesc cu voi am spus că echipa va fi la fel din prima până în ultima etapă.

ADVERTISEMENT

Nu contează vântul, terenul sau ploaia. Asta e Petrolul, o echipă care luptă până în ultimul minut, care încearcă. Cel mai important lucru este atitudinea pe care o vom avea până la sfârșitul sezonului. Dacă o echipă vrea să câștige împotriva noastră, va trebui să alerge mai mult. Nu sunt bucuros de rezultat, dar sunt fericit că în vestiar nu am auzit niciun sunet. Nimeni nu spunea nimic, toată lumea avea capul plecat. Când ești în zona de play-off, iar echipa face egal cu CFR Cluj, știi că faci ceva bine”, a mai spus Ricardo Sousa, conform După acest meci, Petrolul se află pe locul 4, cu 24 de puncte. Etapa următoare, „lupii” joacă în deplasare cu UTA.